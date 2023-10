O que fazer quando o WhatsApp Business não abre? Veja 6 dicas para resolver

O WhatsApp Business é uma versão do mensageiro tradicional, projetada para atender às necessidades de pequenas e médias empresas. A plataforma permite a comunicação com os clientes de forma profissional e organizada, entretanto, devido ao uso massivo, atualizações ou decisões judiciais, pode apresentar alguns bugs e instabilidade. Nesse momento, há algumas atitudes que o usuário pode tomar a fim de normalizar o uso na platafora. Veja, a seguir, o que fazer em caso de instabilidade do WhatsApp Business.

O que fazer quando o WhatsApp Business não abre?

Por que o WhatsApp Business para de funcionar?

Há diversos motivos que podem levar o WhatsApp Business a ter problemas de funcionamento. O primeiro deles é a conexão com a Internet. Antes de realizar qualquer procedimento no celular, é fundamental testar os dados móveis e ver se eles estão funcionando normalmente. Além disso, atualizações de rotina são outro motivo que podem levar a quedas temporárias. Nesse caso, o app fica fora do ar por um breve período, voltando a funcionar posteriormente.

A instabilidade do sistema devido ao uso massivo e as decisões judiciais contra a Meta, empresa que é dona do WhatsApp Business, também podem ocasionar problemas. Além disso, conversas pesadas e com muitos caracteres podem travar o app, causando fechamentos involuntários. Bugs nas conversas e problemas na memória dos dispositivos frequentemente causam falhas na versão Business, exigindo que o usuário tome medidas como as apresentadas na lista abaixo.



WhatsApp Business não abre: o que fazer?

1. Atualize o app

Novas atualizações do WhatsApp são lançadas regularmente. Quando o app não é atualizado, automaticamente, eventualmente, ele pode parar de funcionar. Caso isso ocorra, basta acessar a Google Play Store ou a Apple Store, localizar o aplicativo e selecionar a opção para atualizar o WhatsApp Business.

Existe ainda a opção de "downgrade", que permite instalar uma versão mais antiga do aplicativo no dispositivo. Isso é feito quando uma versão mais recente está causando problemas ou incompatibilidades e o usuário deseja retornar à versão anterior. É válido mencionar, porém, que essa opção não pode ser feita de forma nativa nos celulares Android e nem nos iPhone (iOS).



2. Reinicie o celular

Reiniciar o celular pode ser uma solução eficaz para corrigir bugs temporários no WhatsApp Business. Isso porque, ao reiniciar o app, os recursos do sistema são liberados, configurações são atualizadas, a conexão à rede é restabelecida e processos em segundo plano são encerrados. Assim, muitos problemas de desempenho, conectividade e conflitos que surgiram durante o uso do aplicativo são eliminados rapidamente.



3. Limpe o cache

O uso repetido do WhatsApp Business cria um cache, uma espécie de memória que ajuda o aplicativo executar ações de forma mais rápida. Ao acumular muita informação de cache, o app de mensagens pode começar a apresentar lentidão, uma vez que ficam mais pesados.

Nesse caso, o usuário pode acessar as configurações do seu dispositivo e limpar o cache. Para isso, ele deve acessar a opção “Todos os aplicativos” e encontrar o WhatsApp Business na lista. Em alguns aparelhos, pode ser necessário acessar a opção "Armazenamento". Logo após, basta clicar em “Limpar o cache”. Existe ainda a possibilidade de “limpar todos os dados”, mas esta ação implica na exclusão de todas as conversas. Se o problema persistir, retorne à tela em que a opção "Forçar Parada" é exibida e clique nela.



4. Reinstale o app

Se o problema com o WhatsApp Business persistir depois de reiniciar o telefone e limpar o cache, é a hora de reinstalar o app. O ato de excluir a plataforma do celular e baixá-la novamente pode ser uma solução eficiente, pois ela corrige bugs, garante a utilização da versão mais recente, limpa dados corrompidos e restaura configurações padrão. Nesse sentido, é especialmente útil para resolver questões decorrentes de arquivos de instalação danificados, problemas de compatibilidade ou configurações personalizadas que possam estar causando disfunções.



5. Tente entrar em contato com o WhatsApp

Caso o seu aplicativo continue travando com frequência mesmo a pós seguir todos os passos mencionados anteriormente, é possível contatar o suporte do WhatsApp por meio da opção "Fale Conosco". No próprio aplicativo, você pode acessar essa função, clicando no menu dos três pontos verticais, indo até as "Configurações", selecionando a opção "Ajuda" e, por fim, escolhendo entre "FAQ" ou "Entre em Contato". Ao optar por entrar em contato, é possível descrever as dificuldades enfrentadas, inclusive a opção de incluir screenshots (prints da tela) para demonstrar os problemas ocorridos.

6. Se nada der certo, faça um backup e formate o celular

Quando todas as outras soluções e passos para corrigir bugs não surtem efeito, realizar um backup dos dados importantes e formatar o celular em seguida pode ser uma abordagem eficaz. Essa ação envolve apagar todos os dados do dispositivo. É uma opção extrema, mas que pode resolver problemas profundos relacionados ao sistema operacional ou conflitos de software.

No entanto, é importante alertar que a formatação resultará na perda de todos os dados não salvos, aplicativos não pré-instalados e configurações personalizadas. Portanto, antes de realizar esse procedimento, é preciso ter certeza de que não há outra forma de melhorar a situação. No mais, o backup é extremamente necessário nesses casos.



Alternativas ao WhatsApp Business

A versão Business do WhatsApp não é a única opção no mercado. O Telegram, por exemplo, tem recursos interessantes para além dos que são oferecidos pelo mensageiro da Meta, como a edição de mensagens e fotos e temas personalizados por conversa. Outro bom mensageiro é o Facebook Messenger, que está vinculado à rede social, oferecendo uma base de contatos extensa.

No caso do Skype, os usuários podem fazer chamadas de vídeo, o que proporciona versatilidade tanto para uso pessoal quanto comercial. No geral, o app permite ao usuário encaminhar mensagens de texto, voz, vídeo e documentos, bem como o compartilhamento por e-mail após as conversas de vídeo. Por fim, o WeChat, que é amplamente utilizado na China, também oferece ferramentas semelhantes ao WhatsApp, como mensagens de áudio, texto e vídeo chamadas. Apesar de sua popularidade não ser tão grande no Brasil, é uma plataforma a ser considerada.



