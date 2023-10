Onde assistir a O Protetor? Relembre os filmes e elenco da franquia

A trama é livremente baseada na série de TV homônima transmitida entre 1985 e 1989 nos Estados Unidos. Os dois primeiros capítulos da franquia podem ser assistidos nas plataformas HBO Max e Paramount+. Se você gosta de ação e quer conhecer a saga, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de O Protetor.

Denzel Washington interpreta Robert McCall, um homem com um passado violento — Foto: Reprodução/JustWatch

O Protetor (2014)

O primeiro título da saga foi lançado nos cinemas em setembro de 2014, arrecadando US$ 192 milhões em bilheteria (R$ 992 milhões, em conversão atual). Além de Denzel no elenco, a obra ainda conta com Chloë Grace Moretz (Periféricos), David Harbour (Stranger Things), Bill Pullman (Independence Day), Melissa Meo (Os Suspeitos), e mais. O filme pode ser visto no HBO Max.

Trabalhando em uma loja de ferramentas, Robert McCall (Washington) esconde dos colegas seu passado como ex-fuzileiro naval e oficial da Agência de Inteligência de Defesa. Os impulsos de agressividade voltam quando Terri (Moretz), uma prostituta adolescente amiga de McCall, é abusada por integrantes de uma mafia russa. Sua vingança contra os russos dá início a uma trajetória de violência. A obra contém nota 7,2 no IMDb e aprovação de 61% da crítica no Rotten Tomatoes.

Robert McCall quer proteger uma jovem envolvida com criminosos russos. Porém, ele passa a ser perseguido por mafiosos — Foto: Reprodução/IMDb

O Protetor 2 (2018)

A sequência de O Protetor demorou quatro anos para sair. Sua exibição nos cinemas rendeu bilheteria de US$ 190 milhões (R$ 982 milhões, em conversão atual). Integram o novo elenco Pedro Pascal (The Last of Us), Ashton Sanders (Moonlight: Sob a Luz do Luar), Orson Bean (Quero ser John Malkovich) e Sakina Jaffrey (Soul). O filme está disponível no Paramount+.

McCall deixa de lado qualquer pretensão de vida normal e abraça sua função de vigilante das ruas. Mas sua fama cresce entre os criminosos do bairro onde vive e não demora muito para que uma colega sua seja assassinada. A morte faz com que McCall esteja destinado a fazer justiça com as próprias mãos. Comparado ao antecessor, O Protetor deu uma queda nas avaliações do público e crítica, com nota 6,7 no IMDb e aprovação de 52% dos críticos no Rotten Tomatoes (selo "Podre").

O Protetor 2 é a primeira sequência de Denzel Washington nos cinemas — Foto: Reprodução/IMDb

O Protetor: Capítulo Final (2023)

O terceiro e último filme da franquia estreou nos cinemas na última quinta (5), com ótimas avaliações entre público e crítica. No momento, a obra possui nota 7,0 no IMDb e aprovação de 75% dos especialistas no Rotten Tomatoes, sendo o primeiro filme avaliado com Certificado Fresco. No elenco, estão presentes Dakota Fanning (Guerra dos Mundos), Gaia Scodellaro (Promises), Eugenio Mastrandrea (Recomeço) e David Denman (O Quebra-Cabeça).

Depois da matança protagonizada nos filmes anteriores, Robert McCall deixa a vigilância de lado e se muda para o sul da Itália. Por um breve momento, a vida do ex-agente parece perfeita. Mas tudo muda quando a máfia local começa a atormentar a vida dos novos amigos de McCall.

