Relembre 10 filmes de terror clássicos e onde assistir online

O gênero de terror pode até dividir opiniões, mas é um dos mais comentados pelos cinéfilos ao redor do mundo. Com a chegada do Halloween, o estilo fica ainda mais em evidência, afinal, é a época perfeita para dar o play naquele filme clássico de terror. Entre as produções que se destacam estão Psicose e O Exorcista , mas exitem vários outros títulos que marcaram o cinema e estão disponíveis em plataformas de streaming como HBO Max , Amazon Prime Video e Globoplay .

Pensando nisso, o TechTudo relembra 10 filmes clássicos do gênero que têm tudo a ver com o Halloween. Para a seleção, além de enredos assustadores, foram levadas em conta avaliações em sites agregadores de críticas, com títulos que marcaram a cultura pop. Confira!

Indicado a 10 prêmios no Oscar, O Exorcista é um dos filmes de terror mais populares — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

1. Psicose (1960)

Um clássico do diretor Alfred Hitchcock, Psicose conta a história de Norman Bates, dono de um motel remoto que abriga Marion Crane. Depois de roubar o caixa no seu trabalho, ela decide fugir e acaba encontrando o estabelecimento de Norman, administrado pelo rapaz e por sua mãe dominadora. Lançado na década de 60, Psicose foi um dos primeiros filmes a trazer elementos do terror psicológico para a narrativa, sendo sucesso até hoje.

Norman e Marion são interpretados pelos atores Anthony Perkins (O Processo) e Janet Leigh (A Marca da Maldade). Em 1961, Leigh concorreu ao Oscar de Melhor Atriz pelo trabalho, que também rendeu indicação de Melhor Direção a Hitchcock. No IMDb, Psicose é avaliado com nota 8,5. Já no Rotten Tomatoes, a obra tem 96% de aprovação da crítica. O longa está disponível no Telecine ( via Globoplay) e para aluguel no Amazon Prime Video.

Psicose: cena de assassinato no banheiro se tornou conhecida mundialmente — Foto: Reprodução/Universal Pictures

2. O Iluminado (1980)

Baseado no livro homônimo de Stephen King, O Iluminado é estrelado por Jack Nicholson (Um Estranho no Ninho). Na história, ele é Jack, um escritor frustrado, que decide passar uma temporada em um hotel ao lado de sua família. Porém, mistérios e segredos do local surgem, despertando o pior de cada um deles. Shelley Duvall (Três Mulheres) e Danny Lloyd (O Labirinto de Kubrick) também fazem parte do elenco, como Wendy e Danny.

O IMDb reúne mais de um milhão de reviews do filme, avaliado em 8,4. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação dos especialistas é de 83%. O Iluminado é dirigido por Stanley Kubrick e está disponível tanto no HBO Max como no catálogo do Amazon Prime Video.

Jack Nicholson estrela O Iluminado, adaptação do livro de Stephen King — Foto: Reprodução/IMDb

3. O Exorcista (1973)

Indicado a 10 categorias no Oscar, sete Globos de Ouro e com grandes números na bilheteria, O Exorcista se consagrou como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. A história, baseada em fatos reais, é dirigida por William Friedkin e fala sobre uma menina de 12 anos que é possuída por um demônio.

A atriz Linda Blair (Correntes do Inferno) ficou famosa mundialmente ao interpretar a jovem Regan, que sofre com a possessão e precisa ser exorcizada por um padre. Ellen Burstyn (Interestelar) dá vida a Chris, a mãe da adolescente. Atualmente, O Exorcista está disponível no Amazon Prime Video e alcança nota 8,1 no IMDb. A crítica especializada do Rotten Tomatoes avaliou o filme em 78%.

O Exorcista: clássico de terror tem Linda Blair no papel da jovem Regan — Foto: Reprodução/Horror Movies Oficial

4. O Bebê de Rosemary (1968)

Escrito e dirigido por Roman Polanski e estrelado por Mia Farrow (Bem-Vindos à Vizinhança), O Bebê de Rosemary foi outro filme recorrente em premiações da época. Baseado no romance homônimo de Ira Levin, o roteiro apresenta Rosemary, uma jovem ingênua que fica grávida. Ela e o marido, Guy (John Cassavetes), se mudam para um apartamento antigo em Nova York, onde coisas estranhas começam a acontecer.

Ruth Gordon (Ensina-me a Viver) é um dos nomes importantes do elenco. A atriz foi premiada no Oscar e no Globo de Ouro pelo papel de Minnie, amiga da família na nova vizinhança. Com nota 8,0 no IMDb e 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, O Bebê de Rosemary está disponível para aluguel no YouTube.

O Bebê de Rosemary foi dirigido por Polanski e tem Mia Farrow no elenco — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

5. Carrie, A Estranha (1976)

Outro filme baseado no livro de Stephen King é Carrie, A Estranha. Tornando-se referência no universo de adaptações, o longa é dirigido por Brian De Palma e tem roteiro de Lawrence D. Cohen. A atriz Sissy Spacek (Bloodline) é a protagonista, dando vida a Carrie, vítima de bullying na escola e de violências de sua mãe em casa. Tudo muda quando a jovem é agraciada com poderes macabros.

