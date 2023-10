Relembre 10 professores memoráveis do cinema e onde assisti-los online

O Dia dos Professores é celebrado neste domingo, dia 15 de outubro. E, para trazer diversão neste feriado, nada melhor do que maratonar os filmes com alguns dos docentes mais memoráveis do cinema. Relembre a doçura do Sr. Anderson, de As Vantagens de Ser Invisível, a rigidez do Mr. Miyagi, da franquia Karatê Kid , as loucuras de Dewey Finn, do filme Escola do Rock, entre outros. Abaixo, veja a lista que o TechTudo preparou com 10 professores inesquecíveis das telonas. Os longa-metragens estão disponíveis em plataformas como Netflix , Disney+ , Globoplay , HBO Max , Amazon Prime Video , Star+ e Apple TV+ . Confira!

O inesquecível John Keating de Sociedade dos Poetas Mortos, estrelado por Robin Williams — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Dewey Finn – Escola do Rock

Na trama de 2003, Jack Black (Super Mario Bros - O Filme) dá vida ao problemático Dewey Finn. O guitarrista foi demitido da sua banda de rock e, ao ser pressionado pelos amigos para arrumar um emprego, começa a ser passar por Ned e aceita uma vaga de professor, mesmo sem nunca ter atuado na profissão. De forma rebelde e com muito rock n' roll, Finn revoluciona o rígido sistema da escola.

Com uma trilha sonora de clássicos como Led Zeppelin, AC/DC e The Who, o filme recebeu nota 7,2 no IMDb. Escola do Rock foi indicado a 23 prêmios, sendo o MTV Awards de Melhor Comediante, para Jack Black, uma das 8 vitórias. O longa está disponível para aluguel no Apple TV+ (R$ 11,90).

Jack Black fez sucesso como o professor Dewey Finn em Escola de Rock — Foto: Reprodução/IMDb

2. Minerva McGonagall – Harry Potter

Saindo dos livros para as telas de cinema, Minerva McGonagall é a rígida e poderosa vice-diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, interpretada pela atriz Maggie Smith (Downton Abbey) nos oito filmes da saga Harry Potter (2001-2011). Diretora da casa Grifinória, McGonagall é professora de Transfiguração, membro da Ordem da Fênix e teve participação fundamental na Segunda Guerra Bruxa contra Lord Voldemort e seu exército de Comensais da Morte.

Apesar de durona, Minerva permite, eventualmente, que seu lado afetuoso fique em evidência. A saga Harry Potter é sucesso absoluto desde o seu lançamento e todos os oito filmes estão disponíveis no catálogo do HBO Max.

Maggie Smith dando vida à professora-bruxa Minerva McGonagall na saga Harry Potter — Foto: Reprodução/IMDb

3. Severus Snape – Harry Potter

Também da saga Harry Potter, mas com uma personalidade bastante diferente da professora McGonagall, Severus Snape é o detestável professor de Poções e diretor da casa Sonserina em Hogwarts. Alan Rickman (Um Pouco de Caos) imortalizou um dos docentes mais aterrorizantes da Escola de Magia e Bruxaria, embora brilhantemente talentoso. Apesar da personalidade difícil e do caráter duvidoso, Snape sempre esteve ao lado do bem, sendo fiel escudeiro de Alvo Dumbledore e tendo um final heroico.

Presente nos oito filmes da saga, Severus também aparece pela primeira vez no bem avaliado primeiro episódio da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, com nota 7,6 no IMDb. O ator Alan Rickman faleceu em decorrência de um câncer em 2016, mas sempre é lembrado pela sua inesquecível atuação ao longo dos anos em que interpretou o fascinante professor Snape.

O temido professor Snape interpretado por Alan Rickman na saga Harry Potter — Foto: Reprodução/IMDb

4. John Keating – Sociedade dos Poetas Mortos

Com um extenso currículo de filmes marcantes, Robin Williams (O Som do Coração) também é lembrado por fazer o irreverente professor de poesia John Keating, do filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989). O drama clássico se passa em 1959 e mostra a luta de Keating contra a rigidez da instituição de ensino, para que seus alunos possam ter liberdade de expressão e artística e, principalmente, autonomia nas suas escolhas.

Sociedade dos Poetas Mortos foi indicado em quatro categorias do Oscar, e ganhou o de Melhor Roteiro Original. No IMDb, o filme leva nota 8,1. Mesmo com a sua partida em 2014, Robin Williams está eternizado como o professor John Keating. O longa-metragem está disponível no Star+.

John Keating eternizado pelo ator Robin Williams em Sociedade dos Poetas Mortos — Foto: Reprodução/IMDb

5. Sr. Anderson – As Vantagens de Ser Invisível

As Vantagens de Ser Invisível (2012) é uma adaptação literária onde o personagem principal é o introvertido adolescente Charlie (Logan Lerman), que acabou de chegar em uma nova escola com uma bagagem emocional complicada e sem conhecer ninguém. Apesar de fazer novos amigos, quem oferece afeto e compreensão a Charlie é o Sr. Anderson (Paul Rudd), o professor de inglês que o incentiva através da escrita, o que faz toda a diferença na sua evolução.

