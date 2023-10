Novelas turcas no HBO Max: veja lista de produções para maratonar

A Turquia se tornou um dos principais polos de produção de novelas no mundo. A teledramaturgia realizada no país eurasiático tem conquistados fãs em todo o mundo, inclusive no Brasil. Uma das plataformas onde o público tem encontrado novelas turcas é o HBO Max , serviço de streaming da Warner Bros . Títulos como Iludida , Minha Menina e A Agência são algumas das obras disponíveis no catálogo. Para conferir o enredo, elenco e repercussão desses e outros folhetins da Turquia, confira a lista a seguir.

A novela turca Minha Menina apela para o drama familiar ao mostrar a relação conflituosa entre um vigarista e sua filha pequena — Foto: Reprodução/IMDb

Um Milagre (2019)

Esta é mais uma produção inspirada na telenovela sul-coreana Good Doctor (2013), conhecida pela versão americana estrelada por Freddie Highmore (Bates Motel). Nas duas temporadas, que totalizam 197 episódios, acompanhamos a rotina do médico Ali Vefa (Taner Ölmez), um jovem prodígio portador do transtorno autista. Ele tenta a todo custo provar para pacientes e colegas de trabalho que é plenamente capaz de desempenhar suas funções.

Além de Taner Ölmez (O Último Guardião), estão no elenco principal Onur Tuna (O Fruto Proibido), Sinem Ünsa (O Preço da Paixão), Hazal Türesan (Fatma), Murat Aygen (Para Sempre no Meu Coração) e Bihter Dinçel (Baba). A direção é de Aytac Cicek (A Sonhadora), Yusuf Pirhasan (Será Isso Amor?), Yagiz Alp Akaydin (Söz) e Altan Dönmez (Esperando o Sol). Um Milagre possui nota 7,1 no IMDb.

Um Milagre é mais um remake da telenovela sul-coreana Good Doctor, que inspirou a versão americana estrelada por Freddie Highmore — Foto: Reprodução/IMDb

Iludida (2020)

A infidelidade rege a trama de Iludida, novela com direção de Neslihan Yesilyurt (O Fruto Proibido), Levent Turkan (Flores de Sangue) e Tairi Benal (Hercai: Amor e Vingança). No enredo, uma médica bem-sucedida no meio profissional sofre um grande baque familiar quando descobre que seu marido tem um caso extraconjugal.

Nos 149 episódios de Iludida, estão presentes no elenco Cansu Dere (Ezel), Caner Cindoruk (Força de Mulher), Melis Sezen (Fatma), Özge Özder (Doce Veneno), Taro Emir Tekin (Nua e Crua), Zerrin Nisanci (Força de Viver), e mais. No IMDb, a novela possui nota 6,4.

Uma médica bem-sucedida tem uma reviravolta familiar quando descobre que seu marido está lhe traindo — Foto: Reprodução/IMDb

Será Isso Amor? (2020)

Um dos exemplares de comédia romântica é Será Isso Amor?, novela estrelada por Hande Erçel (Filhas do Sol) e Kerem Bürsin (Cidade Proibida). Acompanhamos a rotina confusa do romance “fake” entre Eda (Erçel), uma mulher independente, e Serkan (Bürsin), um ambicioso empresário. Mesmo com personalidades distintas, os dois fingem ser um casal para conquistar um objetivo em comum. Mas o amor que nasce entre eles pode bagunçar o acordo.

Ao lado da dupla de protagonistas, integram o cast Basak Gümülcinelioglu (A Sonhadora), Evrim Dogan (Nossa História), Anil Ilter (Para Sempre no Meu Coração) e Elcin Afacan (Força de Mulher). Com 161 episódios, o folhetim dirigido por Altan Dönmez (Esperando o Sol), Ender Mihlar (Cidade Proibida) e Yusuf Pirhasan tem nota 7,3 no IMDb.

Será Isso Amor? embarca na comédia romântica ao narrar o romance de mentirinha da dupla Serkan e Eda — Foto: Reprodução/IMDb

Nehir: Presa do Amor (2020)

A personagem que dá nome à obra é uma mulher atormentada por seu passado obscuro. Além disso, Nehir se envolve em um triâgulo amoroso com Nazim (Feyyaz Duman), dono de uma cicatriz enorme no rosto, e Tarik (Burak Yörük), um mulherengo intratável. Os 102 episódios da trama são dirigidos por Ece Erdek Koçoglu (O Fruto Proibido) e Hasan Tolga Pulat (Nº: 309).

Sumru Yavrucuk (Um Grito de Liberdade), Iman Casablanca, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (O Otomano) e Gizem Karaca (Amor Sem Fim) são alguns dos nomes do elenco principal. Na votação do público no IMDb, a obra possui nota 5,4.

Nehir é uma mulher de passado obscuro que se envolve num complicado triangulo amoroso — Foto: Reprodução/IMDb

Minha Menina (2018)

Apelando ao drama, Minha Menina tem como protagonista Öykü (Beren Gokyildiz), uma menina de oito anos portadora de uma doença grave. Após ser abandonada por sua tia e tutora, cabe a Öykü procurar seu pai, Demir (Bugra Gülsoy), um vigarista pouco responsável. Resta saber se os dois poderão compor uma família de verdade.

