Os 100 melhores jogos feitos para o Nintendo 3DS: conheça a lista

Quer saber quais são eles? Então confira a lista a seguir. A partir dela, você conhecerá os 100 melhores jogos feitos para o Nintendo 3DS.

O primeiro modelo do Nintendo 3DS — Foto: Divulgação

Quais são os 100 melhores jogos para o Nintendo 3DS?

Resident Evil: Revelations surpreendeu ao ser anunciado exclusivamente para o 3DS, apesar de ter sido lançado também em outros aparelhos, muitos meses depois. Contudo, o jogo não fez feio no portátil, com gráficos de impressionar e uma boa jogabilidade.



Resident Evil Revelations — Foto: Divulgação

No controle de Jill Valentine e de outros personagens da série, o jogador tem a missão de explorar o navio Queen Zenobia e descobrir mais armas biologicamente modificadas por lá, além de uma trama cheia de sustos. O título foi bem elogiado por conta de seu alto fator “survival horror”, retornando às raízes da série.



Animal Crossing: New Leaf é um game único, apesar de não ser para todos. É um simulador de cidade, mas com visual e jogabilidade bem infantil — não que isso seja algo ruim. A saga Animal Crossing é extremamente popular nos aparelhos da Nintendo.



Animal Crossing: New Leaf — Foto: Divulgação

A série, que é exclusiva, sempre apresenta boas mecânicas e simulações. O jogador é uma espécie de prefeito da cidade e precisa não apenas administrar a cidade, mas também se relacionar com seus moradores, comprar itens, e muito mais.



3. Fire Emblem: Awakening

Fire Emblem: Awakening faz parte de uma das mais elogiadas séries de RPG e estratégia já feitas, incluindo entre outros títulos lançados nos aparelhos Nintendo. No controle de Robin, o avatar do jogador, será preciso vivenciar mais uma aventura épica ao lado de guerreiros de outros tempos, como Marth e Chrom.



Fire Emblem: Awakening — Foto: Divulgação

O game tem sistema de classes e até mesmo de casamento, que permite se relacionar com outros personagens para aumentar sua linhagem e assim ter resultados diversos na história. Além disso, as batalhas em turnos continuam clássicas como sempre.



The Legend of Zelda: A Link Between Worlds foi um Zelda marcante no 3DS por, principalmente, retomar o antigo mundo de A Link to the Past, aquele jogo bem antigo, ainda do Super Nintendo, que muitos fãs mantêm como o “melhor da série” até hoje.



The Legend of Zelda: A Link Between Worlds — Foto: Divulgação

A principal novidade aqui é a habilidade de Link, o herói da saga, viajar entre dois mundos: seu mundo e o 2D, com a possibilidade de virar um desenho animado, capaz de andar pelas paredes para despistar inimigos ou passar por locais apertados e penhascos.



Bravely Default é um RPG exclusivo para o Nintendo 3DS que se inspira na jogabilidade clássica da série Final Fantasy. Ele pega carona nos elementos que marcaram a série, acrescentando novas opções na jogabilidade para agradar fãs atuais de longa data.



Bravely Default — Foto: Divulgação

Com personagens carismáticos, visual impressionante no portátil e uma jogabilidade bem fluída, Bravely Default se mostra um verdadeiro representante da série Final Fantasy.



Mario Kart 7 foi o título da série lançado no Nintendo 3DS e não fez nem um pouco feio frente ao que os fãs esperavam. Com belo gráfico e um bom uso do efeito 3D sem óculos do aparelho, este é um dos “Mari Kart” mais memoráveis já lançados.



Mario Kart 7 — Foto: Divulgação

Uma das novidades foi a inclusão de asas-deltas no jogo, que dão ao corredor a capacidade de planar por um breve período de tempo em alguns momentos durante a corrida, com uma boa inovação visual.



7. Pokémon X & Y

Outro jogo que não pode ficar de fora da lista dos melhores para o Nintendo 3DS é o Pokémon X & Y, os mais surpreendentes jogos da série até então. Com direito a personagens carismáticos e uma história que, apesar da falta de surpresas, te diverte na medida certa de como deve ser todo jogo Pokémon.



Pokémon X & Y — Foto: Divulgação

Esse game também foi o jogo com a maior quantidade de novidades já lançado na série, com direito a um visual 3D e com gráficos avançados nunca vistos em Pokémon. O salto da geração passada para este foi imenso, e por isso o torna um dos mais marcantes de toda a saga.



Apesar de New Super Mario Bros ter feito bem o seu trabalho como um bom “Mario” portátil, em Super Mario 3D Land vemos um título um pouco mais voltado para a exploração de cenários 3D, lembrando também o clássico Super Mario 64.



Super Mario 3D Land — Foto: Divulgação

Super Mario 3D Land tem incríveis novidades visuais e na jogabilidade, apesar de apostar na velha fórmula dos jogos com o encanador, onde é preciso escalar plataforma e pisar na cabeça dos inimigos. Contudo, é isso que o torna divertido e viciante.