Além de Paul Rudd (Only Murders in the Building) e Logan Lerman (Trem-Bala), As Vantagens de Ser Invisível ainda conta com Emma Watson (Adoráveis Mulheres) e Ezra Miller (The Flash). O filme, que possui nota 7,9 no IMDb, está disponível nos catálogos do Globoplay e Netflix.

Paul Rudd como o Sr. Anderson em As Vantagens de Ser Invisível — Foto: Reprodução/IMDb

6. Mr. Miyagi – Karatê Kid

Diferente de outros mestres, o Mr. Miyagi (Pat Morita), de Karatê Kid (1984), não teve uma grande turma ou lecionou em sala de aula. Mas com certeza foi o melhor professor que Daniel-San (Ralph Macchio) poderia ter. Precisando se defender de uma turma de valentões, o protagonista se torna pupilo do Mr. Miyagi, que passa a ensiná-lo não somente a arte do caratê, mas as lições para a vida.

Pat Morita (Mulan), que faleceu em 2005, aparece nas três sequências da franquia. O filme tem nota 7,3 no IMDb. O primeiro longa da saga está disponível na Netflix, assim como a série derivada, Cobra Kai (2022), que conta com cinco temporadas.

Pat Morita vivendo o mestre de caratê Mr. Miyagi na franquia Karatê Kid — Foto: Reprodução/IMDb

7. Erin Gruwell – Escritores da Liberdade

Baseado em uma história real, Escritores da Liberdade (2007) mostra a história da professora Erin Gruwell (Hilary Swank), que acabou de chegar na escola de uma periferia norte-americana, recheada de problemas sociais que vão desde conflitos raciais até violência, tudo isso em meio ao desinteresse dos alunos. O longa retrata o desafio de Erin em resgatar a atenção da classe e cooperar na luta dos problemas sociais através da educação e da escrita.

A verdadeira Erin Gruwell lançou o livroThe Freedom Writers Diary e criou a fundação Freedom Writers Foundation para compartilhar suas experiências no desenvolvimento dos alunos. O longa norte-americano alcançou nota 7,6 no IMDb. Escritores da Liberdade está disponível para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 6,90) e Apple TV+ (R$ 11,90).

A inspiradora Erin Gruwell, interpretada pela atriz Hilary Swank no filme Escritores da Liberdade — Foto: Reprodução/IMDb

8. Professos Xavier – Franquia X-Men

Com origem nas histórias em quadrinhos, Professor Xavier parece ter sido feito especialmente para Patrick Stewart (Moby Dick), já que é praticamente impossível não associar um ao outro. O ator interpreta o Professor X desde X-Men: O Filme (2000). O mestre com poderes telecinéticos atua na luta do direito dos mutantes e é considerado um dos personagens mais importantes da Marvel.

O filme de 2000 possui nota 7,3 no IMDb e pode ser assistido no Disney+, onde também estão disponíveis outros filmes da franquia X-Men, onde o Professor Xavier aparece, como X-Men 2 e X-Men 3: O Confronto Final.

Patrick Stewart como o poderoso Professor Xavier em X-Men — Foto: Reprodução/IMDb

9. Terence Fletcher – Whiplash

Em Whiplash (2014), J. K. Simmons (Invencível) é o autoritário e rude professor Terence Fletcher do conservatório de Shaffer, onde Andrew (Miles Teller) acabou de chegar para realizar seu sonho de ser baterista. Mas Fletcher parece mais disposto a apontar os defeitos do aluno ao invés de reconhecer o seu grande potencial, sendo altamente abusivo e transformando o sonho de Andrew em uma obsessão nada saudável.

J. K. Simmons levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pela sua atuação visceral em Whiplash, que chegou a ter 144 indicações a prêmios e levou 98 deles. No IMDb, a nota da crítica é 8,5. O filme está disponível para assinantes do catálogo da Netflix.

J. K. Simmons dando vida ao professor de conservatório Terence Fletcher em Whiplash — Foto: Reprodução/IMDb

10. Sherman Klump – O Professor Aloprado

Apesar de ser mais conhecido na atuação de Eddie Murphy (Norbit), Sherman Klump apareceu pela primeira vez nas telonas com a ator Jerry Lewis (O Rei da Comédia), na versão de 1963 de O Professor Aloprado. Assim como na versão de 1996, Klump é um professor tímido e desengonçado que decide tomar uma poção em fase de testes para ficar na forma ideal e atrair a atenção de belas mulheres.

O Professor Aloprado é um filme de comédia e cada uma das suas versões marcou sua época. No IMDb, o filme de Jerry Lewis recebeu nota 6,6, enquanto o de Eddie Murphy ganhou nota 5,7. A versão de 1996 estão disponível para aluguel (R$ 9,90) no Apple TV+.

À esquerda, Jerry Lewis na versão de 1963 de O Professor Aloprado. À direita, Eddie Murphy na versão de 1996. — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora