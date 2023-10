Onde assistir a O Exterminador do Futuro? Saiba a ordem correta dos filmes

O Exterminador do Futuro é uma franquia cinematográfica de ação e ficção científica composta por seis longas-metragens. Iniciada em 1984, ela se passa em um futuro distópico, onde um sistema de IA se torna autoconsciente e inicia uma guerra contra a humanidade. Nesse cenário, em busca de impedir que os humanos sobreviventes ganhem força, um ciborgue é enviado do ano de 2029 para o passado a fim de alterar o curso da história.

Legado para os filmes do gênero, a saga faturou nada menos do que US$ 3 bilhões em bilheteria mundial, catapultando a carreira do diretor James Cameron (Titanic) e consolidando Arnold Schwarzenegger (FUBAR) nas telonas. Para conhecer cada um dos títulos da série e descobrir onde assisti-los, o TechTudo preparou uma lista com todos os filmes da franquia O Exterminador do Futuro, seguindo a ordem cronológica estabelecida por James Cameron.

Assim como o ciborgue T-800, Sarah Connor se tornou uma personagem marcante da cultura pop — Foto: Reprodução/IMDb

1. O Exterminador do Futuro

Misturando temas como viagem no tempo e futuro pós-apocalíptico, o primeiro filme da saga chegou aos cinemas em 1984. Dirigido por James Cameron, ele se inicia no ano de 2029, após a humanidade ter quase sido dizimada pelas máquinas. Nesse contexto, um ciborgue T-800 é enviado para 1984 com a missão de matar Sarah Connor – futura mãe do líder da Resistência –, ao mesmo tempo em que um dos sobreviventes também é enviado para protegê-la.

Com um trio de protagonistas formado por Arnold Schwarzenegger, que faz o papel da máquina assassina; Linda Hamilton (Colheira Maldita), que interpreta a jovem Sarah; e Michael Biehn (Aliens, O Resgate), que dá vida ao tenente Kyle Reese, o título entrou para a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos da revista Empire. Disponível no Amazon Prime Video e Claro TV+, ele tem 100% de aprovação da crítica (selo “fresco”) no Rotten Tomatoes e nota 8,1 do público no IMDb.

Em O Exterminador do Futuro (Amazon Prime Video e Claro TV+), Sarah Connor passa a ser caçada por um ciborgue T-800 — Foto: Reprodução/IMDb

2. O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final

Sequência direta do primeiro filme, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final chegou aos cinemas em 1991. Também dirigido por James Cameron, o longa é ambientado dez anos depois, quando um ciborgue mais avançado da Skynet, o modelo T-1000, é enviado ao passado para matar o pequeno John Connor. A Resistência, por sua vez, se defende enviando um ciborgue T-800; uma máquina reprogramada que, ao lado da agora treinada e experiente Sarah Connor, tem como missão proteger o garoto.

Vencedor de quatro categorias técnicas do Oscar, o título é protagonizado por Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, além de Edward Furlong (A Outra História Americana) e Robert Patrick (Pacificador). Disponível no Amazon Prime Video, ele foi aclamado no IMDb, onde recebeu nota 8,6 dos fãs, e no Rotten Tomatoes, onde teve 91% (selo “fresco”) de aprovação da crítica. No agregador, ele foi apontado por Rob Humanick, da Slant Magazine, como o filme que “estabeleceu o padrão para as megaproduções modernas de Hollywood”.

A clássica frase "Hasta la vista, baby" é dita pelo ciborgue T-800 em O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (Amazon Prime Video) — Foto: Reprodução/IMDb

3. O Exterminador: Destino Sombrio

Dirigido por Tim Miller (Deadpool), O Exterminador: Destino Sombrio chegou aos cinemas em 2019. Filme mais recente da franquia, ele traz uma continuação alternativa para os dois primeiros filmes da saga, tornando esta trilogia canônica e desconsiderando os outros títulos lançados. Na trama, John é assassinado por um ciborgue após os eventos de O Julgamento Final. Passados 22 anos, o exterminador rev-9 é enviado do futuro para matar uma garota na Cidade do México, ao mesmo tempo em que uma soldada cibernética também viaja pelo tempo para protegê-la.

