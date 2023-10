N26: o que é como funciona conta digital

Como enviar comprovante de Pix Nubank: veja o passo a passo

N26 é um conta digital gratuita com cartão Mastercard Gold — Foto: Divulgação/N26

O que é N26 e como funciona?

N26 é um banco 100% digital, ou seja, não existem agências físicas e todas as transações são realizadas online. A startup foi fundada em 2013, na Alemanha, mas já acumula mais de 7 milhões de usuários em 25 países. No Brasil, a chegada da plataforma aconteceu em 2021, com a proposta de atuar como uma fincare – “fin” de finanças e “care de cuidado” – oferecendo ferramentas práticas para ajudar na organização financeira dos brasileiros.

Para abrir uma conta na N26, é necessário fazer um cadastro na fila de espera, através do site oficial (https://n26brasil.com/lista-de-espera/). Após a aprovação, a abertura da conta será gratuita, assim como a manutenção, o pagamento de boletos, a emissão de cartões digitais e a emissão da primeira via do cartão físico. Contudo, vale destacar que o banco cobra taxas em alguns casos, como saques, pedidos de segunda via do cartão, atrasos de pagamento da fatura, entre outras ações. Todas as operações poderão ser feitas via aplicativo, que já está disponível para Android, na Google Play Store, e para iPhone (iOS), na App Store.

Após conta ser aprovada, usuário poderá fazer download do aplicativo N26 na Google Play Store ou na App Store — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Cartão N26: como funciona?

O cartão N26 não possui anuidade e funciona nas funções crédito e débito, através da bandeira Mastercard. A fintech disponibiliza benefícios como o “Spaces”, que deixa o dinheiro rendendo 100% do CDI todos os dias úteis. Além disso, no “Modo N”, você pode ganhar até 200% do CDI e fazer sua poupança render.

A modalidade funciona da seguinte maneira: o usuário começa com os rendimentos a 100% do CDI e, a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito, ele recebe mais 1% do CDI no próximo mês. Outra funcionalidade da conta é a possibilidade de criar diferentes cartões virtuais de maneira gratuita, direcionando uma versão para cada tipo de gasto e deixando suas despesas mais organizadas.

Conta digital da N26 possui benefícios, como o “Spaces”; dinheiro rende 100% do CDI todos os dias úteis — Foto: Divulgação/N26

N26 é confiável?

No Brasil, a N26 se trata de uma Sociedade de Crédito Direto regulamentada pelo Banco Central, o que garante transações seguras aos clientes. Contudo, antes de optar por abrir uma conta, vale fazer pesquisas sobre o banco e procurar órgãos reguladores, além de conferir feedbacks de clientes em sites como o Reclame Aqui, buscando entender a experiência das pessoas com o serviço.

A N26 aprova negativados?

De acordo com a N26, diversos fatores são analisados antes da aprovação de um novo cliente. A fintech declara que o histórico de pagamentos é, sim, o mais importante entre eles. Caso um usuário negativado passe para o próximo passo e consiga abrir uma conta, mas sem limite de crédito, a empresa também garante que é possível alcançar o benefício com o tempo. Quanto mais você usar o aplicativo para guardar dinheiro, fazer transferências e pagar no modo débito, maiores são as chances de uma futura liberação de crédito.

