Notebooks para trabalho: 6 modelos para produtividade por a partir de R$ 800

1. Ultra UB235 – a partir de R$ 800

O Ultra UB235, da Multilaser, é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui um processador Celeron N4020, da Intel, 4 GB de memória RAM, 120 GB de SSD para armazenamento, vídeo integrado e sistema operacional Windows 11 Home. O dispositivo pode ser encontrado por preços que se iniciam em R$ 800.

O laptop oferece uma tela de 14,1 polegadas e vem com tecla de atalho para Netflix, que pode ser ideal para os que pretendem assistir a filmes e séries. O item também conta com uma porta USB 3.0, uma USB 2.0, uma entrada para cartão microSD e um conector mini HDMI. Avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Americanas, os consumidores elogiam a leveza do produto e o classificam como bom custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: vem com apenas 120 GB de SSD

O Ultra UB235, da Multilaser, vem com 4 GB de memória RAM — Foto: Reprodução/Americanas

2. Positivo Motion C 15 – a partir de R$ 1.092

O Positivo Motion C 15 é mais uma escolha voltada para produtividade. Assim como o item anterior, este notebook vem equipado com um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM, 128 GB de SSD, teclado ABNT2, com tecla de atalho para Netflix e sistema operacional Windows 11. O produto está disponível a partir de R$ 1.092.

A diferença fica por conta da tela de 15,6 polegadas, com bordas ultrafinas e tecnologia antirreflexiva, com resolução HD, de 1280 x 720 pixels. O modelo também vem com Alexa para PC integrada, que permite gerenciar o aparelho por comando de voz. O item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Americanas e os compradores se mostram satisfeitos com o laptop. No entanto, alguns reclamam do fato de ele não vir com um antivírus gratuito.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: poucas diferenças em relação ao Ultra UB235 que é mais barato

O Positivo Motion C 15 vem com Alexa para PC integrada — Foto: Reprodução/Americanas

3. Lenovo Ideapad 3i Intel Celeron-N4020 – a partir de R$ 1.700

O Lenovo Ideapad 3i é outra máquina que pode auxiliar no trabalho ou em tarefas escolares. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM, SSD de 128 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 1.700.

Já a tela do notebook, oferece um tamanho de 15,6 polegadas, possui tecnologia antirreflexo e bordas ultrafinas, que visam aproveitar melhor o espaço do monitor. Outra característica é que o produto dispõe de uma webcam com resolução 720p. No site da Americanas, o laptop é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o peso do dispositivo e o fato de ele permitir expandir a memória RAM. Porém, alguns reclamam de lentidão.

Prós: indicado para os que buscam um notebook básico

indicado para os que buscam um notebook básico Contras: alguns usuários reclamam de problemas de lentidão

O Lenovo Ideapad 3i Intel Celeron-N4020 conta com uma tela de 15,6 polegadas — Foto: Reprodução/Americanas

4. Acer Aspire 3 A315-34-C9WH – a partir de R$ 1.799

O Acer Aspire 3 A315-34-C9WH também pode ajudar em tarefas simples. Segundo a marca, este modelo oferece um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM, 128 GB de SSD, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. O dispositivo também conta com uma tela de 15,6 polegadas, com resolução HD. É possível obter esse notebook por aproximadamente R$ 1.799.

A fabricante reforça que o aparelho vem com uma entrada HDMI 2.0, uma porta USB 2.0 e outra USB 3.2, além de um conector RJ45 para cabo de rede. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Americanas e os compradores afirmam que o laptop está de acordo com a descrição do anúncio. Entretanto, alguns apontam que a imagem é um pouco apagada e o som é baixo.

Prós: possui boa variedade de conexões HDMI e USB

possui boa variedade de conexões HDMI e USB Contras: alguns consumidores comentam que a imagem é um pouco apagada e que o som é baixo

O Acer Aspire 3 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho — Foto: Divulgação/Acer

O Samsung NP550XDA-KP3BR é uma opção indicada para os que procuram um notebook mais robusto. De acordo com a fabricante, este modelo vem com um processador Intel Celeron 6305, 4 GB de memória RAM, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. Diferente dos itens anteriores, este oferece um SSD de 256 GB. O produto é comercializado por cerca de R$ 1.850.

Assim como outros modelos desta lista, este também vem com uma tela de 15,6 polegadas. A marca ressalta que o notebook conta com uma bateria de 43 W/h. Na Americanas, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam o desempenho do aparelho. Contudo, alguns alegam que a bateria dura no máximo três horas.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: usuários reclamam que a bateria dura no máximo três horas

O Samsung NP550XDA-KP3BR possui um SSD de 256 GB — Foto: Reprodução/Americanas

6. Dell Inspiron 15 3000 – a partir de R$ 2.517

O Dell Inspiron 15 3000 é o modelo mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este dispositivo possui um processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, placa de vídeo integrada, sistema operacional Windows 11 e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.517.

A marca também aponta que este modelo vem com teclado ABNT2, leitor de impressão digital na lateral direita e um touchpad largo, que visa oferecer mais comodidade durante o uso. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Americanas e, os compradores ressaltam a durabilidade da bateria, a qualidade da resolução e o desempenho. Por outro lado, alguns alegam que o laptop é barulhento.

Prós: possui uma tela com resolução Full HD

possui uma tela com resolução Full HD Contras: preço elevado

O Dell Inspiron 15 3000 possui um processador AMD Ryzen 5 — Foto: Reprodução/Americanas