Produzido por James Cameron e David Ellison, o filme marca o retorno de Linda Hamilton ao papel de Sarah Connor. Além dela, também protagonizam a trama Natalia Reyes (Pássaros de Verão), Arnold Schwarzenegger e Mackenzie Davis (Alguém Avisa?). Disponível no Star+, o filme alcançou 70% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,2 do público no IMDb.

O Exterminador: Destino Sombrio (Star+) se passa quase 25 anos após os eventos de O Julgamento Final — Foto: Reprodução/IMDb

4. O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas

Dirigido por Jonathan Mostow (Substitutos), O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas chegou aos cinemas em 2003. Sequência de O Julgamento Final, ele se passa dez anos depois e acompanha John Connor vivendo a margem da sociedade com medo de não ter impedido o fim do mundo. Porém, tudo muda com a chegada de um ciborgue TX, enviado do futuro para matar figuras importantes da Resistência, e um novo modelo de ciborgue T-850, reprogramado para protegê-los.

Além de Arnold Schwarzenegger, o filme é protagonizado por Nick Stahl (O Homem Sem Face) como John Connor, Claire Danes (Homeland) no papel de sua esposa Kate Brewster, e Kristanna Loken (BloodRayne) como o ciborgue TX. Disponível na Netflix, ele foi um sucesso comercial, mas não teve a mesma aclamação dos anteriores, alcançando 70% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,3 no IMDb.

O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas (Netflix) deu origem a jogos de videogame para PC e console — Foto: Reprodução/IMDb

5. O Exterminador do Futuro: A Salvação

Escrito por John D. Brancato e Michael Ferris, O Exterminador do Futuro: A Salvação é um filme de 2009 dirigido por McG (A Babá). Ambientado em 2018, após o início da guerra entre os humanos e as máquinas, o longa segue os passos de John Connor, agora já como líder da Resistência. Prestes a traçar uma ofensiva contra a Skynet, o herói cruza o seu caminho com o do ciborgue Marcus Wright, ao mesmo tempo em que descobre que Kyle Reese, seu pai, corre perigo de vida.

Protagonizado por Christian Bale (O Pálido Olho Azul), o filme é co-estrelado por Sam Worthington (Avatar) e Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Domínio), além de contar com a participação de Helena Bonham Carter (Clube da Luta). Disponível na Netflix, ele não foi bem recebido pela crítica e pelo público, amargando 33% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 6,5 dos fãs no IMDb.

O Exterminador do Futuro: A Salvação (Netflix) faturou mais de US$ 371 milhões em bilheteria global — Foto: Reprodução/IMDb

6. O Exterminador do Futuro: Gênesis

Lançado em 2015, O Exterminador do Futuro: Gênesis é um filme pós-apocalíptico dirigido por Alan Taylor (Thor: O Mundo Sombrio). Na trama, inciada em 2029, John Connor decide enviar Kyle Reese para proteger sua mãe em 1984, após a Skynet enviar um T-800 para matá-la. Ao chegar em seu destino, o soldado percebe que o passado está diferente do previsto, dando de cara com uma Sarah já ciente de sua missão e amiga de um T-800 reprogramado.

Disponível no Star+, o título é protagonizado por Jai Courtney (Duro de Matar - Um Bom Dia para Morrer), Emilia Clarke (Game of Thrones) e conta com o retorno de Arnold Schwarzenegger no papel do famoso ciborgue. Lançado pela Paramount Pictures, ele recebeu nota 6,3 no IMDb. No Rotten Tomatoes, o longa teve apenas 26% de aprovação dos especialistas, sendo apontado por Mark Fisher, do Sight & Sound, como “o ponto em que uma franquia se transforma, talvez finalmente, em autoparódia”.

O Exterminador do Futuro: Gênesis (Star+) tem roteiro de Laeta Kalogridis e Patrick Lussier — Foto: Reprodução/IMDb