Quando Theatrhythm Final Fantasy foi anunciado, muitos duvidavam de que veriam um jogo bom. Mas, felizmente, todos foram surpreendidos. O game de música com personagens da saga Final Fantasy utiliza bem a trilha sonora da série, com uma jogabilidade única.



Theatrhythm Final Fantasy — Foto: Divulgação

Theatrhythm Final Fantasy mescla ainda alguns elementos de RPG e te deixa passear pela história musical da saga, com clássicos de todas as épocas, apresentando ainda conteúdo por download. Na jogabilidade, é preciso seguir os pontos coloridos tocando na tela com a caneta stylus, para que os personagens nas cenas lutem corretamente.



10. Pushmo

Pushmo é um quebra-cabeças bem diferente do que estávamos acostumados no Nintendo 3DS, com uma variação em sua jogabilidade, a ponto de torná-lo único a cada partida. E o melhor de tudo é que é um título barato, encontrado no eShop do portátil.



Pushmo — Foto: Divulgação

O jogo é bonito, criativo e muito divertido. É preciso formar grandes figuras, que toma a fase inteiro, empurrando e puxando blocos coloridos, para formar pontos. A diversão não cansa, já que são dezenas de fases disponíveis.

Os melhores jogos do Nintendo 3DS (continuação)

Até aqui, você conferiu 10 dos 100 melhores jogos feitos para o Nintendo 3DS. A seguir, continue acompanhando a lista:

11. Azure Striker Gunvolt 2;

12. Blaster Master Zero;

13. Boxboy!;

14. Bravely Default: Flying Fairy;

15. Bravely Second: End Layer;

16. Captain Toad: Treasure Tracker;

17. Corpse Party;

18. Crashmo;

19. Dead or Alive Dimensions;

20. Devil Survivor: Overclocked;

21. Dillon’s Rolling Western: The Last Ranger;

22. Donkey Kong Country Returns;

23. Dragon Quest VIII;

24. Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight;

25. Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan;

26. Etrian Odyssey Nexus;

27. Ever Oasis;

28. Fantasy Life;

29. Fantasy Zone II W;

30. Fire Emblem: Awakening;

31. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia;

32. Fire Emblem Fates: Birthright;

33. Gunman Clive;

34. Gunstar Heroes;

35. Harmoknight;

36. Hatsune Miku: Project Mirai DX;

37. Kid Icarus: Uprising;

38. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance;

39. Kirby: Planet Robobot;

40. Kirby: Triple Deluxe;

41. Luigi’s Mansion: Dark Moon;

42. Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey;

43. Mario & Luigi: Dream Team;

44. Mario Golf: World Tour;

45. Metal Gear Solid: Snake Eater 3D;

46. Metroid: Samus Returns;

47. Mighty Switch Force;

48. Miitopia;

49. Monster Hunter 4 Ultimate;

50. Monster Hunter Generations;

51. Monster Hunter Stories;

52. New Super Mario Bros 2;

53. Out Run;

54. Paper Mario: Sticker Star;

55. Persona Q: Shadow of the Labyrinth;

56. Persona Q2: New Cinema Labyrinth;

57. Phoenix Wright: Ace Attorney — Dual Destinies;

58. Phoenix Wright: Ace Attorney — Spirit of Justice;

59. Picross 3D: Round 2;

60. Pocket Card Jockey;

61. Pokémon Alpha Sapphire;

62. Pokémon Moon;

63. Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire;

64. Pokémon Sun and Moon;

65. Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon;

66. Poochy & Yoshi's Woolly World;

67. Professor Layton and the Azran Legacy;

68. Professor Layton and the Miracle Mask;

69. Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney;

70. Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition;

71. Radiant Historia: Perfect Chronology;

72. Retro City Rampage DX;

73. Rhythm Heaven Megamix;

74. Rune Factory 4;

75. Shantae and the Pirate’s Curse;

76. Shin Megami Tensei IV: Apocalypse;

77. Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 Record Breaker;

78. Shinobi III: Return of the Ninja Master;

79. Shovel Knight;

80. Siesta Fiesta;

81. Skylanders: Trap Team;

82. Sonic The Hedgehog 2;

83. Sonic Generations;

84. Star Fox 64 3D;

85. SteamWorld Dig;

86. SteamWorld Heist;

87. Steel Empire;

88. Stella Glow;

89. Story of Seasons: Trio of Towns;

90. Streets of Rage 2;

91. Super Smash Bros 3DS;

92. Super Street Fighter IV: 3D Edition;

93. Terraria;

94. The Binding of Isaac: Rebirth;

95. The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D;

96. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D;

97. WarioWare Gold;

98. Xenoblade Chronicles 3D;

99. Yo-kai Watch;

100. Zero Escape: Virtue’s Last Reward.

