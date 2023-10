Site de matemática que resolve exercícios: conheça 4 opções gratuitas

Existem sites capazes de resolver questões de matemática online e de graça. Embora sejam voltadas para solucionar questões básicas, as plataformas também podem ser úteis para aprimorar a habilidade de quem já tem um nível mais avançado na disciplina. A partir de enunciados compartilhados pelos usuários, as ferramentas geram soluções em poucos segundos, indicando o passo a passo dos cálculos realizados. Algumas delas ainda se destacam por oferecer acesso a materiais de apoio e a professores capacitados.

Além de versões web, alguns solucionadores também contam com aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS), que dão maior versatilidade ao uso das ferramentas. Para te ajudar a estudar pela Internet, o TechTudo reuniu uma lista com cinco sites gratuitos para resolver questões de matemática. Confira, a seguir, como funciona cada um deles e escolha a melhor opção.

Lista reúne sites que ajudam a resolver problemas matemáticos gratuitamente — Foto: Reprodução/Canva

1. Tira-dúvidas Profes

A Profes é uma plataforma brasileira com diversos serviços de ensino, voltados para diferentes áreas do conhecimento. Com o recurso Tira-dúvidas, os usuários podem consultar professores cadastrados no site (https//profes.com.br/tira-duvidas/) e pedir ajuda para solucionar problemas matemáticos ou de outras disciplinas. Na versão gratuita, é possível recorrer ao auxílio uma vez por mês, já os planos pagos garantem tira-dúvidas ilimitados. Os pacotes custam a partir de R$ 49,90 mensais.

O tira-dúvidas do Profes permite solucionar uma questão por mês gratuitamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Cymath

Dísponivel na web (www.cymath.com) e em aplicativo para Android e iPhone (iOS), a ferramenta Cymath permite estudar cálculo, pré-algebra e álgebra em cinco idiomas diferentes — infelizmente, o português ainda não é um deles. Para resolver exercícios de matemática, basta escrever o enunciado no campo ao centro da página e, em seguida, clicar no botão da lupa para gerar a resposta desejada. Também é possível acessar o link "Examples" para visualizar outras questões solucionadas.

No site, os cálculos são apresentados em etapas para que o usuário possa compreender como a resposta foi obtida. A ferramenta é gratuita, mas também conta com uma versão premium. Por US$5 (cerca de R$ 24, na conversão direta) mensais, o usuário fica livre livre de anúncios, pode conferir um passo a passo mais detalhado para os cálculos e tem acesso a materiais de apoio.

Cymath é um solucionador de matemática disponível na web e em app para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Mathway

A plataforma Mathway (https://www.mathway.com/Algebra) pode solucionar questões matemáticas gratuitamente. O site conta com uma interface de chat e tem usabilidade bastante prática — basta escrever um problema e apertar "Enter" para gerar a resposta correta automaticamente. A ferramenta exibe a solução em diferentes formatos e é possível escolher por qual método o problema deve ser resolvido e apresentado, como fatoração ou gráfico. O usuário ainda pode alternar entre diferentes áreas dentro do solucionador, como matemática básica, álgebra e até química e física.

O Mathway também não está disponível em português, e, diferente do Cymath, ele não informa o passo a passo detalhado da resolução de maneira gratuita. O plano pago custa a partir de US$ 9 por mês (cerca de R$ 46, em conversão direta), e oferece, além do passo a passo, uma navegação livre de anúncios e uma versão mobile para Android e iPhone (iOS).

Mathway é um site que pode calcular problemas de álgebra, química e física — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Symbolab

Por fim, o site Symbolad (https://pt.symbolab.com/) é outra opcão para resolver problemas matemáticos. A ferramenta conta com uma calculadora especial para questões de álgebra, trigonometria e cálculo e exibe respostas em passo a passo. Para resolver um problema, basta digitar a questão no campo de pesquisa no topo da página e clicar no botão "Ir".

O site também permite navegar pelas categorias para encontrar exemplos de questões resolvidas de cada disciplina matemática. O portal ainda conta com outros serviços gratuitos, como um caderno digital para que o usuário possa fazer anotações, salvar problemas e gráficos, adicionar comentários e compartilhar conteúdo com amigos.

Symbolab ajuda a resolver questões de álgebra, cálculo e trigonometria — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Com informações de Educationise

