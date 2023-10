Oito funções escondidas no MacBook que você deveria conhecer

Mesmo para um usuário experiente, há uma série de recursos desconhecidos que podem melhorar a experiência com os computadores portáteis. A seguir, o TechTudo preparou uma lista com oito funções "escondidas" no MacBook que você talvez não conheça.

lMacbook Air tem diversas funções 'escondidas' e que podem ajudar o usuário no dia a dia — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Emojis e Caracteres Especiais

Expressões com emojis têm se tornado uma parte essencial da comunicação digital moderna. Estes ícones permitem a expressão de emoções, nuances e até mesmo sarcasmo. A facilidade de acesso a esta vasta coleção de emojis e caracteres especiais é uma grande vantagem no MacBook.

Use o atalho "Ctr + command + barra de espaço" para acessar o painel de emojis no Mac — Foto: Reprodução/Juliana Monaco

Ao pressionar Control + Command + Space em seu teclado, você abre uma pequena janela repleta de emojis, pronta para adicionar um toque de criatividade e expressão às suas mensagens, seja em uma conversa informal com amigos ou em uma texto mais profissional dentro das redes sociais.

2. Captura de Tela Inteligente

Tirar capturas de tela no seu Mac é uma tarefa simples e eficaz para registrar momentos importantes ou compartilhar informações visuais. Existem várias maneiras de fazer isto, dependendo das suas necessidades.

Pressionar Shift + Command + 3 captura instantaneamente a tela inteira e a salva como uma imagem no desktop. Shift + Command + 4 abre uma ferramenta para selecionar a parte da tela que você deseja capturar. Para opções mais avançadas, como capturar janelas específicas, menus ou até mesmo selecionar uma área personalizada para vários prints, basta usar Shift + Command + 5. Isto abrirá um menu com várias opções para escolher e refinar a captura de tela.

Existem algumas formas de tirar print no Mac da Apple — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

MacBooks com a Touch Bar podem ser personalizados com um botão na Touch Bar com a combinação Command +Shift + 6 para tirar capturas de tela com ainda mais praticidade e precisão.

3. Pré-Visualização de Arquivos e Pastas

Visualizar arquivos e pastas sem a necessidade de abri-los é uma característica conveniente no Finder do Mac que pode ajudar a economizar tempo. Ao abrir uma janela do Finder, basta clicar no arquivo ou pasta de interesse e, em seguida, pressionar a tecla Espaço. Imediatamente, uma janela pop-up exibirá uma prévia do conteúdo, permitindo ver o que tem dentro do arquivo ou pasta selecionada.

A funcionalidade suporta uma ampla variedade de tipos de arquivo, incluindo imagens, vídeos, arquivos ZIP, documentos do Office e PDFs.

4. Personalização da Área de Trabalho

Aprenda a personalizar sua área de trabalho no MacBook — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Adaptar o MacBook às necessidades pessoais e fluxo de trabalho pode torná-lo uma ferramenta mais poderosa e eficiente. A utilização de Áreas de Trabalho Virtuais, conhecidas como Spaces, permitem a organização de janelas e aplicativos em espaços de trabalho separados. Isto é útil para manter tarefas específicas separadas e reduzir a desordem visual no desktop.

5. Personalização dos ícones das pastas

É possível personalizar o ícone da pasta no MacBook — Foto: Reprodução/TechTudo

A personalização de ícones de pastas é outra maneira de tornar o uso do Mac mais agradável e eficaz. É possível adicionar um toque pessoal arrastando e soltando ícones personalizados, seja de arquivos .ICN ou imagens PNG/JPG, na janela de informações da pasta. A funcionalidade permite identificar rapidamente pastas importantes e atribuir ícones, o que torna a organização de arquivos mais intuitiva no dia a dia.

6. Edição Rápida de Vídeo com QuickTime

O QuickTime oferece uma maneira rápida e descomplicada de realizar edições básicas em vídeos e até mesmo em arquivos de áudio, sem a necessidade de lidar com programas complexos de edição.

Basta abrir um vídeo ou arquivo MP3 no QuickTime e, em seguida, arrastar outro arquivo para a janela do programa para começar a fazer edições. Também é possível cortar, unir clipes de vídeo ou faixas de áudio de forma simples e direta, sem ter que aprender a usar um software de edição de vídeo mais robusto.

O recurso proporciona uma alternativa ágil à edição tradicional de vídeo, permitindo alterações rápidas e eficazes nos arquivos multimídia sem complicações. A funcionalidade é uma ótima ferramenta para quem precisa realizar edições básicas de vídeo ou áudio de forma rápida e eficiente.

7. Compartilhamento com AirDrop

O AirDrop é uma ferramenta poderosa para tornar a troca de informações e conteúdo entre dispositivos Apple rápida e descomplicada. O recurso é útil para compartilhar fotos, documentos e outros tipos de arquivos com colegas de trabalho, amigos ou familiares.

Menu de compartilhamento permite enviar arquivos no AirDrop — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Para transferir arquivos rapidamente entre Macs e outros dispositivos da Apple, basta abrir o Finder e clicar no ícone AirDrop na barra lateral. Em seguida, é só arrastar o arquivo desejado para a janela do AirDrop. A transferência ocorre instantaneamente através de uma conexão Wi-Fi e Bluetooth, garantindo uma entrega rápida e segura do arquivo para o dispositivo de destino.

8. Atalhos de Teclado

O macOS oferece uma série de atalhos de teclado que podem ser incrivelmente úteis para economizar tempo e aumentar a eficiência na realização de tarefas cotidianas. Usar Command + C para copiar texto e Command + V para colar é uma maneira rápida de transferir informações de um lugar para outro.

Atalhos no teclado do Mac para ajustar brilho da tela — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Além disso, o macOS oferece a flexibilidade de personalizar seus próprios atalhos de teclado de acordo com suas preferências e necessidades. Basta acessar "Preferências do Sistema > Teclado > Atalhos" para configurar atalhos personalizados que se adaptem ao seu fluxo de trabalho.

