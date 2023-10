Qual é o melhor Kindle para comprar? Conheça todas as opções

Se você está buscando um e-reader para manter suas leituras em dia ou está pesquisando por um modelo para presentear alguém, vale a pena saber qual é o melhor Kindle para comprar em 2023. Assim, você poderá fazer uma boa escolha e evitar arrependimentos. Atualmente, a Amazon oferece três versões principais do leitor de livros digitais no Brasil. O Kindle 11ª Geração é a versão de entrada, o Paperwhite o modelo intermediário e o Oasis é o mais potente do catálogo, com tela maior e mais funcionalidades. Os preços variam de R$ 449 até R$ 1.214. Entre as diferenças, há recursos importantes, como resolução, construção à prova d’água, iluminação de tela e ajustes na tonalidade do display .

Apesar das diferenças, os três modelos acessam a loja de ebooks da Amazon, que soma mais de 6 milhões de livros em diversos idiomas. Ainda, é válido saber que os Kindles também são compatíveis com outros formatos de livros digitais, como EPUB e MOBI, além de garantir suporte a PDF. Nos tópicos a seguir, o TechTudo separou em detalhes as semelhanças e diferenças entre esses leitores. Dessa forma, você poderá ter uma compreensão melhor de cada modelo e obter a resposta para a pergunta: qual o melhor Kindle comprar em 2023? Confira.

Qual o melhor Kindle? 11ª Geração, Paperwhite ou Oasis? — Foto: Millena Borges/TechTudo

Qual o melhor Kindle para comprar? Conheça a linha de e-readers da Amazon em 2023

Kindle de 11ª Geração — o modelo de entrada (mais barato) da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon

O Kindle de 11ª Geração, também conhecido apenas como Kindle, é o e-reader mais simples do portfólio atual da Amazon. Ele é vendido por R$ 449. O modelo tem um display de 6 polegadas (antirreflexo) e 300 ppi (pixels por polegada). Além disso, ele conta com 4 LEDs de iluminação e conectividades Wi-Fi e USB, pesa 158 gramas e possui 16 GB de espaço interno para armazenamento — o que é suficiente para milhares de ebooks. Ainda sobre essa versão, a Amazon diz que a bateria dura até seis semanas.

Uma diferença desse Kindle para os demais é que ele não tem nenhuma garantia ou certificação contra a infiltração de água, caso você derrube o aparelho numa piscina ou o exponha à chuva. O Kindle de 11ª Geração possui duas versões — uma na cor preta e outra azul.

Kindle Paperwhite, ao contrário do 11ª Geração, é à prova d'água — Foto: Murilo Tunholi/TechTudo

O Paperwhite é o Kindle intermediário visto como a alternativa de melhor custo-benefício, sendo vendido atualmente por R$ 719. Diferentemente do Kindle básico, o Paperwhite tem tela de 6,8 polegadas (antirreflexo) com índice de 300 pixels por polegada. Vale ressaltar que essa é a mesma definição gráfica usada na impressão de livros, o que resulta num aspecto mais natural, no qual o texto é exibido sem serrilhados ou pixels aparentes.

Também ao contrário do modelo de entrada, o Kindle Paperwhite conta com certificação IPX8 de exposição à água, uma vantagem para quem está de férias ou quer aproveitar a piscina do prédio, por exemplo. Isto é suficiente para que o dispositivo fique submerso a até 60 minutos em até 2 metros de profundidade em água doce.

Com 205 gramas e disponível somente na cor preta, o Paperwhite tem conectividades Wi-Fi e USB, uma bateria que pode durar até dez semanas e uma iluminação embutida de 17 LEDs. Ainda, ele pode ser encontrado em versões com 16 GB ou 32 GB de espaço interno para dados.

É válido mencionar que o leitor passou pelos nossos testes e levou nota 8.8. Os prós foram a tela ideal para leitura, o design confortável, a bateria de longa duração e o catálogo de livros extenso. Por outro lado, pesou no julgamento a falta de mudanças em relações às gerações anteriores.

De qualquer forma, se você queria descobrir qual é o melhor Kindle custo-benefício, saiba que o Paperwhite é esse modelo.

Kindle Oasis: modelo mais completo e robusto do leitor de livros digitais — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

O Kindle Oasis é o e-reader mais avançado da Amazon. Ele tem tudo que os outros têm, mas com mais recursos e vantagens. Além da mesma certificação IPX8 do Paperwhite, o Oasis oferece uma construção em alumínio e um design assimétrico que contribui para uma maior ergonomia. O Oasis oferece botões físicos para passar páginas, enquanto os outros modelos requerem que você toque na tela. Ele é vendido por R$ 1.214 na Amazon na versão de 8 GB.

A tela do Oasis também é um pouco maior, com 7 polegadas (antirreflexo) e 300 ppi. Já o sistema de iluminação da tela se faz presente, mas aqui são 25 LEDs e controle automático: o modelo tem sensores que calibram a iluminação de tela de forma automática de acordo com o ambiente, enquanto os leitores anteriores usam um sistema completamente manual de ajuste de iluminação.

Outro diferencial do Oasis é a presença de um ajuste que permite alterar a temperatura de cor da tela para fazer com que o display assuma uma tonalidade mais amarelada, e que pode ser mais confortável para leitura. Também com conectividade Wi-Fi e USB, e promessa de bateria para até seis semanas de uso, o Oasis é encontrado apenas na cor grafite. Ainda sobre o aparelho, vale saber que ele pesa 188 g, com versões que têm 8 GB ou 32 GB de armazenamento interno.

O Kindle Oasis levou nota 9.1 na nossa análise completa. A tela maior ganhou menção honrosa por causa da iluminação com 25 LEDs, considerada impecável.

Agora, com base nessas informações, cabe a você decidir qual é o melhor Kindle para o seu caso — se é o de 11ª geração (mais básico), o Paperwhite (intermediário) ou o Oasis (mais avançado).

Com informações de Amazon

