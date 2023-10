Onde assistir a Hotel Transilvânia? Veja sinopse e personagens da franquia

A franquia de Hotel Transilvânia lançou seu primeiro filme em 2012. No enredo, conhecemos Conde Drácula, um vampiro que criou o hotel para monstros para se manterem afastados dos humanos. Tudo muda quando Jonathan, um humano normal, chega ao estabelecimento e desperta atenção de Mavis, filha de Drácula. O protagonista é dublado por Adam Sandler ( Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá ), enquanto Jonathan e Mavis são de Andy Samberg ( Brooklyn 99 ) e Selena Gomez ( Only Murders in the Building ).

Disponível em diferentes plataformas de streaming, como Netflix e HBO Max, Hotel Transilvânia arrecadou cerca de U$1,3 bilhão na bilheteria mundial. Ao todo são quatro filmes, sendo os três primeiros dirigidos por Genndy Tartakovsky. O TechTudo te relembra a sinopse e os personagens de cada um dos longas da franquia. Confira!

Hotel Transilvânia (2012)

No primeiro filme de Hotel Transilvânia conhecemos Conde Drácula, pai da jovem Mavis. Os dois vivem com amigos e família, composta de monstros, no Hotel Transilvânia, consolidando seu discurso contra os humanos. Certo dia, o aventureiro Jonathan decide bater na porta do estabelecimento, sendo o primeiro humano a chegar lá. Não demora muito para que ele e a filha de Drácula comecem a se apaixonar.

Disponível na Netflix, HBO Max e Telecine (via Globoplay), o longa é avaliado em 7 pontos no IMDb, e tem 45% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. A direção é de Genndy Tartakovsky, enquanto o roteiro é assinado por Peter Baynham, Robert Smigel e Todd Durham. Kevin James (Gente Grande) e Steve Buscemi (Cães de Aluguel) completam o time de dubladores como Frankenstein e Wayne.

Hotel Transilvânia 2 (2015)

Nesta sequência, humanos e monstros já vivem em harmonia. Inclusive, Conde Drácula tem um neto, chamado Dennis, que aparentemente não herdou os dons de vampiro, para infelicidade do avô. Porém, ele fará de tudo para despertar esse lado no menino. Adam Sandler, Selena Gomez e Andy Samberg retornam como dubladores. Asher Blinkoff (Puppy!) faz a voz de Dennis, filho do casal.

Genndy Tartakovsky retoma a direção do longa, assim como os roteiristas Robert Smigel e Todd Durham. Além disso, Adam Sandler é um dos creditados como escritores da trama. Parte do catálogo do Amazon Prime Video e Netflix, Hotel Transilvânia 2 tem 56% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de 6,6 pontos no IMDb.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (2018)

A família de Conde Drácula sai de férias no terceiro longa, sendo a primeira vez que eles passam longe do hotel. Novamente, Sandler, Gomez e Samberg dublam os personagens principais, assim como Genndy Tartakovsky, que volta à direção. Em um cruzeiro para relaxar, Drácula acaba se apaixonando pela capitã Erika Van Helsing, sem saber que ela é uma caçadora de monstros. A personagem é dublada por Kathryn Hahn (WandaVision).

Chrissy Teigen (FABLife) e Joe Jonas (Camp Rock) também são listados como Crystal e Kraken. Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas está disponível no Telecine (via Globoplay), com 6,3 pontos no IMDb e a maior avaliação da franquia no Rotten Tomatoes, com 62% de aprovação da crítica.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão (2022)

No último lançamento do longa, Johnny apela à magia para se tornar monstro e ser mais aceito pelo sogro. Porém, as coisas saem do controle e o feitiço acaba por transformar os monstros, inclusive Conde Drácula, em humanos. Disponível no Amazon Prime Video e para aluguel no Apple TV+, o título tem 6,0 pontos no IMDb, com 49% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Esse foi o único filme da franquia sem a direção de Tartakovsky, que assume o roteiro ao lado de Amos Vernon e Nunzio Randazzo. Já Derek Drymon e Jennifer Kluska formam a dupla de diretores. Outra mudança é a adição de Brian Hull (Era Uma Vez um Conto de Fadas), que substitui Adam Sandler na dublagem de Conde Drácula.