Com 92 episódios, a obra tem no elenco Leyla Lydia Tugutlu (Cidade Proibida), Serhat Teoman (A Agência), Eliz Nese Çagin (Asas Quebradas), Sinem Ünsal (O Preço da Paixão), além da direção de Gökçen Usta (Cidade Cruel), Merve Girgin (Força de Mulher), Mustafa Sevki Dogan (Ramo) e Fatih Aksoy (O Segredo de Feriha). No IMDb, a nota é 6,6.

Minha Menina é focada na relação entre um pai pouco responsável e sua filha enferma — Foto: Reprodução/JustWatch

Esqueça-me Se Puder (2021)

Burcu Özberk (Filhas do Sol) e Ilhan Sen (Ramo) protagonizam a comédia romântica Esqueça-me Se Puder, obra exclusiva do HBO Max dirigida por Murat Öztürk (O Fruto Proibido) e Koray Kerimoglu (Nossa História). A história é conduzida pelo casal Esra (Özberk) e Ozan (Sen), que, após passarem um período divorciados, tentam reatar quando Ozan fica milionário.

O título ainda tem no elenco Mehmet Korhan Firat (Nossa História), Günay Karacaoglu (Yarim Elma), Zeynep Kankonde (Amor e Ódio), Ceren Koç (Sr. Errado), e mais. Com 70 episódios lançados, a trama possui nota 6,6 no IMDb.

Esqueça-me se Puder é uma das novelas turcas exclusivas do HBO Max — Foto: Reprodução/JustWatch

Amor Sem Fim (2015)

Em uma região dividida pelo conflito de classes, o jovem rico Kernal (Burak Özçivit), que não acredita no amor verdadeiro, acaba se apaixonando por Nihan (Neslihan Atagül), moradora do lado humilde da cidade. Com direção de Hilal Saral (Amor Proibido) e Ekin Pandir (Hekimoglu), Amor Sem Fim possui 114 episódios.

Ao lado do casal principal, estão no elenco Kaan Urgancioglu (Jack Ryan), Orhan Güner (Contra a Parede), Nese Baykent (Amor Estelar), Zeyno Eracar (Para Sempre no Meu Coração), Ruzgar Aksoy (Dano Colateral), entre outros. No IMDb, a novela possui nota 7,4.

Em Amor Sem Fim, um casal de origens distintas redescobre o amor — Foto: Reprodução/JustWatch

A Agência (2020)

Outro título exclusivo do HBO Max, A Agência foca no mundo das celebridades na Turquia. O personagem principal da novela é Ego, a agência de talentos mais famosa no país. Para manter o negócio no topo, os agentes da Ego devem manter-se estáveis em meio às disputas de popularidade, ganância, dinheiro, ambições desenfreadas e, claro, egos inflados.

Com 149 capítulos, a série dirigida por Ali Bilgin (Se Você Ama) e Deniz Çelebi (Amor e Ódio) tem no elenco principal Baris Falay (10 Dias de um Homem Bom), Fatih Artman (A Última Noite do Ano), Ahsen Eroglu (Mãe), Deniz Can Aktas (Prisão de Mulheres) e Gamze Karaduman (Ah Belinda). O título possui nota 7,2 no IMDb.

A Agência acompanha a rotina de fama e ambição em uma famosa agência de talentos na Turquia — Foto: Reprodução/IMDb

Força de Mulher (2017)

Em Força de Mulher, acompanhamos a jornada de Bahar (Özge Özpirinçci), uma mulher viúva que perdeu o marido em um acidente. Única responsável pela sua família, Bahar deve superar os problemas do passado para unificar seus filhos e reencontrar o amor. O título tem direção de Nadim Güç (Mãe) e Merve Girgin (Minha Menina) em seus 97 episódios.

Ainda estão no elenco Seray Kaya (O Otomano), Kubra Suzgun (Mãe), Ali Semi Sefil (Entre Irmãos), Serif Erol (Se Você Ama) e Feyyaz Duman (Meu Nome é Farah). Força de Mulher possui nota 6,7 no IMDb.

Força de Mulher acompanha a jornada de uma viúva para reconstruir sua família e reencontrar o amor — Foto: Reprodução/IMDb

Meu Lar, Meu Destino (2019)

Baseado no livro The Girl in the Glass, da autora Susan Meissner, Meu Lar, Meu Destino tem como protagonista Zeynep (Demet Özdemir), uma jovem adotada na infância por uma família rica, pois seus pais não tinham condições de cuidá-la. Agora adulta, os dois núcleos familiares se reencontram em um problema que só Zeynep poderá resolver.

Na direção da novela, estão presentes Cagri Bayrak (A Sonhadora) e Murat Öztürk (O Fruto Proibido). Já no elenco, Zuhal Gencer (Distante), Senan Kara (Kuzgun), Fatih Koyunoglu (Para Sempre no Meu Coração), Elif Sönmez (Son) e Hülya Duyar (O Canto do Pássaro). No IMDb, os 39 episódios da série receberam nota 6,0.

Meu Lar, Meu Destino (HBO Max) é uma adaptação do romance The Girl in the Glass, de Susan Meissner — Foto: Reprodução/IMDb

