O WhatsApp não abre no seu Android ou iPhone ( iOS )? Eventualmente, o app pode parar de funcionar no seu celular enquanto o de outras pessoas é executado normalmente. Nesses casos, procedimentos simples podem resolver problemas no mensageiro. A atualização da plataforma na Google Play Store ou na App Store e até mesmo a busca por códigos de erro específicos na Central de Ajuda podem fazer a diferença. Na lista a seguir, confira cinco dicas para eliminar bugs do WhatsApp e usar o aplicativo normalmente no seu celular.

O que fazer quando o WhatsApp não abre? Veja dicas para resolver — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Confira o armazenamento do celular

A falta de armazenamento do seu aparelho pode ser um empecilho para abrir o aplicativo do WhatsApp. Para identificar o problema, você pode buscar por "Armazenamento", na barra de pesquisas das configurações do Android, a fim de verificar quanto espaço livre o telefone tem. O recomendado é que haja, no mínimo, 1 GB de espaço livre. No iPhone (iOS), por sua vez, vá para "Ajustes", "Geral " e "Armazenamento do iPhone".

Caso o armazenamento esteja realmente cheio, o próximo passo será apagar os arquivos que você não usa mais, como fotos, vídeos e aplicativos que estão "parados". No Android, uma boa opção é utilizar o app Files, que reúne arquivos duplicados, memes, capturas de telas antigas, entre outras opções que podem ser deletadas de uma vez. Vale destacar que, caso você não deseje fazer remoções definitivas, uma opção é fazer a transferência dos seus dados para um cartão SD externo.

Armazenamento cheio pode prejudicar a execução do WhatsApp no seu telefone; ideal é que haja, no mínimo, 1 GB de espaço livre — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Atualize o aplicativo

A falta de atualização do WhatsApp também é uma questão que pode prejudicar a execução do aplicativo no seu telefone. O procedimento dá acesso aos recursos mais recentes e melhora a segurança do mensageiro, além de garantir maior estabilidade ao uso. Para conferir se existem updates disponíveis, acesse a Google Play Store, para Android, ou a App Store, para iPhone, e veja se a opção “Atualizar” está disponível.

Vale destacar que, caso seu celular seja muito antigo, é possível que o WhatsApp não receba atualizações e deixe de funcionar permanentemente – mensageiro é compatível somente com telefones que contenham a versão 4.1 do Android, ou posteriores. No iPhone, por sua vez, o sistema operacional deverá ser o iOS 12, ou conseguinte.

Atentar-se às atualizações disponíveis é imprescindível para garantir um bom funcionamento ao WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Confira soluções para diferentes códigos de erro

Caso você receba um aviso contendo um código de erro específico, é possível conferir a solução mais adequada na Central de Ajuda do WhatsApp (https://faq.whatsapp.com/). Lá, estão listadas diferentes instruções que podem solucionar problemas e garantir o bom funcionamento do mensageiro no seu telefone. Para erros como 413, 481, 491 e 492, por exemplo, pode ser necessário acessar as configurações do aparelho e fazer a remoção da conta do Google, para então reiniciá-lo e fazer o login novamente.

Central de Ajuda do WhatsApp disponibiliza instruções para solucionar diferentes códigos de erro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Force o fechamento do app

Quando aplicativos travam, uma boa forma de resolver o problema é forçar a parada, ou seja, “obrigando” o telefone a deixar de executá-lo para, depois, abri-lo novamente. O procedimento pode ser realizado no Android acessando as configurações do telefone e tocando em "Aplicativos" e "Gerenciar aplicativos". Em seguida, busque pelo WhatsApp na lista de plataformas instaladas e selecione o botão “Forçar parada”. Vale destacar que o procedimento pode ser diferente, de acordo com o fabricante do celular.

No iPhone, pressione duas vezes o botão “Home” ou deslize a tela de baixo para cima para visualizar os cards dos aplicativos. Em seguida, feche a visualização do WhatsApp para pausar o funcionamento do app.

Forçar a parada do WhatsApp pode eliminar problemas que estão causando um mal funcionamento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Reinicie o celular

Reiniciar seu celular também é uma opção para eliminar falhas de software, como travamentos ou problemas para baixar mídias do WhatsApp. No Android, basta pressionar o botão de “Liga/Desliga” e selecionar a opção “Reiniciar” – o aparelho será desligado e religado automaticamente. No iPhone, contudo, não há um botão específico para realizar o procedimento, que deverá ser realizado manualmente. Ou seja, é preciso desligar o telefone, aguardar alguns segundos e ligá-lo novamente.

Reiniciar o telefone pode resolver falhas de funcionamento do WhatsApp e outros apps — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