John Travolta (Grease) e Piper Laurie (Filhos do Silêncio) estão no elenco como o valentão Billy e Margaret, a mãe de Carrie. O trabalho foi indicado a dois Oscars, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, para Spacek e Laurie, respectivamente. Disponível no Amazon Prime Video, Carrie, A Estranha acumula nota 7,4 no IMDb e 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Cena sangrenta de Carrie, A Estranha é clássico do terror — Foto: Reprodução/United Artists

6. Hora do Pesadelo (1984)

A Hora do Pesadelo apresenta um dos vilões mais conhecidos do terror: Freddy Krueger. No filme, ele é um assassino, já morto, que ataca novas vítimas através dos sonhos. Robert Englund (Stranger Things) faz o protagonista no longa, que também traz Heather Langenkamp (O Clube da Meia-noite), como Nancy, e Johnny Depp (Diário de Um Jornalista Bêbado) em sua estreia no cinema, como Glen, namorado da jovem.

Dirigido e escrito por Wes Craven, a Hora do Pesadelo acumulou, ao longo dos anos, boas avaliações em sites agregadores: enquanto o IMDb apresenta nota 7,4, 95% da crítica do Rotten Tomatoes aprova o filme de terror, atualmente disponível no HBO Max e Amazon Prime Video.

Freddy Krueger, de A Hora do Pesadelo, é um dos grandes vilões do gênero de terror — Foto: Reprodução/New Line Cinema

7. Pânico (1996)

Wes Craven ficou responsável pela direção de outra obra de sucesso: Pânico. Escrito por Kevin Williamson, o enredo mostra a história da jovem Sidney Prescott, estudante do colegial que começa a ser perseguida por um assassino, apelidado de Ghostface, pela característica máscara que utiliza.

Neve Campbell (Garotas Selvagens) é a protagonista, mas nomes como Courteney Cox (Friends), David Arquette (Malditas Aranhas) e Drew Barrymore (Como Se Fosse a Primeira Vez) completam o elenco como Dwight, Gale e Casey. Disponível no HBO Max, Globoplay e Amazon Prime Video, Pânico tem 7,4 pontos no IMDb e 81% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Pânico é uma das maiores franquias de terror do cinema — Foto: Reprodução/Dimension Films

8. Poltergeist, O Fenômeno (1982)

Com roteiro e produção de Steven Spielberg, Poltergeist foca em uma família cuja a filha mais nova é raptada por fantasmas demoníacos. O longa de grande sucesso na época foi estrelado por JoBeth Williams (A Escola da Desordem), Craig T. Nelson (Os Incríveis) e Heather O'Rourke, como Diane, Steven e a jovem Carol.

Poltergeist, O Fenômeno arrecadou três indicações ao Oscar, com foco nos efeitos sonoros e visuais, bastante elogiados na década de 80. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, a obra tem nota 7,3 no IMDb e 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Em Poltergeist, O Fenômeno, Carol é sequestrada por demônios — Foto: Reprodução/IMDb

9. Suspiria (1977)

Suzy é uma jovem estadunidense que acaba de chegar a uma escola de ballet alemã muito importante. Não demora muito para ela perceber que o estabelecimento é apenas uma fachada para rituais sombrios e assassinatos. O longa italiano é estrelado por Jessica Harper (Até os Ossos) e foi responsável pelo último papel de Joan Bennett (O Pai da Noiva), que interpreta Madame Blanc.

A direção é de Dario Argento, que também assina o roteiro ao lado de Daria Nicolodi. Parte do catálogo do Amazon Prime Video, Suspiria tem 7,3 pontos no IMDb e alcançou 94% de aprovação da imprensa especialziada no Rotten Tomatoes.

Suspiria, filme de terror da década de 70, é estrelado por Jessica Harper — Foto: Reprodução/Produzioni Atlas Consorziate

10. O Chamado (2002)

Filme mais recente da lista, O Chamado fez história ao popularizar a frase: “Sete dias”. Além disso, Samara, uma das vilãs do filme, é mais uma personagem que marcou o gênero de terror. O longa, dirigido por Gore Verbinski, fala sobre uma jornalista que decide investigar uma fita misteriosa, que vem causando medo na população. Quem assiste, recebe o aviso que tem apenas sete dias de vida.

O elenco é formado por Naomi Watts (Amor Sem Pecado), Martin Henderson (Virgin River) e Daveigh Chase (Lilo & Stitch) nos papéis de Rachel, Noah e Samara. Parte do catálogo do HBO Max e Amazon Prime Video, O Chamado tem 7,1 pontos no IMDb, alcançando 71% de avaliações positivas da crítica no Rotten Tomatoes.

O Chamado apresentou Samara, uma das personagens mais comentadas do terror — Foto: Reprodução/DreamWorks Pictures

