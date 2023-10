Quem são os vilões em Spider-Man 2? Veja lista e origens nos quadrinhos

O principal inimigo do Aranha no game - pelo menos o que mais chamou atenção desde o anúncio do game - é Venom, além de Kraven: o Caçador. Confira detalhes destes e outros vilões que vão aparecer na campanha, além de suas origens nas histórias em quadrinhos da Marvel. Vale lembrar que essas origens não são, necessariamente, as mesmas dos personagens no jogo.

Venom e outros vilões estão em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

👉 Quais os melhores jogos do Homem-Aranha? Opine no Fórum do TechTudo

Venom

Venom é o principal vilão do game desde o primeiro teaser revelado. Nos quadrinhos, ele é um simbionte alienígena, um ser que vive na dependência de outros seres vivos e se une à sua pele. Nas aventuras originais, Venom se une ao repórter Eddie Brock, rival de Peter Parker, em 1988, mas ele surge anos antes, em 1984, quando ainda era apenas o "uniforme negro" do Homem-Aranha.

Já como Venom, ele assume uma forma monstruosa e que é capaz de devorar pessoas. Com o tempo, Venom se torna um anti-herói, e não apenas um vilão. No jogo, porém, devemos ter um vislumbre mais “vilanesco” do personagem. Além disso, não sabemos ainda quem será seu hospedeiro, já que a produtora Insomniac afirmou que, dessa vez, não será Eddie Brock a ser tomado pelo simbionte.

Venom pode ter outra origem em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Kraven: o Caçador

Kraven é um inimigo bem antigo do Homem-Aranha, que apareceu pela primeira vez em 1964, na edição 15 da revista do herói. Sergei Kravinoff é um caçador fanático que busca por animais raros e lida com o rastro do Aranha na cidade de Nova York. Com o tempo, nas HQs, Kraven ganha e perde poderes, mas, no geral, é um humano normal e apenas bem treinado. Dentro do universo do jogo, ele deve seguir a mesma premissa, ainda que tenha um visual ameaçador e que prometa lidar com os dois Homens-Aranha de uma vez por todas.

Kraven é um dos antagonistas de Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Lagarto

O Largato é um personagem que nasceu em 1963, na edição 6 da revista do Homem-Aranha. Na história, o Dr. Curt Connors faz um experimento com as próprias células para tentar regenerar seu braço perdido. De maneira trágica, o experimento dá errado e Connors se transforma em um ameaçador Homem-Lagarto. O vilão será um dos prontos principais do jogo, já que Connors pode desenvolver um soro capaz de salvar a vida do amigo de Peter, Harry Osborn. Não sabemos, porém, se a origem do Lagarto será a mesma nesta versão digital.

O Lagarto é monstruoso em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Urso

Existem dois vilões conhecidos como Urso na Marvel Comics, mas o do jogo é Maxwell "Crazy Max" Markham. No game, ele será um capanga do Kraven, ou até mesmo seu inimigo em alguns momentos. Nos quadrinhos, o Urso é um lutador de luta-livre profissional que levanta suspeitas por envolvimento ilegal em seus embates. Nas HQs, ele usa um exoesqueleto capaz de aumentar sua força e agilidade, mas no game ele parece ser apenas um homem bem forte com parte de uma roupa de pele de urso. O Urso apareceu pela primeira vez em 1974 e, apesar de ser clássico, é um vilão muito pouco conhecido do Homem-Aranha.

O Urso é um dos capangas de Kraven em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Senhor Negativo

O Senhor Negativo é um vilão que retorna do primeiro jogo. No game original ele era a principal ameaça, mas foi preso e aqui deve ter um papel menor - e que ainda não sabemos qual é. Seu nome real é Martin Li e ele tem poderes místicos, além de comandar uma poderosa gangue em Nova York. O Senhor Negativo é um vilão mais recente nestes jogos, criado em 2008 e que aparece em poucas versões digitais do Homem-Aranha. Apesar disso, Martin Li deu bastante trabalho para o aracnídeo no primeiro game e pode criar mais complicações nesta sequência.

Martin Li retorna em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Mysterio

Mysterio é outro vilão clássico e que surgiu nos quadrinhos logo no início da história do Aranha, na revista de número 13 do herói, lá em 1964. Seu nome real é Quentin Beck e ele não tem exatamente poderes especiais, mas sim muitas habilidades com efeitos especiais, sendo capaz de confundir seus inimigos. Mysterio usa isso em seu favor para cometer roubos e outros crimes. Além disso, apareceu ao longo da carreira do Homem-Aranha por diversas vezes. Neste universo dos games da Insomniac, terá sua estreia.

Mysterio faz sua estreia em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Norman Osborn

Norman Osborn surgiu em 1964 como o vilão Duende Verde, na revista 14 do Homem-Aranha. Um empresário de sucesso que teve sua vida mudada quando desenvolveu um soro que lhe deu poderes e também enlouqueceu sua mente. Ele é considerado um dos principais, se não o principal vilão do Homem-Aranha. Norman, no jogo, já apareceu mas apenas com seu lado “executivo”. A versão vilanesca ainda não deu as caras, mas é algo que pode acontecer neste segundo game, já que ele está presente na aventura.

Norman retorna em Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation

Homem-Areia

Flint Marko, o Homem-Areia, estreou na revista de número 4 do Homem-Aranha, em 1963. Ele teve contato com uma espécie de areia radioativa que lhe concedeu poderes de moldar seu corpo em qualquer forma de areia, permitindo, inclusive, crescer (bastante) de tamanho. Em algumas prévias do jogo, vemos Flint justamente atacar Miles Morales enquanto está gigante. Curiosamente, o Homem-Areia já foi herói nos quadrinhos e até mesmo fez parte dos Vingadores por algum tempo – mas não espere que isso aconteça no game, já que aqui é outro universo onde ele ainda é simplesmente um inimigo dos Homens-Aranha.

O Homem-Areia gigante de Spider-Man 2 — Foto: Divulgação/PlayStation