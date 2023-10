O que colocar no resumo do LinkedIn? 5 dicas para impressionar recrutadores

Saber o que colocar no resumo do Linkedin pode não ser uma tarefa simples, mas essa área do perfil é importante para quem está em busca de novas oportunidades de trabalho ou conexões profissionais. Uma das formas mais eficazes de se destacar na plataforma é por meio de um breve texto impactante na seção "Sobre", que fica no topo do perfil dos usuários. Esse espaço é ideal para apresentar a trajetória profissional, além de habilidades e objetivos de carreira, e é uma das primeiras coisas que um recrutador lê.

Para garantir um bom resumo, é importante definir os tópicos a serem abordados e usar as próprias palavras, mostrando estilo e personalidade. Também é recomendável começar com uma frase de impacto para capturar a atenção do leitor e compartilhar sua motivação pela área em que atua. A seguir, confira cinco dicas que vão te ajudar a escrever um bom resumo para o LinkedIn, com exemplos para se inspirar.

Aplicativo para fazer currículo no celular: conheça 9 opções grátis

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

LinkedIn Lite — Foto: TechTudo

📝 Como se apresentar no LinkedIn? Veja no Fórum do TechTudo

1. Faça um esboço antes publicar seu resumo

Uma forma de garantir a escrita de um bom resumo no LinkedIn é começar com um esboço, definindo as informações que deseja destacar e organizando a estrutura e a ordem do texto. Isso porque fazer um rascunho da biografia antes de publicá-la ajuda a tornar o texto mais conciso e assertivo. É recomendável definir os tópicos que deseja incluir e escolher o que vai abordar em cada um deles.

O usuário pode destacar resultados importantes alcançados ao longo da carreira, além de seus interesses e habilidades. Também é possível propor uma ação ao leitor - como, por exemplo, pedir que interessados entrem em contato por e-mail ou enviem mensagens na própria rede social.

Criar um rascunho e definir tópicos importantes pode ajudar na elaboração de um bom resumo para o LinkedIn — Foto: Reprodução/Freepik

Para identificar o que deve ser priorizado no resumo, o usuário também pode consultar a plataforma LinkedIn SSI (https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi). A sigla vem de Social Selling Index, expressão que, em português, significa Índice de Vendas Sociais.

A ferramenta avalia o perfil de acordo com quatro pilares: estabelecer sua marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir oferecendo insights e criar relacionamento. Embora o índice seja voltado para prospecção de clientes, serve como um indicador do potencial dos candidatos.

Plataforma do LinkedIn avalia resumo dos usuários e define estratégias para um texto mais assertivo e chamativo — Foto: Reprodução/LinkedIn SSI

2. Use suas próprias palavras e mostre sua personalidade

Um dos maiores desafios na hora de escrever um resumo no LinkedIn é construir um texto de apresentação profissional que seja interessante e autêntico. O estilo de texto utilizado nessa seção diz muito sobre o candidato, podendo indicar um perfil mais formal ou bem humorado, por exemplo.

O resumo dará aos recrutadores ou clientes em potencial uma amostra do que podem esperar ao entrarem em contato.

O usuário ainda pode recorrer à inteligência artificial para auxiliar nessa tarefa, treinando o ChatGPT para escrever com o seu próprio estilo, por exemplo. Assim, é possível se destacar e atrair empresas e contatos compatíveis.

Exemplo de resumo no LinkedIn mais informal e pessoal — Foto: Reprodução/LinkedIn

3. Comece com uma frase de impacto

Uma boa forma de iniciar um texto de apresentação no LinkedIn é utilizar uma frase de impacto, capaz de despertar o interesse do leitor. É importante lembrar que apenas as 3 primeiras linhas do resumo ficam visíveis ao acessar um perfil na rede. Para ler o restante, os visitantes precisam clicar em "Ver Mais" — e só farão isso se forem logo atraídos. É possível criar uma narrativa que só é explicada nas frases seguintes ou apostar em uma afirmação curiosa e impactante, que instigue a curiosidade do leitor.

O usuário também pode iniciar destacando algum resultado ou experiência profissional de grande relevância. Se faltar criatividade, ainda é possível recorrer a aplicativos gratuitos, que ajudam a produzir conteúdo online, indicando frases motivacionais, citações e reflexões.

Resumo do LinkedIn que começa com uma frase de impacto sobre resultados — Foto: Reprodução/LinkedIn

4. Compartilhe motivação pela área em que atua

Mais do que listar tarefas ou elencar experiências, usuários podem utilizar o LinkedIn para se apresentar de forma mais pessoal, abordando, por exemplo, suas motivações e interesses na área de atuação profissional. Essa simples dica ajuda a humanizar o perfil e pode tornar a autodescrição mais completa, original e envolvente. O candidato pode contar a história de como se apaixonou por sua profissão e mencionar experiências desafiadoras ou inspiradoras que marcaram sua trajetória.

Exemplo de resumo do LinkedIn que mostra entusiasmo pela área de atuação — Foto: Reprodução/LinkedIn

5. Evite erros comuns

Algumas falhas comuns no LinkedIn podem atrapalhar quem procura oportunidades de trabalho ou novas conexões. Um exemplo são possíveis erros ortográficos ou gramaticais, que podem comprometer a credibilidade e tirar o foco dos pontos positivos do currículo. Para evitar esse problema, é importante revisar os textos antes de publicá-los ou escreve-los em softwares ou navegadores que ofereçam corretores automáticos.

Usuários ainda podem recorrer a ferramentas de IA que auxiliam na correção e edição da redação. É possível utilizar comandos do ChatGPT que ajudam na escrita ou buscar outras ferramentas úteis para checagem e adequação de textos, como o Bard e o My Essay Writer AI.

Também não é aconselhável copiar e colar trechos do currículo no resumo, já que o texto pode acabar ficando redundante ou muito extenso. É aconselhável incluir apenas informações relevantes e palavras-chave associadas aos cargos e oportunidades de interesse, tornando o perfil mais acessível às buscas de recrutadores e possíveis parceiros.

Evitar erros gramaticais é importante para manter a credibilidade no LinkedIn — Foto: Reprodução/Freepik

Com informações de HubSpot e LinkedIn SSI

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir