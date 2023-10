Qual o melhor 5G do Brasil? Compare velocidade e cobertura das operadoras

Desde a sua estreia, em 2022, o 5G se torna cada vez mais acessível entre os brasileiros. Claro , TIM e Vivo já oferecem cobertura para o sucessor do 4G para quem já possui planos e celulares compatíveis com a nova tecnologia, que promete uma conexão mais rápida e outros benefícios. Ao escolher uma operadora para fornecer a Internet móvel de quinta geração, é comum que os brasileiros tenham uma série de dúvidas. Qual delas possui as maiores taxas de download e de upload? E qual cobertura é mais ampla?

A Opensignal, empresa especializada na análise da experiência de redes móveis, elaborou um relatório que responde esses questionamentos. Os dados, coletados entre 1º de março e 29 de maio de 2023, foram revelados em julho de 2023. Para fazer a análise com foco na experiência móvel do consumidor, a Opensignal informa que conta com a “coleta diária de bilhões de medições de mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo” através do seu software instalado em apps próprios e de parceiros. Confira os resultados a seguir.

Internet 5G já é realidade no Brasil — Foto: SOPA Images/Getty Images

Velocidade: Vivo

A Vivo assumiu a dianteira no quesito velocidade. Segundo o levantamento da Opensignal, no 5G, a operadora alcançou a velocidade de download média de 403,2 Mb/s. Em upload, a prestadora alcançou 35,9 Mb/s — uma diferença expressiva em relação à TIM e Claro, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, nos dois casos.

No relatório, a consultoria aponta que a Vivo alcançou a liderança no fator upload pela segunda vez consecutiva. “Os usuários da rede 5G da Vivo observam o maior aumento em sua velocidade de upload 5G no Brasil, de 1 Mbps, em comparação ao relatório anterior”, informaram.

Cabe ressaltar que o relatório mostra a velocidade média percebida pelos usuários da Opensignal nas redes 5G das operadoras avaliadas. A seguir, confira os resultados das três operadoras.

Velocidade de download e upload no 5G Operadora Velocidade de Download Velocidade de Upload 1) Vivo 403,2 Mb/s 35,9 Mb/s 2) TIM 351,1 Mb/s 29,3 Mb/s 3) Claro 301,6 Mb/s 29,1 M/s

Cobertura: TIM

Em relação ao alcance do 5G, que mede a experiência dos usuários na extensão geográfica da rede, a TIM conquistou o prêmio pela segunda vez consecutiva. Em uma escala de zero a dez, a operadora registrou 4,2 pontos. “Essa pontuação significa que nossos usuários da TIM se conectam aos serviços 5G em mais de quatro das 10 localidades que visitam”, explicou a Opensignal.

A Claro ocupou a segunda colocação, com 3,1 pontos, enquanto a Vivo alcançou 2,6 pontos. Mesmo assim, há boas notícias: as três operadoras tiveram melhorias em suas pontuações no quesito alcance. Além disso, considerando que o 5G começou a ser liberado aos clientes no final de 2022, os resultados tendem a ficar ainda melhores com o tempo.

Confira o ranking:

TIM: 4,2 pontos; Claro: 3,1 pontos; Vivo: 2,6 pontos.

Conexão 5G no celular — Foto: James Yarema/Unsplash

Experiência com jogos e aplicativos de voz: Claro

A Opensignal também detalhou a experiência dos usuários ao realizar atividades específicas. Ao todo, a companhia destacou três ocasiões para o 5G, incluindo Jogos e Aplicativos de Voz. Nos dois casos, a Claro recebeu o prêmio de campeã.

Comecemos pelos games. O relatório apontou que a Claro conquistou o prêmio Experiência com Jogos em 5G pela terceira vez consecutiva. Na escala de zero a cem, a operadora alcançou 84,6 pontos, a frente das demais que também foram classificadas na categoria “Boa” (de 75 a 85 pontos). De acordo com a Opensignal, “isso significa que a maioria dos usuários considera a experiência aceitável e não sofre atrasos entre suas ações e o jogo quando conectados a uma rede 5G”.

A Claro também segue invicta no quesito Experiência com Aplicativos de Voz em 5G, com 82,4 pontos. A Vivo e TIM, por sua vez, estão empatadas, com 81,2 pontos. Ou seja, da mesma forma, todas se enquadram na categoria Boa, como acontece com a Experiência com Jogos.

Confira os resultados:

Experiência com jogos e apps de voz em 5G Operadora Experiência com Jogos em 5G Experiência com Aplicativos de Voz em 5G Claro 84,6 pontos 82,4 pontos TIM 81,2 pontos 81,2 pontos Vivo 82,5 pontos 81,2 pontos

Experiências com vídeos 5G: TIM e Vivo

Já em relação à Experiência com Vídeos, a TIM e Vivo estão tecnicamente empatadas. Seguindo a mesma escala de zero a cem, a dupla alcançou 75,2 pontos e 75,1 pontos, respectivamente. Mas a Claro não ficou muito para trás: a operadora registrou 73,9 pontos.

Segundo a Opensignal, todas as operadoras são classificadas como Muito Boas, quando a nota varia entre 68 e 78 pontos. “Essa classificação significa que nossos usuários são, em média, capazes de transmitir vídeos em 1080p ou mais com tempos de carregamento satisfatórios e pouca perda de rendimento quando conectados a uma rede 5G”, explicaram.

Confira os resultados:

TIM: 75,2 pontos; Vivo: 75,1 pontos; Claro: 73,9 pontos.

Com informações de Opensignal (1 e 2)

