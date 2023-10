Open Finance no app de banco: o que é e como funciona o serviço

O envio dos dados é feito de forma simples e prática por usuários dentro de um ambiente virtual seguro e é possível averiguar quais são as instituições certificadas que estão atualmente cadastradas pelo órgão federal. A seguir, saiba tudo sobre o funcionamento do Open Finance.

O Open Finance é um sistema financeiro desenvolvido pelo Banco Central do Brasil para facilitar a realização de operações bancárias, seja de produtos ou serviços. Ele funciona através do compartilhamento de dados em APIs de empresas autorizadas pela instituição federal.

Pessoas físicas e jurídicas podem ceder informações privadas, como registros de transações em contas, operações com cartões de crédito e cadastro pessoal, após decidir o momento e à qual instituição elas serão enviadas. Também será possível acessar, por exemplo, serviços de solicitações de crédito, efetuar pagamentos diretamente com as instituições de interesse cadastradas e contratar operações de câmbio, sem a necessidade de outras intermediações. Cada uma dessas alternativas financeiras do Open Finance está sendo implementada gradualmente através de fases preestabelecidas.