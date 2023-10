PowerPoint online: veja 6 sites para fazer slides criativos grátis

Apesar de o PowerPoint ser o mais famoso entre os editores de slides, algumas opções online se tornam bastante úteis para criar apresentações quando o usuário não tem acesso ao programa da Microsoft . Ferramentas como Google Slides , Canva , Prezi ou mesmo a versão web do PowerPoint permitem fazer slides bonitos diretamente pelo navegador, sem precisar baixar nada no PC. Nelas, é possível editar textos, modificar layouts, inserir arquivos de mídia e muito mais em suas apresentações. Confira, a seguir, uma lista com seis sites para fazer slides criativos grátis sem precisar baixar nada no computador.

O que colocar no resumo do LinkedIn? 5 dicas para impressionar recrutadores

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

PowerPoint online: plataforma é uma das opções para fazer apresentações direto no navegador — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 Como melhorar o design de um site em Wordpress? Veja no Fórum do TechTudo

1. PowerPoint Online

O PowerPoint Online integra o pacote de serviços Microsoft Office 365 e pode ser usado de graça diretamente no navegador. A plataforma conta com layout muito semelhante à versão tradicional do editor de apresentações da Microsoft, com a lista de slides posicionada na lateral esquerda, a página em branco em destaque no centro e a barra de ferramentas na parte superior da tela. Para ter acesso à ferramenta, basta fazer login com uma conta de e-mail do Outlook ou Hotmail.

PowerPoint Online tem layout semelhante à versão do editor para PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Assim como no programa para computador, a versão online do PowerPoint dá acesso a modelos prontos de layout para personalizar — assim, o usuário pode alterar os textos, incorporar imagens e arquivos multimídia e adicionar efeitos de transição. Ao fim do processo, o usuário pode baixar o arquivo em formato ".ppt" de graça para o computador. Da mesma forma, é possível importar apresentações nesse formato para editar online.

2. Google Slides

O Google Slides também funciona online e requer apenas login com uma conta Google para ser acessado. Na página inicial do editor, o usuário tem à disposição uma tela em branco para adicionar textos, fotos, ícones, tabelas, gráficos, vídeo e áudios. Assim como outras ferramentas da empresa, todas as alterações feitas no documento são salvas imediatamente no Google Drive, o que evita possíveis perdas no avanço dos trabalhos. O usuário também pode compartilhar o arquivo com outras pessoas para fazer uma edição colaborativa em tempo real e ainda conversar em grupo por meio de comentários.

Google Slides permite fazer apresentações online grátis com edição colaborativa e salvamento automático no Google Drive — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

No menu da lateral direita, fica disponível uma série de modelos prontos para personalização. Há opções com layout profissional e outras mais informais, com cores e fontes divertidas. Além de slides, a ferramenta oferece outras opções de apresentações prontas para customizar, como álbum de fotos, portfólio e catálogos. É possível salvar os arquivos em diversos formatos, inclusive o ".ppt".

3. Canva

Muito conhecido por oferecer modelos de cartões de aniversário e posts para redes sociais, o Canva também possibilita fazer apresentações de slides a partir de layouts prontos. O editor oferece várias opções com layouts sóbrios e criativos, e a maioria deles já fornece um álbum de slides que podem ajudar o usuário a guiar sua apresentação. Além disso, é possível editar todo o conteúdo livremente da forma que preferir.

O editor online conta com uma ampla caixa de ferramentas que permite adicionar novos textos, elementos gráficos, imagens, transições animadas, desenhos ou fotos armazenadas no computador. Com o Canva Pro, ainda é possível ter acesso ilimitado à galeria de ícones e imagens da plataforma e usar recursos exclusivos, como a remoção de fundo de imagem. O plano de assinatura mensal do programa custa a partir de R$ 34,90.

Fazer slides no Canva é possível pela ferramenta web, que oferece vários modelos prontos para editar online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Todo o trabalho feito no Canva fica salvo na conta do usuário e pode ser recuperado posteriormente para novas edições. Assim como o Google Slides, a plataforma também permite a edição colaborativa simultânea entre dois ou mais usuários e o download das criações em formato ".ppt". Como diferencial, o Canva se destaca por oferecer uma plataforma de gravação. O recurso permite que os usuários gravem a si mesmos e sua tela enquanto fazem uma apresentação. O resultado pode ser compartilhado em forma de link ou arquivo ".mp4".

4. Visme

O Visme é uma plataforma online que permite criar apresentações por meio de ferramentas fáceis. O serviço oferece vários modelos segmentados por áreas como negócios, marketing, criatividade, educação, pesquisas ou informativos. Semelhante ao Canva, a tela de edição do Visme tem visual intuitivo e possibilita formatar ou adicionar grupos de texto, gráficos, diagramas, grids de fotos e estatísticas em ícones modernos e de fácil entendimento.

Visme é uma plataforma online que serve de alternativa para fazer apresentações por meio de ferramentas fáceis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Apesar da utilização gratuita, para baixar as apresentações em qualquer formato, é necessário assinar o serviço, que custa US$ 12,25 por mês no plano iniciante e US$ 24,75, no pacote Pro (R$ 61,95 e R$ 124,45, respectivamente, em conversão direta). O plano mais barato permite fazer o download em formato de imagem ou PDF. A segunda opção de assinatura possibilita armazenar os arquivos também em ".ppt".

O Zoho Show é a ferramenta de slides do software Zoho Workspace, concorrente do Google Workspace e do Microsoft Office. Ele tem um layout mais minimalista e simples, mas seus recursos são similares aos do Canva e do Visme. A plataforma oferece, assim como as concorrentes, vários modelos prontos e é possível customizar os slides com textos, arquivos de mídia, formas gráficas e tabelas. Também é possível editar as criações coletivamente. Como destaque, está a possibilidade de inserir vídeos do YouTube e do Vimeo de forma nativa na apresentação.

O Zoho Show se destaca por permitir embedar vídeos do YouTube diretamente nos slides — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O usuário também pode fazer uma transmissão ao vivo em formato de conferência diretamente por meio da plataforma e publicar seus slides dentro do site ou na web. A ferramenta ainda permite habilitar algumas apresentações para edição e visualização em modo offline. O editor está disponível em português, mas o idioma ainda não está completamente otimizado na plataforma.

A conta gratuita do Zoho Show oferece acesso a todas as ferramentas, enquanto a assinatura do Zoho Workspace, que custa a partir de US$ 3 por mês no plano anual (cerca de R$ 15, em conversão direta) oferece acesso ilimitado aos templates da plataforma e mais espaço de armazenamento — além de garantir acesso aos outros serviços da ferramenta.

6. Prezi

O Prezi é uma alternativa bastante conhecida ao PowerPoint. Seu principal destaque é a possibilidade de criar apresentações não lineares, que dão maior fluidez e liberdade para o leitor. A plataforma oferece uma variedade de recursos de edição e pode ser usada para criar slides, vídeos e infográficos. No entanto, sua versão gratuita é bastante limitada. Só é possível criar uma apresentação pública, que fica disponível dentro do próprio site, e não há possibilidade de download da criação.

Prezi é um editor de slides online com foco em apresentações não lineares — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Novos usuários podem testar a plataforma gratuitamente por 14 dias, mas quem desejar usufruir de todos os recursos do Prezi por tempo indefinido precisará contratar algum plano do serviço. As assinaturas partem de R$ 15 por mês no pacote mais simples. Assim como o Zoho Show, a plataforma conta com uma versão em português que não está totalmente otimizada.

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI