Onde assistir a O Exorcista? Relembre filmes e elenco da franquia de terror

O Exorcista é uma das franquias mais populares do gênero de terror. Seu lançamento mais recente, O Exorcista: O Devoto, acaba de ser lançado nos EUA e se prepara para chegar aos cinemas brasileiros no dia 12 de outubro. Lançado 18 anos após seus quinto filme, o longa se junta à série que conta com 50 anos de história e um enorme legado para o cinema.

Todo o seu reconhecimento vem do primeiro título, lançado em 1973, que acompanha uma garota de 12 anos possuída por um demônio. O Exorcista chocou tanto o público a ponto de ser o primeiro longa de terror indicado ao Oscar de Melhor Filme. Se você ficou interessado em outras obras da franquia, veja, a seguir, mais informações como elenco, repercussão e onde assistir.

O primeiro filme da franquia O Exorcista foi indicado a dez categorias do Oscar, tendo faturado as estatuetas de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Som — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista

O longa-metragem de terror sobrenatural é dirigido por William Friedkin (Operação França) e chegou aos cinemas em 1973. Escrito por William Peter Blatty, com base em seu romance homônimo de 1971, o filme conta a história de uma atriz que entra em desespero ao perceber que sua filha de doze anos foi possuída pelo demônio. Para ajudá-la, ela pede socorro a um padre, que convoca também um segundo sacerdote, especialista em exorcismos.

Estrelado por Ellen Burstyn (Réquiem para um Sonho), Linda Blair (Inocência Ultrajada), Jason Miller (A Nona Configuração) e Max von Sydow (O Sétimo Selo), o título foi um fenômeno, chegando a provocar desmaios, vômitos e saídas bruscas do cinema. Disponível no Amazon Prime Video e HBO Max, o longa tem 78% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, ele recebeu nota 8,1 dos fãs.

O Exorcista (Amazon Prime Video e HBO Max) é um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista II - O Herege

Ambientado quatro anos após o primeiro filme, O Exorcista II - O Herege (1977) é dirigido por John Boorman (Amargo Pesadelo). A trama acompanha Regan MacNeil (Linda Blair), agora uma jovem de 16 anos, que volta a ser atormentada por vozes e pensamentos malignos. Desmemoriada, mas em busca de ajuda para seu problema, ela encontra um padre, que investiga a morte do exorcista da sua primeira possessão.

Disponível para aluguel no Apple TV+ (R$7,90), Amazon Prime Video (R$ 7,90) e Google Play Store (R$ 7,90), o filme conta com Richard Burton (Cleópatra) e Max von Sydow, que retorna para seu antigo papel. Sequência muito aguardada pelo público e pela crítica, o longa foi um verdadeiro fiasco, amargando 9% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 3,8 dos fãs no IMDb.

O Exorcista II - O Herege (aluguel Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play) foi muito mal recebido pela crítica e pelo público — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista 3

Lançado em 1990, O Exorcista 3 é um filme escrito e dirigido por William Peter Blatty (A Nona Configuração), baseado em seu próprio romance. Ambientado quinze anos após os acontecimentos do longa de 1973, ele segue os passos de um policial que está investigando uma série de assassinatos e chega até um serial killer executado no mesmo dia em que Reagan foi exorcizada.

Único filme da franquia lançado nos cinemas pela 20th Century Fox, o longa conta com George C. Scott (Dr. Fantástico) e a volta do ator Jason Miller ao elenco. Disponível para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 7,90), ele obteve nota 6,5 dos fãs no IMDb e 58% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. No último agregador, a equipe do TV Guide disse que ele “pode não ter o impacto visceral do primeiro filme, mas dá aos espectadores muito mais do que eles tinham motivos para esperar”.

O Exorcista 3 (aluguel Amazon Prime Video) é terceira sequência da franquia, ambientada quinze anos após o longa de 1973 — Foto: Reprodução/IMDb

Exorcista - O Início

Dirigido por Renny Harlin (Duro de Matar 2), Exorcista - O Início foi lançado em 2004. Escrito por Alexi Hamley, o filme é um prequel da franquia focado no passado do padre Lankester Merrin. A trama, ambientada no final dos anos 40, acompanha Merrin durante uma escavação arqueológica no Quênia. Chamado para investigar as ruínas de uma igreja encontrada em estado original, ele descobre ali profundos e assustadores segredos.

Lançado para substituir outro prequel da franquia já em produção, mas que vinha desagradando os executivos responsáveis, o título foi estrelado por Stellan Skarsgård (Mamma Mia!) e Izabella Scorupco (007 contra GoldenEye). Atualmente indisponível em plataformas de streaming, ele conseguiu apenas 11% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 5,1 do público no IMDb.

Exorcista - O Início é um dos dois prequels já lançados da franquia sobre o passado do padre Merrin — Foto: Reprodução/IMDb

Domínio: Prequela do Exorcista

Segundo prelúdio da franquia, Domínio: Prequela do Exorcista foi resgatado e lançado de maneira limitada nos cinemas em 2005, após o fracasso comercial de seu antecessor. Escrito por William Wisher Jr. e dirigido por Paul Schrader (Master Gardener), o filme acompanha o sacerdote Merrin durante uma escavação no Quênia, quando ele se depara com as ruínas de uma igreja e tem seu primeiro contato com o demônio Pazuzu.

Protagonizado por Stellan Skarsgård, que repete o papel do sacerdote, o longa conta ainda com Clara Bellar (Ser e Vir a Ser) em seu elenco. Indisponível em serviços de streaming, ele foi ligeiramente melhor avaliado do que a obra de Renny Harlin. Enquanto no Rotten Tomatoes o filme conquistou 30% de aprovação da crítica, no IMDb ele recebeu nota 5,2, sendo apontado como um longa “mais sombrio e dramático do que aquele lançado anteriormente nos cinemas, mas nada digno de nota”.

Domínio: Prequela do Exorcista foi lançado em 2005, após o fracasso comercial do longa-metragem de Renny Harlin — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista - O Devoto

Produção mais recente da franquia, O Exorcista - O Devoto chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de outubro. Sequência direta do filme de 1973, ele se passa muitos anos depois, quando os pais de duas meninas percebem que elas foram possuídas por demônios. Em busca de ajuda, eles vão atrás de Chris MacNeil (Ellen Burstyn, repetindo seu papel de 50 anos atrás), mulher que também passou por uma experiência semelhante.

Dirigido por David Gordon Green (Halloween), o título é protagonizado por Leslie Odom Jr. (Entre Facas e Segredos) e pelas pequenas Olivia O’Neill e Lidya Jewett (Noitários de Arrepiar). Embora bastante aguardado pela participação de Ellen Burstyn, o filme, que já estreou nos cinemas dos EUA, está com apenas 22% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,6 dos fãs no IMDb.

O Exorcista - O Devoto é um sequência direta do primeiro filme da franquia, ambientada muitos anos depois — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes

