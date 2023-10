Sexta-feira 13: 7 'desgraças' que todo usuário da Internet já viveu

A segunda e última sexta-feira 13 de 2022 acontece hoje. A data, conhecida como dia do azar e do terror, já faz parte do imaginário popular e está cercada de superstições e medo de infortúnios — e esse azar também pode se materializar na Internet. Cair no " gemidão do WhatsApp ", lag em jogos online e baixar PNGs falsos são apenas algumas das desgraças vividas pelos usuários azarados da web. Logo, para "comemorar" o dia de hoje, o TechTudo reuniu sete situações de muita má sorte que todos os internautas já viveram. Confira.

Sexta-feira 13: veja situações azaradas que todos os usuários já viveram na Internet — Foto: Reprodução/Unsplash/Magnet.me

Sexta-feira 13: por que o dia é associado ao azar?

A origem do mito da sexta-feira 13 é controversa. Há quem diga que se tratam de referências bíblicas ao número 13, como, por exemplo, o fato de que Judas, discípulo que traiu Jesus, foi o 13º participante da Última Ceia. Outros ligam a data à mitologia, relembrando uma confusão gerada por Loki, o deus da discórdia, que, chateado por não ter sido convidado para um banquete com 13 deuses, acabou causando a morte de outras 13 entidades.

1. Cair a Internet no meio da reunião

Ficar sem conexão durante uma reunião é o pesadelo de quem trabalha em home office e tende a ser bastante inconveniente para usuários que dependem das videoconferências para estudar ou realizar atividades pessoais. Além disso, o internauta pode dar o azar de ficar com sua imagem travada de um jeito estranho ou, na pior das hipóteses, perder uma informação importante. Para quem não pode sair do lugar, resta pouco a fazer nessas horas, a não ser gastar dados móveis do celular ou aguardar a solução do problema.

Ficar sem conexão na hora de uma reunião de trabalho é um exemplo de azar na web — Foto: Reprodução/Freepik

2. Lag em jogos online

Pior do que perder uma partida online é não conseguir jogar por causa de lentidão na conexão com a Internet. Esse atraso tende a afetar negativamente o desempenho do gamer, já que as ações dos personagens não correspondem aos comandos imediatos do jogador. Para piorar, consequências do lag — como a demora em movimentos e disparos dos personagens, congelamentos de tela, deslocamentos esquisitos e muito mais — são ainda mais frustrantes quando a partida é competitiva.

Jogadores sofrem com atraso ou lentidão na conexão — Foto: Reprodução/Freepik

3. PNG falso

Uma das maiores decepções de quem procura imagens online para um trabalho ou projeto pessoal é cair no "golpe" do PNG falso. O usuário se ilude ao encontrar uma foto ou ilustração com fundo transparente, indicado pelo quadriculado branco e cinza, mas, ao abrir o arquivo percebe que as formas geométricas, na verdade, fazem parte do arquivo. Uma possível solução para evitar essas decepções e não perder muito tempo é recorrer a banco de imagens confiáveis ou utilizar ferramentas gratuitas de edição para remover o background de fotos ou ilustrações. Assim, o internauta não precisa continuar na busca por outras opções com transparência.

PNG falso costuma irritar os designers — Foto: Reprodução/Twitter X

4. Cair no gemidão ou em outras pegadinhas

O áudio de uma mulher gemendo histericamente, conhecido como o "Gemidão", é uma das pegadinhas mais famosas do WhatsApp. O som costuma ser enviado de forma discreta e disfarçada para pegar os usuários desprevenidos em público. Embora ela não seja novidade na Internet, até hoje, ainda é possível ver alguém "caindo no gemidão" na rua e se constrangendo.

Abrir um áudio suspeito, como o famoso "gemidão do Zap", pode ser constrangedor — Foto: Reprodução/Freepik

5. Perder o backup da conta

Quem está conectado ou usa smartphones têm grande parte da sua vida salva nas nuvens dos dispositivos e drives digitais. Documentos, materiais de trabalho e estudo, fotos e vídeos acabam sendo armazenados online, evitando que os itens se percam ou fiquem inacessíveis caso um HD externo ou computador parem de funcionar. Mas a solução virtual também pode prejudicar os mais azarados, já que problemas de conexão, configurações erradas ou falta de memória nas contas digitais podem gerar falhas no backup, deletando ou corrompendo arquivos importantes. Os menos sortudos certamente já perderam um relatório que deveria ser entregue com urgência ou mensagens no WhatsApp que ficaram só na curiosidade.

6. Baixar arquivos indesejados

Quem precisa baixar um programa ou arquivo online e não o encontra em lojas ou sites oficiais precisa contar com a sorte. Na pressa para fazer o download de um filme ou série difícil de encontrar ou na busca por um game para jogar no celular, muitos internautas acabam autorizando também outros softwares e arquivos. O resultado desse descuido pode ser bastante inconveniente, com pop-ups insistentes atrapalhando a navegação, dispositivos mais lentos e até vírus e malwares. O exemplo mais marcante disso é o programa Hao123, que, nos anos 2010, era conhecido por "entrar sorrateiramente" nos computadores, vindo "de brinde" com outros downloads.

Android celular malware vírus — Foto: Getty Images/SOPA Images

7. Esquecer a senha

Quem tem memória ruim certamente já sofreu por não lembrar senhas de contas ou dispositivos. Além do inconveniente e da perda de tempo tentado resgatar os caracteres corretos, o esquecimento pode acarretar em problemas mais sérios, como bloqueio de serviços e equipamentos inutilizados. Outra falta de sorte é tentar adivinhar a senha do app do banco ou do cartão de crédito e não conseguir efetuar uma transação ou compra. Na dúvida, é recomendável utilizar gerenciadores de senhas, que armazenam e criptografam as chaves de acesso com uma única senha mestra.

Esquecer a senha de dispositivos e contas pode dar muita dor de cabeça para usuários — Foto: Reprodução/Freepik

