Não sabe o que ler? Conheça 6 sites que usam IA para recomendar livros

A inteligência artificial (IA) pode te ajudar a escolher sua próxima leitura. Sites voltados para leitores estão usando a tecnologia para fazer recomendações de livros, o que pode ser muito útil para sair de uma ressaca literária ou conhecer novos autores. Plataformas como a Librarian AI, NextThreeBooks e Read This Twice utilizam IA para fornecer indicações de títulos baseadas nas preferências do usuário, seja por meio de leituras passadas, obras favoritas ou até mesmo de um resumo sobre a própria pessoa. Ainda existem sites que geram indicações a partir de prompts, de maneira similar ao ChatGPT . A seguir, o TechTudo lista seis ferramentas que usam IA para recomendar livros que todo leitor precisa conhecer.

Está na ressaca literária? Confira a lista a seguir para conhecer 6 sites que usam IA para recomendar livros — Foto: Millena Borges/TechTudo

1. WhatToReadAfter

O site WhatToReadAfter (whattoreadafter.xyz), que em português significa "o que ler depois", como o nome já diz, oferece recomendações de livros com base na leitura anterior. Basta escrever o nome de uma obra para a ferramenta ndicar seis outros livros similares. O usuário ainda pode receber indicações do personagem Robo Ratel a partir de gêneros, como romance e policial, e também de elementos narrativos, como plot twists e dilemas éticos.

Ao clicar em um livro, o usuário pode visualizar um resumo com suas principais informações, adicioná-lo à sua lista de leituras, avaliá-lo com comentários e uma nota e acessar seu link de compra na Amazon. Com uma uma conta criada e o mínimo de dois livros avaliados na plataforma, a IA ainda pode personalizar as recomendações.

O site WhatToReadNext recomenda novas leituras a partir do último livro lido e permite navegar por diversas categorias — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Librarian AI

O Librarian AI (librarian-ai.com) também pode indicar livros de acordo com as preferências do leitor com ajuda de IA. A interface é simples e abriga uma barra de pesquisa em um fundo branco. Para receber indicações, basta digitar até três livros favoritos no buscador e apertar em “Get recommendations”. Ao clicar em uma obra, o usuário é direcionado à página de compra do livro na Amazon. O site irá lançar uma versão premium que possibilita personalizar a lista de leitura e conta com opções mais avançadas de recomendação. Para assinar, basta registrar o interesse no formulário no site.

O Librarian AI é um site de interface mais simples capaz de recomendar livros com uso de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Find Your Next Book

O Find Your Next Book (findyournextbook.ai) é uma biblioteca virtual que funciona de forma um pouco diferente das anteriores. Mais similar a outros tipos de sites e aplicações com IA, como o ChatGPT e o Midjourney, o Find Your Next Book requer que o usuário escreva um prompt. Assim, para receber uma indicação de livro, o usuário deverá escrever no campo de pesquisa que tipo de obra procura. Quanto mais detalhada for a descrição, mais precisos serão os resultados, portanto, escreva informações como gênero literário, cenário, tipo de personagens, localização da história e tópico central.

Depois de inserir o prompt, clique em "View Recommendation". Na página seguinte, o site exibirá o título e a sinopse do livro e explicará o motivo pelo qual a recomendação foi feito. Também é possível acessar a página de compra da obra na Amazon. Caso não se interesse pela indicação, o usuário poderá clicar em “Next book” no final da página para encontrar outras recomendações baseadas no mesmo prompt, ou em “New search” para buscar outras temáticas.

O Find Your Next Book indica livros com base em prompts detalhados escritos pelo usuário — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Read This Twice

O Read This Twice (readthistwice.com) é um banco de dados com livros que “merecem ser lidos duas vezes”. A plataforma conta com a inteligência artificial Sona (readthistwice.com/sona) e, para utilizá-la, basta escrever, em detalhes, o tipo de livro que busca e clicar em “Ask Sona”. O site irá gerar uma lista de títulos que se encaixam com as informações cadastradas, informando sinopse, nome de autor, ano de lançamento e gênero literário. Ao clicar na foto da obra, a ferramenta direciona o usuário para o link de compra na Amazon.

Na plataforma, o usuário ainda pode navegar por indicações de livros de personalidades famosas. Basta entrar na aba "People" e navegar pelas categorias como "políticos" e "jornalistas", ou clicar nas figuras que aparecem no menu. Estão reunidos nomes como Barack Obama e Emma Watson. Já em "Books", é possível navegar por listas com os melhores livros de diferentes categorias, como arte, poesia etc.

Sona é a assistente virtual do Read This Twice que indica livros a partir de um prompt — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. AI Bookstore

Assim como o ChatGPT, para pesquisar no AI Bookstore (ai-book-store.vercel.app), basta descrever o que você gostaria de ler. É importante que todas as informações sejam detalhadas para que a inteligência artificial consiga oferecer resultados mais eficientes. Além de descrever a história, o usuário pode fazer perguntas como "Você tem algum livro de figuras que as crianças vão amar?". A ferramenta leva cerca de 30 segundos para chegar a uma conclusão e informa título, breve sinopse e um link direto para visualizar o produto na Amazon.

O site AI Bookstore indica leituras a partir de perguntas do usuário — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. NextThreeBooks

O NextThreeBooks (nextthreebooks.com) é o site ideal para receber recomendações de leituras sobre mercado de trabalho e evolução pessoal. Baseada no sistema GPT-3, o mesmo do ChatGPT, a inteligência artificial da plataforma recomenda três livros a partir de uma frase padrão, que deve ser preenchida pelo usuário de acordo com suas preferências. No enunciado “I am in the mood for a ____ book about _____ that is ____ and has a ____ writing style”, o leitor deve selecionar, respectivamente, o gênero do livro, o sub-gênero/assunto, o tamanho da obra e o estilo de escrita que procura.

No primeiro box de seleção, o leitor deve optar entre os gêneros Negócios, Autoajuda, Biografia e Romance. A partir dessa primeira escolha, a plataforma oferece opções pré-determinadas. Por exemplo, ao escolher o gênero "Negócios", é possível selecionar sub-gêneros como finanças e inovação, e estilos de escrita como estudo de caso e informativo.

Abaixo da frase, há uma caixa de texto, na qual o leitor pode escrever livremente qualquer tipo de informação que possa ajudar na escolha da IA, como suas preferências literárias e até mesmo sua idade, profissão e gostos. Além de recomendar livros com base nas informações do usuário, o NextThreeBooks também traz uma citação de uma personalidade que leu e recomendou cada obra.

O NextThreeBooks facilita a descrição do tipo de livro que usuário busca — Foto: Reprodução/Millena Borges

