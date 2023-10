Qual o melhor editor de vídeo gratuito para PC? Conheça os 6 melhores

Pensando no assunto, o TechTudo separou a seguir os 6 melhores editores de vídeo grátis com funções profissionais para baixar no PC. Por meio deles, é possível utilizar recursos como renderização, cortes, filtros de imagem e som, mixagem, tela verde (chroma key) e até criação de moldes para animação 3D. No final, ainda há mais algumas alternativas para você considerar. Curioso para conhecer cada programa? Então continue acompanhando as informações dessa matéria.