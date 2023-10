A Warrior é uma marca da Multilaser focada no público gamer. Os mouses a seguir são ideais para a jogatina, mas também podem agradar os usuários que buscam um periférico para produtividade por preços variados. O modelo mais barato é o MO267, que conta com DPI máximo de 3.200 e luzes de LED por valores a partir de R$ 49 na Amazon e R$ 46 no Mercado Livre . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Mouse Warrior: 4 modelos a partir de R$ 49 — Foto: Unsplash/Rebekah Yip

1. Warrior MO267 – a partir de R$ 46

O Warrior Keon MO267 é o mouse gamer de menor custo da lista. O periférico possui uma aparência mecânica moderna, o que pode ser interessante para quem procura inovar a setup, além de iluminação LED com cores diferentes de acordo com as configurações de sensibilidade DPI, que pode ser alternada de acordo com sua preferência e melhor desempenho nos games. O MO267 pode ser encontrado por R$ 49 na Amazon e R$ 46 no Mercado Livre.

O produto acompanha funções multimídia (sendo avançar e voltar a página), botão de rolamento para facilitar a navegação e precisão ótica com velocidade e precisão de até 3.200 DPI. De acordo com a marca, o modelo possui design ergonômico e anatômico com encaixe para ambas as mãos. Já a conexão é feita via USB. O periférico foi avaliado com 4,2 de 5 estrelas, com destaques para o conforto e fácil conexão.

Prós: custo-benefício e conforto

custo-benefício e conforto Contras: não é compatível com macOS

O Warrior ‎MO261 acompanha quatro tipos diferentes de sensibilidade, o que pode auxiliar e tornar o mouse mais versátil durante o uso, além de permitir funções multimídia para avançar e retornar. De acordo com a marca, o modelo possui formato ergonômico e também acompanha um seletor de DPI, que muda sua iluminação de acordo com cada estágio. Além disso, sua conexão é feita via USB. O periférico pode ser encomendado por R$ 49 e R$ 39 no Mercado Livre.

Por ser um modelo gamer, suas DPIs pré-programadas são 1.200, 1.600, 2.400, 3.200 DPI. Já as suas cores variam entre vermelho, roxo, rosa e azul. Na Amazon, o MO261 pode ser encontrado em até três tipos de cores, como preto, grafite e laranja. O produto foi avaliado em 4,6 de 5 estrelas, com destaques para o custo-benefício, sensibilidade e variedade de cores.

Prós: custo-benefício, sensibilidade e DPIs pré-programadas

custo-benefício, sensibilidade e DPIs pré-programadas Contras: usuários relatam que o formato é desconfortável

3. Warrior MO207 – a partir de R$ 55

O Warrior MO207 é um modelo com tecnologia BlueTrack, que permite rastreios precisos e sensibilidade alternável de até 3.200 DPI com quatro tipos de sensibilidades. Porém, o que chama a atenção no mouse é suas luzes de LED que mudam de cor automaticamente, entre as opções azul, verde, vermelho e roxo.

O periférico é equipado com sete botões, incluindo o Turbo Fire, para facilitar os disparos duplos. Já para a conexão, o modelo acompanha um cabo de nylon com comprimento de 1,8 m, plugado via USB. Já as medidas ficam em 130 x 87 x 39 mm. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 55 e R$ 59 no Mercado Livre. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta eficiência do modelo e também a sua agilidade.

Prós: alta eficiência, formato e quatro tipos de sensibilidade

alta eficiência, formato e quatro tipos de sensibilidade Contras: usuários relatam que ele tem um tamanho pequeno

4. Warrior MO280 – a partir de R$ 149

O Warrior MO280 é o modelo de maior custo da lista. O item oferece design ergonômico e ambidestro. O diferencial deste modelo é o funcionamento sem fio, ideal para usuários que preferem desapegar de cabos de conexão. Além disso, ele conta com luzes de LED e botão para disparos duplos. Sua velocidade é de até 3.600 DPI. Ainda de acordo com as informações, com o botão central DPI, é possível alterar a sensibilidade do mouse de forma prática e rápida em até 4 tipos de velocidades.

Sua bateria lítio é recarregável, prometendo até sete semanas de uso, podendo ser carregada via USB. O MO280 também acompanha um sensor PIXART 3212 3600DPI e LED com sete cores selecionáveis. O item pode ser adquirido por R$ 149 na Amazon e R$ 299 no Mercado Livre. Ao todo, ele recebeu uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas, com destaques para a bateria duradoura e o conforto.

Prós: alta autonomia de bateria, conforto e conexão sem fio

alta autonomia de bateria, conforto e conexão sem fio Contras: preço elevado

