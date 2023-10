Reels do Instagram sumiu? Veja 5 dicas para encontrar um vídeo perdido

Quem nunca curtiu um Reels no Instagram e depois não encontrou mais a publicação para mostrar para um amigo? O vídeo curto de 90 segundos é usado para compartilhar conteúdo de dança, receita, crítica literária, indicação de filmes e séries, notícias e muito mais. Infelizmente, nem sempre nos lembramos da opção salvar, e quando resolvemos procurar pelo vídeo, já está perdido. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas para que você possa encontrar o Reels desaparecido, seja por meio do histórico de pesquisa, dos itens curtidos ou da caixa de entrada. Confira todas as dicas a seguir!

Veja dicas de como encontrar um reels no Instagram — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Tente retroceder a lista de Reels

Vamos supor que você clicou em um Reels e começou a assistir vários, um após o outro, apenas rolando a tela para cima. Neste caso, mesmo que você saia do Reels por um momento, será possível clicar no último vídeo assistido e retroceder a lista, rolando a tela para baixo, até encontrar o que está procurando.

A forma mais simples de reencontrar um reels e retrocendo a lista que você está assistindo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Mas lembre-se que esta opção só pode ser feita em um certo intervalo de tempo, caso você consiga acessar a lista de vídeos anterior. Isso porque, caso você feche o aplicativo e o abra novamente, ou sem querer, puxe uma publicação para baixo e faça a tela recarregar, essa publicação irá se perder, pois todos os posts recentes, que são milhares por segundo, irão se sobrepor a ele.

2. Verifique as postagens que você curtiu

As interações realizadas com as postagens do Instagram são essenciais, pois elas ficam salvas no dispositivo e você pode observá-las posteriormente no seu perfil. É o caso das postagens curtidas, por exemplo. Assim, se você clicou em curtir no Reels e quer vê-lo novamente, basta acessar o seu perfil, clicar nas três barrinhas do canto superior direito da tela, selecionar a opção “Sua atividade” e clicar na opção “Curtidas”. Depois, basta procurar pelo vídeo em meio aos arquivos que irão surgir na tela.

Os reels que você curtiu ficarão salvos e podem ser encontrados com facilidade — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Veja o que você salvou

Ao clicar nos três pontinhos, no canto inferior direito da tela, e selecionar a opção “Salvar”, você envia o Reels para uma pasta que fica disponível no seu perfil. Quando o vídeo não está em tela cheia, ainda é possível salvá-lo clicando no ícone de “bandeirinha” no canto esquerdo da publicação. Esse recurso é tão discreto, que muitas vezes é selecionado sem o usuário perceber.

Por isso, uma boa maneira de encontrar o Reels que sumiu é indo até o perfil e clicando na opção “Salvos”. Lá, aparecerá pastas com todos os posts que você salvou e você poderá navegar por elas até achar aquele que procura.

Verifique se você salvou o reels que está procurando — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Veja o histórico de pesquisa

Caso você não tenha curtido, comentado e nem salvo o Reels do Instagram que sumiu, também existe a possibilidade de encontrá-lo em uma de suas pesquisas. Nesse momento, o histórico será o seu maior aliado.

Clique na barra de pesquisas sem digitar nada, apenas observe os últimos elementos que você pesquisou. Uma dessas pesquisas, seja uma hashtag, perfil, ou palavra solta, podem ter sido o start para que você chegasse ao seu Reels. Clique nela e siga o passo a passo que seguiu anteriormente para encontrá-lo.

Uma boa forma de começar a busca pelo reels perdido é pelo histórico de pesquisa — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Procure na caixa de entrada

Caso nenhuma das dicas anteriores tenha ajudado, temos um último recurso: as DMs ou Direct. Isso porque você pode ter encaminhado o vídeo para um amigo ou conhecido, mas nem se lembra disso. Neste caso, vá até a sua caixa de mensagens e procure por conversas recentes. Pode ser que você não tenha enviado o vídeo, mas o tenha recebido de alguém que o compartilhou contigo. Por isso, não subestime essa opção.

Caso você tenha enviado ou recebido o reels de alguém, ele ficará salvo na caixa de entrada — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Não esqueça de salvar os posts que você gostar

Torcemos para que você tenha encontrado o seu Reels perdido, mas caso isso não tenha ocorrido, temos uma dica: nunca se esqueça de curtir, comentar e, principalmente, salvar os seus vídeos favoritos. Dessa forma, eles ficam registrados na sua conta, podendo ser facilmente identificados depois.

Com informações de Youtube e Make Use Of.

