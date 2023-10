Notebook HP: 3 modelos ideais para produtividade

Já versões mais robustas como o HP Laptop 15-EF0021NR com processador AMD Radeon Vega 3, disco rígido de Flash Memory Solid State e tela com micro-bordas de 15,6 polegadas não saem por valores menores que R$ 4.547 . Confira três modelos de notebooks HP para comprar em 2023.

Qual o notebook com melhor custo benefício de 2023? Opine no Fórum TechTudo

O HP 613G3LA promete um hardware rápido e eficiente para a execução de tarefas mais simples. O modelo pode ser ideal para quem busca um computador para o dia a dia, por exemplo. O periférico conta com processador Intel Core i3 de 10ª Geração, 256 GB de armazenamento SSD e memória RAM de 8 GB, além de entregar uma tela HD antirreflexo de 15,6 polegadas com resolução de 1366 x 768 pixels.

Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras.

O HP traz configurações mais simples, o que torna o modelo ideal para atividades de estudo, trabalho ou home-office. O periférico é equipado com um chip Intel Core i3 de 10ª geração, tem 256 GB de armazenamento no SSD, traz 8 GB de memória RAM e tem placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics. A tela de 15,6 polegadas traz tecnologia antirreflexo e resolução em HD de 1366 x 768 pixels. Interessados precisam investir R$ 3.461 para adquiri-lo .

O teclado do notebook traz extensão numérica, o que é útil para quem trabalha com cálculos e planilhas. De acordo com a fabricante, a máquina também é resistente, o que permite transportá-lo sem muitos problemas. O sistema operacional que acompanha o notebook de fábrica é o Windows Home SL. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e a eficiência do computador para tarefas do dia a dia.