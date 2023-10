Pacto de Silêncio: veja personagens e elenco da série da Netflix

A novela mexicana Pacto de Silêncio é o novo drama em alta na Netflix . A produção lançada na última quinta-feira (11) é estrelada por Camila Valero (Aceleradas), Adriana Louvier (Viva o México!), Marimar Vega (O Jogo das Chaves) e a atriz e cantora Litzy (Quem Matou Sara?). No enredo, uma influenciadora digital decide se vingar de quatro mulheres distintas, mas que tem relação com um abandono ocorrido em seu passado.

Pacto de Silêncio tem direção de Carlos Villegas Rosales (A Rainha do Sul) e roteiro de José Vicente Spataro (Santa Diaba). Assim como todo drama mexicano, a obra exclusiva da Netflix é repleta de integrantes e núcleos próprios. Para saber quem é quem na série, veja a seguir uma lista com os principais personagens e atores.

Camila Valero é Brenda Rey

A protagonista da série é Brenda Rey, uma influencer digital que carrega um trauma desde a infância. Ela foi abandonada ainda bebê por quatro adolescentes que estudavam em uma escola privada. Ao descobrir quem são as jovens que lhe abandonaram, Brenda decide investigar profundamente a vida de cada uma delas para saber quem é sua mãe, além de promover uma vingança contra o quarteto.

Chantal Andere é Ramona Castro

A filantropa já trabalhou como diretora na escola onde as quatro mulheres investigadas por Brenda estudavam. Na época, Ramona descobriu que uma estudante da escola estava grávida e suas amigas ajudaram a esconder o caso. Atualmente, a ex-diretora ajuda Brenda a descobrir o passado sobre sua mãe e o abandono que sofreu. Chantal Andere é conhecida no México pelas novelas Marimar e A Usurpadora, todas disponíveis no Globoplay.

Adriana Louvier é Fernanda Alarcón

Fernanda é uma herdeira socialite casada com Rodrigo. Porém, ela carrega a culpa de, no passado, ter sido uma das quatro adolescentes que abandonaram Brenda ainda bebê. Ela se torna amiga da influencer, sem saber o seu real interesse.

Marimar Vega é Martina Robles

Martina Robles é a segunda envolvida no abandono de Brenda. Atualmente ela é uma mulher solteira convicta que gerencia o negócio imobiliário de sua família.

Litzy é Sofía Estrada

Sofía é uma escritora e mãe que participou do abandono de Brenda. No entanto, ao contrário de suas amigas, não possui redes sociais - ferramenta na qual Brenda descobriu informações sobre as demais mulheres envolvidas.

Kika Edgar é Irene Bustamante

Irene é uma política mexicana de alto poder em seu país. Mas sua imagem pública pode sofrer danos quando Brenda investiga sua participação no abandono sofrido pela protagonista. O que Brenda não esperava é que Irene começa a desconfiar de sua aproximação com Fernanda, Martina e Sofía. Kika Edgar é um dos nomes principais da série A Rainha do Sul, disponível na Netflix.

José Manuel Rincón é Adriano

Adriano é enteado de Irene e seu braço direito na política. Foi graças ao seu pai que a congressista alavancou nas disputas eleitorais. Para chegar até Irene, Brenda tem uma relação amorosa com Adriano. Rincón é um dos protagonistas da série Monarca, exclusiva da Netflix.

Martín Barba é Alex

Alex é o melhor amigo de Brenda. Junto com a protagonista, ele investiga a vida das quatro mulheres que abandonaram sua amiga no passado. Martín Barba é um dos protagonistas da série teen Eu Sou Franky, disponível no Paramount+.

Erick Chapa é Rodrigo

Rodrigo é casado com Fernanda e, graças a herança da esposa, curte a vida como um bon vivant. O casal tem dois filhos. Erick Chapa está no elenco da série mexicana Inimigo Íntimo.

