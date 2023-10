Relembre 10 vezes em que as crianças roubaram a cena em filmes

Nesta quinta-feira (12), é comemorado o Dia das Crianças em todo o Brasil. Ao longo dos anos, diversos meninos e meninas atuaram em papéis profundos e complexos nas telonas, mostrando toda a capacidade que os atores mirins têm quando estão em frente as câmeras. Alguns exemplos são a Olive, de Pequena Miss Sunshine, e Josué, do aclamado filme Central do Brasil. Para comemorar esse dia, o TechTudo relembra 10 vezes que os pequenos roubaram a cena nos filmes. A seguir, relembre as produções e onde assistir online.

Haley Joel Osment foi indicado ao Oscar pela atuação em O Sexto Sentido — Foto: Reprodução/Spyglass Entertainment

1. Vinícius de Oliveira em Central do Brasil (1998)

Fernanda Montenegro (O Auto da Compadecida) foi o destaque no filme Central do Brasil, interpretando a professora Dora. O papel chegou a lhe render uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Mas o seu parceiro de cena, Vinícius de Oliveira, também ganhou muitos elogios. O menino, com 12 anos na época, interpreta Josué, uma criança em busca do pai após a morte da mãe.

Josué e a professora Dora, que trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas, se unem inesperadamente em uma grande jornada. Central do Brasil tem direção de Walter Salles, que também assina o roteiro ao lado de João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein. Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video, o longa é avaliado em 8,0 pontos no IMDb, com 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Vinícius de Oliveira atua ao lado de Fernanda Montenegro em Central do Brasil — Foto: Reprodução/IMDb

2. Alex Hibbert em Moonlight (2016)

Alex Hibbert (Pantera Negra) é um dos atores que interpretam o protagonista Chiron, em Moonlight. No filme, conhecemos o personagem em três fases da vida: criança, adolescente e adulto. Com isso, o espectador entende melhor a sua formação como homem negro e gay, que foi vítima de abusos com o passar dos anos. Trevante Rhodes (Bird Box) e Ashton Sanders (A Rebelião) são os outros atores que atuam como Chiron.

Moonight ganhou o Oscar de Melhor Filme, além de levar as estatuetas de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante pelo trabalho de Mahershala Ali (Blade). O diretor Barry Jenkins co-escreve o roteiro ao lado de Tarell Alvin McCraney. É possível assistir a performance de Alex Hibbert no HBO Max e Amazon Prime Video. O filme acumula 7,4 pontos no IMDb e 98% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes.

Alex Hibbert faz o protagonista de Moonlight quando criança — Foto: Reprodução/A24

3. Asa Butterfield em O Menino do Pijama Listrado (2008)

Antes de estrelar Sex Education como Otis, Asa Butterfield brilhou em O Menino do Pijama Listrado, quando tinha 10 anos. O filme, inspirado no livro homônimo de John Boyne, acompanha o filho de um soldado nazista, Bruno (Butterfield), que faz amizade com um menino judeu, interpretado por Jack Scanlon (Runaway), durante a Segunda Guerra Mundial.

O longa tem 7,7 pontos no IMDb e 65% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. O diretor Mark Herman contribui para o roteiro ao lado de John Boyne. O Menino do Pijama Listrado faz parte do catálogo do Globoplay e também é uma indicação para quem procura filmes para chorar.

Asa Butterfield, de Sex Education, estrelou drama famoso aos 10 anos — Foto: Reprodução/Miramax Films

4. Giorgio Cantarini em A Vida é Bela (1997)

Também situado durante a Segunda Guerra Mundial, A Vida é Bela é estrelado e dirigido por Roberto Benigni (Pinóquio). Na história, ele é Guido, comerciante casado com o amor de sua vida, que vai para um campo de concentração junto ao filho, Giosué. Interpretado por Giorgio Cantarini (Lamborghini: O Homem Por Detrás da Lenda) quando o ator tinha apenas cinco anos, o menino acaba se divertindo em meio à tragédia graças ao pai, que faz tudo parecer um grande jogo.

Disponível no Google Play Filmes, A Vida é Bela foi premiado no Festival de Cannes e ganhou três estatuetas do Oscar — Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator, pelo trabalho de Benigni. No IMDb, o longa possui 8,6 pontos, já no Rotten Tomatoes ele é aprovado por 81% dos especialistas, com mais de 100 mil avaliações.

Giorgio Cantarini tinha apenas cinco anos em A Vida é Bela — Foto: Reprodução/IMDb

5. Roman Griffin Davis em Jojo Rabbit (2019)

O terceiro filme da lista, que também aborda o governo nazista e a perseguição do povo judaico, é Jojo Rabbit. No longa, Roman Griffin (A Última Noite) é Jojo, um garoto apaixonado pela figura de Hitler, que descobre que sua mãe esconde uma garota judia no porão. Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Taika Waititi (Thor: Amor e Trovão), que também dirige e escreve o longa, interpretam Rosie, mãe do jovem, e Adolf, amigo imaginário de Jojo.

