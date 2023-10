Pode salvar foto de visualização única no WhatsApp? Entenda

Fotos de visualização única no WhatsApp são arquivos que desaparecem após serem abertos uma única vez. Essas mídias, que podem ser feitas no Android e no iPhone ( iOS ), "somem" assim que o destinatário fecha o visualizador, ou seja, elas não vão para a galeria do telefone. Além disso, não podem ser salvas, favoritadas e nem compartilhadas. A funcionalidade busca oferecer mais privacidade aos usuários do mensageiro, mas ainda gera diversas dúvidas nos usuários. A seguir, saiba mais sobre essa ferramenta do aplicativo de mensagens e entenda se existem maneiras de salvar os conteúdos recebidos.

Visualização única: saiba tudo sobre a funcionalidade do WhatsApp que envia mídias de forma temporária — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝WhatsApp Business travando no iPhone, o que fazer? Descubra no Fórum do TechTudo.

Como funciona a visualização única no WhatsApp?

O recurso de visualização única foi implementado no WhatsApp para que os usuários tenham mais privacidade em suas trocas de fotos e vídeos. Isso acontece porque, após visualizados uma única vez, os arquivos “desaparecem” da conversa e não ficam salvos na galeria do telefone. Além disso, o receptor não pode compartilhar ou favoritar as mensagens. Vale destacar, também, que só é possível ter certeza de que uma pessoa abriu o conteúdo de visualização única caso as conformações de leitura dela estejam ativadas.

Para enviar uma foto ou vídeo com visualização única no WhatsApp, selecione uma conversa no mensageiro e toque no ícone de câmera fotográfica para selecionar o arquivo. Depois disso, toque no ícone de “1”, na parte inferior direita da tela, e conclua o envio.

Enviando arquivos com visualização única através do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Pode salvar foto de visualização única no WhatsApp?

De forma nativa, não é possível salvar fotos e vídeos recebidos através do recurso de visualização única do WhatsApp. A ferramenta busca garantir mais privacidade aos arquivos confidenciais e, por isso, não permite downloads, screenshots e nem mesmo gravações da tela. Mesmo que um usuário tente, ele somente conseguirá registros inteiramente pretos, que comprovam o bloqueio.

Ainda assim, é importante destacar que esse tipo de conteúdo só deve ser compartilhado com pessoas de confiança, visto que existem outras maneiras de salvar as mídias, como tirar uma foto da página utilizando um aparelho secundário.

Dá para confira em apps que prometem salvar foto de visualização única no WhatsApp?

Existem aplicativos que prometem tirar prints de conteúdos recebidos através de visualização única no WhatsApp. Tratam-se de APKS, que podem ser instalados em celulares com a intenção de liberar recursos que a plataforma não disponibiliza de forma nativa. Contudo, o uso desse tipo de ferramenta não é confiável, visto que elas podem ser ilegais por violarem os direitos autorais dos desenvolvedores, levando a multas e processos. Outro problema é que os APKS podem conter malware, vírus ou spywares, afetando o desempenho do aparelho e, ainda, colocando os dados do usuário em risco.

Com informações de Central de Ajuda do WhatsApp.

Veja também: como saber se meu WhatsApp foi clonado?