Onde assistir à trilogia De Volta Para o Futuro? Veja história, elenco e mais

A franquia De Volta Para o Futuro está atualmente disponível nos catálogos do Star+ , Amazon Prime Video e Globoplay . A trama, recheada de ficção científica, segue o jovem Marty McFly e o cientista Doc Brown nas aventuras a bordo do DeLorean, um carro que viaja no tempo. Lançado em 1985, o primeiro longa foi um grande sucesso, concedendo mais duas sequências ao projeto. A seguir, confira mais detalhes da saga produzida por Steven Spielberg que marcou o cinema e a cultura pop.

De Volta para o Futuro é estrelado por Christopher Lloyd e Michael J. Fox — Foto: Divulgação/Universal Pictures

De Volta Para o Futuro I (1985)

O filme é ambientado em uma pequena cidade da Califórnia, na década de 1980, onde o adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) viaja acidentalmente para o ano de 1955 em um carro DeLorean, logo após o experimento de seu amigo cientista Doc Brown (Emmett Brown) dar errado. É viajando no tempo que o jovem encontra as versões jovens de seus pais, e tem a missão de garantir que eles se apaixonem, senão ele mesmo deixará de existir.

Aclamado pela crítica e público, De Volta Para o Futuro tem nota 8,5 no IMDb e 97% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes. Segundo o consenso do site em questão, "inventivo, engraçado e de tirar o fôlego, o longa é uma empolgante e inesquecível aventura de viagem no tempo".

Aclamado pela crítica e público até hoje, De Volta para o Futuro teve mais duas sequências — Foto: Reprodução/IMDb

De Volta Para o Futuro II (1989)

Nesta sequência, situada em 1985, os fãs acompanham as novas aventuras da dupla de viajantes do tempo. Na história, Doc Brown leva Marty e sua namorada, Jennifer (Elisabeth Shue), em uma viagem para o ano de 2015, com o intuito de impedir que o filho do casal estrague o futuro da família McFly. Enquanto isso, Biff Tannen (Thomas F. Wilson), arqui-inimigo do protagonista, rouba a máquina do tempo e a usa para alterar a história e ganhar vantagens, alterando o continuum espaço-tempo.

No site agregador IMDb, o trabalho do diretor Robert Zemeckis tem nota 7,8. Já no Rotten Tomatoes, o continuação tem aprovação de 63% da crítica. Segundo o consenso da plataforma, "De Volta Para o Futuro II é mais desigual do que seu antecessor, mas seus pontos altos superam as maquinações ocasionalmente confusas de um enredo exagerado".

Franquia de ficção científica é um grande sucesso do cinema dos anos 80 — Foto: Divulgação/Universal Pictures

De Volta Para o Futuro III (1990)

Neste capítulo final, Marty recebe uma mensagem misteriosa do seu amigo Doc Brown, na qual ele informa que agora vive em uma pequena cidade do Velho Oeste, em 1885. Ao descobrir que o cientista foi assassinado pelo bisavô de Biff Tannen, o jovem protagonista terá que viajar no tempo mais uma vez, para o ano de 1955, e convencer o antigo Doc a consertar o DeLorean e, assim, salvá-lo no passado e voltar para o futuro.

Com um desempenho melhor que o filme anterior, De Volta Para o Futuro III tem nota 7,4 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a obra tem uma taxa de aprovação de 80% dos especialistas e, de acordo com o consenso do site, "o longa leva a trilogia a um final satisfatório com uma rodada mais simples e doce de travessuras de viagem no tempo".

De Volta Para o Futuro III é aclamado até hoje pela crítica especializada — Foto: Divulgação/Universal Pictures

