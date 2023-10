Relembre os 10 melhores filmes com Denzel Washington para assistir online

O astro Denzel Washington está em destaque nos cinemas com a chegada de O Protetor 3, capítulo final da trilogia de ação criada por Antoine Fuqua (Sete Homens e Um Destino). Mas a carreira de Denzel nas telonas começou no fim da década de 1970, e atingiu seu ápice em produções como Dia de Treinamento e Tempo de Glória, que lhe renderam Oscar de Melhor Ator e Coadjuvante.

Grande parte de sua filmografia está disponível no streaming. Os fãs do astro podem acompanhar as obras em serviços como Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, Apple TV+ e Star+. Na lista a seguir, você fica por dentro das 10 principais obras protagonizadas por Washington, com todas as dicas acompanhadas de informações sobre elenco, enredo e repercussão no IMDb e Rotten Tomatoes.

Denzel ao lado da atriz Viola Davis em Um Limite entre Nós, filme protagonizado e dirigido pelo ator — Foto: Reprodução/IMDb

Filadélfia (1993)

O drama Filadélfia traz como protagonistas os astros consagrados Tom Hanks (vencedor do Oscar de Melhor Ator pelo filme) e Denzel Washington. O longa do diretor Jonathan Demme (Silêncio dos Inocentes) é uma das primeiras obras do cinema a retratar a epidemia de AIDS no começo dos anos 1990. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, o longa ainda tem no elenco Roberta Maxwell (O Mensageiro), Antonio Banderas (A Vida em Si) e Mary Steenburgen (Quase Irmãos).

O advogado Andrew Beckett (Hanks) é demitido injustamente da empresa onde trabalha quando seus superiores descobrem que ele é portador do vírus da AIDS. Agora, resta a Beckett contratar um advogado para garantir na justiça seus direitos. O escolhido é Joe Miller (Washington), um advogado competente, mas tão preconceituoso como seus ex-chefes. Além de dois Oscar em 1994, a obra rendeu nota 7,7 no IMDb e aprovação de 81% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Denzel Washington interpreta um advogado que assume o caso de outro advogado portador do vírus HIV — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Tempo de Glória (1989)

No fim da década de 1980, Denzel Washington era um ator em ascensão em Hollywood. Sua obra de destaque foi Tempo de Glória, obra que lhe garantiu o primeiro Oscar de sua carreira na categoria Ator Coadjuvante. O filme tem direção de Edward Zwick (O Último Samurai) e tem no elenco Morgan Freeman (Operação: Lioness), Matthew Broderick (Império da Dor), Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine) e mais. O longa pode ser visto na Netflix.

Situada na Guerra Civil Americana (1861 - 1865), a trama apresenta o coronel Robert Gould Shaw (Broderick), responsável por liderar a primeira equipe de voluntários negros para lutar contra os Confederados, resistência de moradores do sul contra o fim da escravidão nos Estados Unidos. Além do destaque no Oscar, a obra conquistou nota 7,8 no IMDb e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Tempo de Glória rendeu o primeiro Oscar na carreira de Denzel Washington, na categoria Melhor Ator Coadjuvante — Foto: Reprodução/IMDb

O Voo (2012)

Com direção de Robert Zemeckis (trilogia De Volta para o Futuro), O Voo é mais um título de Denzel Washington onde o astro foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. A obra de drama e mistério pode ser vista por aluguel no Amazon Prime Video, Google Play Filmes, YouTube e no Apple TV. No elenco, estão presentes Nadine Velazquez (Meu Nome é Earl), John Goodman (Argo), Don Cheadle (Invasão Secreta), entre outros.

William "Whip" Whitaker (Washington) é um piloto de avião que há anos sofre com o vício em álcool e drogas. Sua rotina muda quando consegue escapar milagrosamente de um acidente aéreo, salvando dezenas de vidas. Ele é visto como um herói entre os colegas, mas investigadores desconfiam que a adicção de Whip poderia ter causado o acidente. A obra tem nota 7,3 no IMDb e aprovação de 77% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

O Voo é um suspense onde Denzel Washington interpreta um piloto de avião com problemas de vício — Foto: Reprodução/IMDb

A Tragédia de Macbeth (2021)

A obra Macbeth, de William Shakespeare, ganhou uma nova versão estrelada por Denzel em 2021. Com direção de Joel Coen, A Tragédia de Macbeth faz uma mistura entre cinema e teatro. Disponível no Apple TV+, o longa ainda tem no elenco Frances McDormand (Entre Mulheres), Harry Melling (franquia Harry Potter), Corey Hawkins (Infiltrado na Klan), Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), e mais.

Durante uma viagem, o lorde Macbeth (Washington) encontra três bruxas que o anunciam como o futuro rei da Escócia. Inicialmente ele enxerga a previsão com descrédito, mas sua esposa, Lady Macbeth (McDormand), elabora um ambicioso e sangrento plano para que a conquista do marido se torne realidade. Celebrado entre público e crítica, A Tragédia de Macbeth conquistou nota 7,1 no IMDb e aprovação de 90% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Na adaptação do clássico shakespeareano feito pelo diretor Joel Coen, Washington interpreta Macbeth — Foto: Reprodução/IMDb

Um Limite Entre Nós (2016)

Um Limite Entre Nós é o quarto trabalho de Denzel Washington como diretor. A obra é uma adaptação da peça Fences, escrita por August Wilson – o autor é também creditado como roteirista do filme, lançado 10 anos após sua morte. O título pode ser visto na Netflix e Globoplay. No elenco, estão presentes Viola Davis (A Mulher Rei), Jovan Adepo (Babilônia), Stephen Henderson (Duna), e mais.