Apesar do tema comovente, Jojo Rabbit é uma comédia dramática, graças à visão inocente do protagonista de 11 anos. Disponível no Star+, o longa tem 80% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes, 7,9 pontos no IMDb e sete indicações ao Oscar, levando o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.

Roman Griffin é uma das estrelas do filme Jojo Rabbit — Foto: Reprodução/IMDb

6. Haley Joel Osment em O Sexto Sentido (1999)

Escrito e dirigido por M. Night Shyamalan (Fragmentado), O Sexto Sentido tem um dos maiores plot twists da história do cinema. Apesar da grande atuação de Bruce Willis (Duro de Matar), que faz o psicólogo Malcolm, o destaque é para Haley Joel Osment (A Corrente do Bem). Com apenas 11 anos, o ator interpreta Cole, um menino atordoado por um poder que não queria ter: o de ver pessoas mortas.

Indicado a seis categorias do Oscar, como Melhor Filme, Melhor Ator (Willis) e Melhor Ator Coadjuvante (Osment), o filme está disponível no Star+. O Sexto Sentido possui 8,2 pontos no IMDb, com mais de um milhão de avaliações, e 86% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

Haley Joel Osment é lembrado até hoje pela atuação em O Sexto Sentido — Foto: Reprodução/IMDb

7. Tatum O'Neal em Lua de Papel (1973)

A atriz mais jovem a ganhar um Oscar é Tatum O’Neal. Ela levou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel como Addie em Lua de Papel, aos 10 anos. No filme, a jovem é uma órfã que se junta a um vigarista, chamado Moses, aplicando golpes em mulheres pelos Estados Unidos durante a Grande Depressão.

O seu parceiro de cena é Ryan O’Neal (Essa Pequena é uma Parada), seu pai na vida real. Lua de Papel tem direção de Peter Bogdanovich e atualmente alcança a nota 8,1 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a avaliação da crítica é de 91%. O filme está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV+.

Tatum O’Neal é a pessoa mais jovem a ganhar o Oscar, por Lua de Papel, aos 10 anos — Foto: Reprodução/IMDb

8. Jacob Tremblay em O Quarto de Jack (2015)

Em O Quarto de Jack, Jacob Tremblay (Extraordinário) é o protagonista, filho de Ma, interpretado por Brie Larson (Capitã Marvel). Os dois são mantidos em cativeiro por muitos anos por um homem, fazendo com que o menino nunca conheça o mundo para além do seu quarto. Jacob tinha apenas oito anos quando fez o filme, indicado a quatro categorias no Oscar.

Com direção de Lenny Abrahamson, o longa-metragem é avaliado em 8,1 no IMDb e tem 93% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes. Para quem quiser assistir ao filme, ele pode ser alugado no Amazon Prime Video e no Apple TV+.

O Quarto de Jack: Jacob Tremblay atua ao lado de Brie Larson em filme — Foto: Reprodução/IMDb

9. Abigail Breslin em Pequena Miss Sunshine (2006)

Em Pequena Miss Sunshine, Olive (Abigail Breslin) viaja pelo país em uma van para participar de um concurso infantil de beleza. A garota vive grandes apuros ao lado de sua família, composta por um avô aventureiro, os pais atrapalhados, um irmão que está em greve de silêncio e um tio que acaba de se recuperar de um suicídio. A atriz tinha nove anos quando gravou o longa, que lhe garantiu a indicação de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar.

Com nomes de peso como Paul Dano (Os Fabelmans), Steve Carell (The Office) e Toni Collette (Hereditário), o longa-metragem é dirigido por Jonathan Dayton e Valerie Faris. Disponível no Star+, o título tem 7,8 pontos no IMDb e 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Pequena Miss Sunshine: Abigail Breslin se destaca em filme com elenco de peso — Foto: Reprodução/Fox Searchlight Pictures

10. Jaden Smith em À Procura da Felicidade (2006)

Disponível na Netflix, HBO Max e Paramount+, À Procura da Felicidade é estrelado por pai e filho na vida real, Will Smith (Eu Sou a Lenda) e Jaden Smith (Karate Kid). O ator mirim tinha apenas oito anos nas gravações. No enredo, conhecemos Chris, um vendedor que está prestes a tomar uma decisão que mudará sua carreira profissional, enquanto fica com a custódia de seu filho, Christopher.

Baseado em uma história real, o filme tem direção de Gabriele Muccino e rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator para Will Smith. No IMDb, é avaliado em 8,0 pontos, enquanto o Rotten Tomatoes apresenta taxa de aprovação de 67% dos críticos.

Jaden e Will Smith são protagonistas de À Procura da Felicidade — Foto: Reprodução/IMDb

