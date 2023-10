Novo iPhone SE pode mudar e ficar parecido com iPhone 14; veja rumores

O iPhone SE 4, esperado para 2025, pode abandonar o tradicional design de botão e vir equipado com Face ID - algo que, até então, era destinado apenas à linha padrão do iPhone. Além da mudança significativa no design, informações vazadas por um leaker anônimo ao site especializado MacRummors apontam que o novo modelo de celular de baixo custo da maçã também deve trazer uma versão modificada do chassi do iPhone 14 , um novo botão de ação e uma entrada USB-C que substituirá a porta Lightning - assim como aconteceu no iPhone 15 .

Ainda segundo informações obtidas com exclusividade pelo site MacRummors, também é provável que o próximo iPhone SE - que costuma ter construção mais barata para reduzir custos - continue trazendo apenas uma única câmera na parte de trás. Além disso, o modelo também pode ser o primeiro celular da Apple a estrear os novos chips de modem fabricados internamente pela maçã. A seguir, conheça todas as novidades esperadas para o iPhone SE 4.

iPhone SE 4ª geração: conheça rumores do novo celular de baixo custo da Apple previsto para 2025 — Foto: Reprodução/MacRummors

Novo design

De acordo com o site especializado, o novo celular de baixo custo da Apple deve abandonar de vez o design de botão. Ao que tudo indica, a sua construção deve ter como base o chassi do iPhone 14 - ou seja, as bordas do dispositivo devem continuar retas e confeccionadas em aço.

Além disso, também é esperado que o modelo seja equipado com uma porta USB-C, que veio para substituir as entradas patenteadas Lightning no iPhone 15. Outra novidade possível é um botão de ação, que foi introduzido pela Apple este ano e ficou restrita aos novos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone SE 4 pode ter design baseado no chassi do iPhone 14, com tela de 6,1 polegadas — Foto: Apple/Reprodução

Display e Face ID

Também são esperadas algumas novidades interessantes no display do novo iPhone SE 4. Segundo informações do MacRummors, o modelo de iPhone mais barato da Apple deve ter display semelhante ao do iPhone 14, com painel OLED de 6,1 polegadas. Além disso, também deve estrear o notch com Face ID na parte superior, substituindo o botão Home.

Melhorias na câmera

De acordo com o site especializado, o iPhone SE 4 deve vir equipado apenas com uma câmera para manter os custos de produção do aparelho baixos. Apesar disso, o modelo pode trazer uma lente com a mesma qualidade de resolução do iPhone 15 - segundo o MacRummors, é provável que o iPhone SE 4 seja equipado com a câmera de 48 megapixels usada nos últimos modelos de celulares da Apple.

Quanto ao design da parte de trás do dispositivo, é provável que ele continue com um desenho parecido com o da terceira geração do iPhone SE, com câmera e flash alinhados na horizontal.

iPhone SE 4 pode ter câmera com resolução de 48 MP e design traseiro do iPhone SE 3 — Foto: TechTudo

Processador e novo chip

A quarta geração do iPhone SE também deve estrear um processador potente, considerando que a terceira geração do aparelho já vem equipada com o chip A15, presente nos modelos de iPhone 13. Além disso, outra novidade é a possibilidade dos novos aparelhos de baixo custo serem os primeiros dispositivos a estrearem um novo chip de modem 5G fabricado pela Apple - que, na prática, poderiam oferecer um suporte a mais bandas.

iPhone SE 4 pode estrear novo chip de modem fabricado pela Apple; veja novidades — Foto: Reprodução/MacRummors

Quanto vai custar o iPhone SE 4?

Até o momento não há informações oficiais sobre a data de lançamento do iPhone SE 4 e seu possível preço de venda. No entanto, segundo o site Android Authority, é provável que o modelo custe menos de US$ 500 - pouco mais de R$ 2,5 mil, em conversão direta. Além disso, alguns portais de notícias sobre assuntos tech, como o MacRummors e o Apple Insider, especulam que iPhone SE 4 pode chegar às prateleiras norte-americanas entre 2024 ou 2025.

Vale lembrar que, por enquanto, as novidades se tratam apenas de um rumor, uma vez que não foram confirmadas pela companhia de maneira oficial. Portanto, é possível que sejam feitas também modificações no aparelho antes dele ser apresentado para o público.