A trama se passa na década de 1950. Troy Maxson (Washington) é um pai de família frustrado por não ter realizado o sonho de ser jogador profissional de beisebol. O seu ressentimento aflora quando seu filho Cory (Adepo) está prestes a entrar em um time de futebol americano. O filme conquistou quatro indicações ao Oscar de 2017, saindo vencedor na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante para Viola Davis. O longa possui nota 7,2 no IMDb e aprovação de 92% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Além de ser protagonista, Denzel Washington é diretor de Um Limite Entre Nós — Foto: Reprodução/IMDb

Dia de Treinamento (2001)

Um dos filmes mais impactantes da carreira de Denzel Washington lhe proporcionou seu segundo Oscar, conquistado em 2002. A direção é de Antoine Fuqua (franquia O Protetor) e conta com Ethan Hawke (O Telefone Preto), Cliff Curtis (Megatubarão), Eva Mendes (Motoqueiro Fantasma) e com participações dos rappers Dr. Dre e Snoop Dogg. O longa está disponível no HBO Max.

O policial Jake (Hawke) está em seu primeiro dia como agente da narcóticos ao lado do veterano Alonzo (Washington). Sendo assim, o novato deve aprender como funciona a rotina no combate às drogas nas ruas. Mas a postura nada ética de Alonzo colocará Jake em risco no decorrer do patrulhamento. O título possui nota 7,7 no IMDb e aprovação de 74% no Rotten Tomatoes.

Denzel Washington conquistou o segundo Oscar de sua carreira ao interpretar um policial corrupto em Dia de Treinamento — Foto: Reprodução/IMDb

Hurricane, o Furacão (1999)

Um grande destaque na carreira de Washington no terreno das cinebiografias é o longa Hurricane, o Furacão. O filme é baseado na história do boxeador americano Rubin "Hurricane" Carter (1937 - 2014), acusado falsamente de assassinato em 1966. Disponível no Star+, o filme conta com o elenco de Deborah Kara Unger (Vidas em Jogo), Liev Schreiber (franquia Pânico), Debbi Morgan (Amores Divididos), John Hannah (franquia A Múmia), entre outros.

Após servir o exército e ser detido por roubo, Rubin Carter (Washington) decide seguir carreira no boxe. Vencendo por nocautes na maioria das lutas, Carter ganha o apelido de "Furacão". Sua carreira é interrompida quando, em 1966, ele e um amigo são falsamente acusados de terem cometido assassinato. Agora, o principal desafio do boxeador é mostrar sua inocência. A nota no IMDb é de 7,6, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 83% (Certificado Fresco).

O astro interpreta o lutador de boxe Rubin "Furacão" Carter, acusado de assassinato no auge da fama — Foto: Reprodução/IMDb

Malcolm X (1992)

Outra biografia protagonizada por Washington e dentro da temática dos direitos civis é Malcolm X, baseada na vida do ativista americano contemporâneo de Martin Luther King Jr. O filme homônimo é dirigido por Spike Lee (Infiltrado na Klan) e conta com Angela Bassett (franquia Pantera Negra), Delroy Lindo (Destacamento Blood), Al Freeman Jr. (Lei e Ordem) e Theresa Randle (franquia Bad Boys) no elenco principal. A obra pode ser vista gratuitamente no Runtime.

A vida de Malcolm Little (posteriormente nomeado como Malik el-Shabazz) é cercada de tragédias relacionadas ao racismo. Na infância, viu o pai ser assassinado, perdeu o convívio com a mãe após ser internada por insanidade e passou anos preso. Agora livre e convertido ao Islã, Malcolm adota o sobrenome X e passa a lutar radicalmente contra o racismo nos Estados Unidos. O filme possui nota 7,7 no IMDb e aprovação de 89% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O ativista estadunidense Malcolm X teve um filme biográfico lançado em 1992 com Denzel Washington no papel principal — Foto: Reprodução/IMDb

Maré Vermelha (1995)

O grande forte de Maré Vermelha é o protagonismo dos atores Denzel Washington e Gene Hackman (Superman). O diretor Tony Scott (Top Gun) insere os dois astros num suspense que emula a tensão da Guerra Fria. O título está disponível no Star+. Ainda constam no elenco Viggo Mortensen (franquia Senhor dos Anéis), James Gandolfini (Os Sopranos) e Rocky Carroll (Nascido em 4 de Julho).

Uma mensagem malcompreendida causa uma perturbação dentro de um submarino americano. Enquanto o comandante Frank Ramsey (Hackman) acredita que esta seja uma ordem para destruir uma base de terroristas russos, o inexperiente Ron Hunter (Washington) acredita que seja melhor reter o bombardeio até que eles recebam uma ordem mais clara. O longa possui nota 7,3 no IMDb e aprovação de 89% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Maré Vermelha evoca a rivalidade silenciosa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria — Foto: Reprodução/Amazon

O Grande Debate (2007)

O segundo filme dirigido por Denzel Washington pode ser visto no Telecine (via Globoplay) e Lionsgate+. A obra é baseada na história real do poeta e professor americano Melvin B. Tolson, que montou na década de 1930 um grupo de debate com estudantes negros. Integram o elenco principal Forest Whitaker (Pantera Negra), Denzel Whitaker (Dia de Treinamento), Jurnee Smollett (Lovecraft Country) e Gina Ravera (Showgirls).

Melvin B. Tolson (Washington) é professor da faculdade Wiley College, localizada em uma cidade extremamente racista dos Estados Unidos. Com a efervescência dos direitos civis acontecendo em Nova York, ele decide criar um grupo de debates com alunos negros. O objetivo é competir em um torneio nacional e mostrar a importância da diversidade. As avaliações do filme são de nota 7,5 no IMDb e aprovação de 80% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O Grande Debate retrata a história real de um professor que cria um time de debate em uma escola para negros — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes.

