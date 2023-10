Notebook i7: 5 modelos para trabalho e jogos por a partir de R$ 3.363

Notebooks com processador Core i7, da Intel , podem ser ideais para quem quer um laptop potente para produtividade ou jogos. Empresas como Dell , Lenovo , Vaio , Samsung e Acer oferecem modelos que visam extrair o máximo de desempenho da máquina. Os preços se iniciam em R$ 3.363 , como é o caso do Samsung Book NP550XDA-KU1BR, que possui 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outro destaque é o Acer Swift 3 SF314-511-77M4 Evo, que vem com uma tela de 14 polegadas, sistema operacional Windows 11 e está acessível por aproximadamente R$ 5.099. Já o Dell G15-i1300-A50P oferece um teclado retroiluminado, uma placa de vídeo Nvidia RTX 3050 e pode ser obtido por cerca de R$ 6.999. Veja a seguir cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023.

Notebook i7: veja cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Maxwell Ridgeway/Unsplash

O Samsung Book NP550XDA-KU1BR é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este notebook conta com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, 256 GB de SSD para armazenamento, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. O item é vendido por valores que se iniciam em R$ 3.363.

A marca aponta que o equipamento acompanha uma tela de LED, de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e tecnologia antirreflexo, que pode ser ideal para os que pretendem assistir a filmes e séries. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que o notebook é rápido para ligar e possui um desempenho satisfatório.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: por possuir placa de vídeo integrada, pode não ser indicado para jogos

2. Lenovo IdeaPad 3i i7-1165G7 – a partir de R$ 3.749

O Lenovo IdeaPad 3i i7-1165G7 é mais uma escolha que pode atender nos trabalhos escolares. Assim como o item anterior, este também vem com um processador Intel Core i7, de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR3, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. O produto está disponível a partir de R$ 3.749.

Segundo a fabricante, o dispositivo acompanha uma tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Este notebook não vem com entrada para cabo de rede RJ45, por conta disso, ele pode ser conectado à internet apenas por Wi-Fi. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a configuração e o desempenho. No entanto, alguns relatam que a bateria dura apenas três horas.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: não vem com entrada RJ45

3. Vaio FE14 B0411H – a partir de R$ 4.294

O Vaio FE14 é mais uma alternativa para os que procuram um notebook com processador Intel Core i7. De acordo com a marca, este modelo vem equipado com 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB, que equivale o dobro dos itens anteriores, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. É possível adquirir o dispositivo por cerca de R$ 4.294.

A fabricante ressalta que o notebook acompanha uma tela de 14 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Além disso, o equipamento permite integração com a Alexa para gerenciar algumas ações via comando de voz. O item é avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam positivamente a performance e a facilidade de manuseio. Porém, alguns comentam que o equipamento não vem com uma luz para indicar quando a carga está completa.

Prós: SSD de 512 GB e compatibilidade com a Alexa

SSD de 512 GB e compatibilidade com a Alexa Contras: os compradores reclamam que o modelo não vem com uma luz para indicar quando a carga está completa

4. Acer Swift 3 SF314-511-77M4 Evo – a partir de R$ 5.099

O Acer Swift 3 SF314-511-77M4 Evo é outra opção para quem busca algo compacto. Segundo a fabricante, este modelo vem com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O notebook é vendido por aproximadamente R$ 5.099.

Este modelo se destaca por possuir um design ultrafino, com uma tela de 14 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o tamanho compacto e a velocidade. Contudo, alguns reclamam que o áudio é baixo.

Prós: vem com 16 GB de memória RAM

vem com 16 GB de memória RAM Contras: alguns compradores reclamam da qualidade do áudio

O Dell G15-i1300-A50P é o modelo mais caro desta lista. De acordo com as especificações da marca, este produto pode atender o público gamer, pois vem equipado com uma placa de vídeo dedicada Nvidia RTX 3050. O notebook também possui um processador Intel Core i7 de 13ª geração, 16 GB de memória RAM DDR4 e um SSD de 512 GB. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 6.999.

Outras características apontam que o computador também vem com teclado retroiluminado, sistema operacional Windows 11 e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Prós: placa de vídeo dedicada Nvidia RTX 3050

placa de vídeo dedicada Nvidia RTX 3050 Contras: preço elevado

