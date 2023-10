Onde ver multas de trânsito? App mostra quando motorista comete infração

Conforme a Zapay, durante o primeiro semestre de 2023, o app registrou um aumento de 45% dos pagamentos de multas na plataforma se comparado ao mesmo período do ano anterior. Quanto ao tipo, a maior parte das penalizações foram por excesso de velocidade. Entre os estados com maior incidência de motoristas multados, estão São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. A seguir, conheça as principais funcionalidades do Zapay.

App Zapay disponibiliza alerta sobre multas de trânsito — Foto: Disculgação/Zapay

O que é Zapay e como funciona?

O Zapay é um aplicativo que oferece serviços de pagamento relacionados ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), licenciamento e multas de trânsito. de forma geral, permite que os usuários paguem obrigações veiculares de forma fácil e conveniente.

Entre as suas principais funcionalidades, podemos citar a consulta gratuita de multas de trânsito pela placa do veículo, com informações precisas do Departamento de Trânsito local. O app também permite o parcelamento da multa em até 12x no cartão de crédito e a facilidade de pagamento via Pix. A plataforma também oferece a verificação de vencimento da taxa de licenciamento, o pagamento direto pelo aplicativo e o atendimento via WhatsApp para o esclarecimento de dúvidas.

Onde ver multas de trânsito com Zapay?

Para saber onde ver multas de trânsito de trânsito no app Zapay, siga o passo a passo a seguir:

Passo 1. Comece realizando o cadastro no app. Para isso, será necessário informar a placa do veículo, selecionar a opção “Quero consultar dados do meu veículo” e informar um endereço de e-mail válido.

Faça o seu cadastro no app Zapay — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 2. Na página inicial, insira novamente a placa do seu veículo e clique na opção “Débitos, Multas e IPVA”. Depois, selecione a opção “Consultar”. Em seguida, adicione o estado no qual o veículo foi registrado e o número do Renavam, presente no documento do carro. Por fim, basta clicar na opção “consultar".

Informe a placa do veículo e outros dados para fazer consultas no app Zapay — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 3. Quer ativar o alerta de multas? É muito fácil! Basta arrastar a barra de ativação presente na tela inicial do Zapay, para ser avisado sempre que uma nova multa aparecer.

Ative as notificações para ser avisado quando uma nova multa surgir no app Zapay — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Zapay é seguro?

O Zapay é um parceiro credenciado ao Detran. Dessa maneira, os pagamentos realizados por meio do aplicativo são registrados diretamente no sistema do Departamento Estadual de Trânsito. A emp´resa também tem boa reputação no Reclame Aqui, site especializado em defesa do consumidor. A nota da companhia é 9,4 de 10 em outubro de 2023. Todas as reclamações realizadas na página foram respondidas.

