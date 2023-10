Um iPhone com som baixo ou ruim pode incomodar usuários ao assistir a filmes e séries, durante chamadas telefônicas e ao ouvir músicas, por exemplo. Felizmente, é possível melhorar a qualidade do áudio do celular da Apple com algumas dicas simples. Seja ajustando as configurações, limpando os alto-falantes ou usando recursos específicos, você pode desfrutar de um som mais claro e nítido no smartphone. Nas linhas a seguir, o TechTudo lista soluções que ajudam a melhorar o áudio do iPhone. As dicas se aplicam aos alto-falantes do aparelho e também a fones de ouvido.

Som do iPhone baixo ou ruim? Veja dicas para melhorar qualidade do áudio — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Verifique se os alto falantes estão limpos

A sujeira ou o acúmulo de detritos nos alto-falantes do iPhone pode afetar significativamente a qualidade do som. Por isso, experimente fazer uma limpeza cuidadosa na região. Use uma escova suave, ar comprimido ou um pano úmido para limpar os alto-falantes, garantindo que nenhuma umidade entre nos orifícios.

2. Tire a capinha

Às vezes, a capa do iPhone pode obstruir as saídas de áudio, abafando a intensidade do som. Nesse sentido, experimente remover a case. A ação pode aumentar o volume dos speakers do celular consideravelmente.

Capa do iPhone pode obstruir saída de áudio — Foto: Divulgação/Apple

3. Cheque se os fones estão bem encaixados (caso esteja usando)

Checar se os fones estão bem encaixados é vital para a qualidade do som, pois uma conexão inadequada ou parcial pode resultar em perda de áudio, distorção ou até mesmo na ausência de som em um dos lados. Um encaixe correto garante que o sinal de áudio seja transmitido de forma clara e íntegra do iPhone para os fones, proporcionando uma experiência sonora melhor.

4. Personalize o áudio espacial

Para aqueles que usam AirPods ou certos modelos de fones de ouvido Beats, o iPhone oferece a opção de Áudio Espacial Personalizado. A função simula uma experiência de som surround, proporcionando uma qualidade de áudio mais imersiva. Para ativar o recurso, conecte seus fones, vá até os Ajustes, selecione "Bluetooth", toque no ícone "i" ao lado dos seus AirPods e escolha "Áudio Espacial Personalizado". Siga as instruções na tela para otimizar a experiência sonora.

Dispositivos conectados ao iPhone via Bluetooth — Foto: Reprodução/Jonathan Lamim

5. Configure as adaptações do fone de ouvido

Dentro dos ajustes de acessibilidade do iPhone existe uma opção chamada "Adaptações de Fone de Ouvido". Ao ajustar essas configurações, você pode melhorar significativamente a qualidade do áudio, especialmente se estiver usando fones de ouvido. Para isso, acesse os Ajustes, vá até "Acessibilidade", "Áudio/Visual" e ative "Adaptações de Fone de Ouvido". Então, ajuste as opções conforme sua preferência.

Caminho para ajustar adaptações de fone de ouvido no iPhone — Foto: Reprodução/Jonathan Lamim

6. Ative a compatibilidade com aparelhos auditivos

Ativar a compatibilidade com aparelhos auditivos no iPhone pode minimizar interferências e melhorar a clareza do som. Isso porque a configuração ajusta as frequências de áudio para se alinhar com aparelhos auditivos, reduzindo ruídos e feedback. Embora projetada principalmente para pessoas com deficiência auditiva, essa função pode, em alguns casos, aprimorar a experiência sonora até mesmo para usuários de fones de ouvido comuns. Para ativá-la, abra os Ajustes, vá até "Acessibilidade", toque em "Dispositivos de Audição" e ative a opção.

Opção para ativar a compatibilidade com aparelhos auditivos no iPhone — Foto: Reprodução/Jonathan Lamim

7. Atualize o iOS

Atualizações de software podem incluir correções para problemas de áudio. Verifique se o seu iPhone possui a versão mais recente do sistema operacional iOS e, se não, faça a atualização. O update pode ser feito em "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software". Se houver mais de uma opção de atualização de software disponível, escolha a que deseja instalar e toque em "Instalar Agora".

Atualização de software no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Dicas para melhorar o som do iPhone durante ligações

1. Use o modo microfone

O iPhone tem um recurso chamado "Isolamento de Voz" que pode ser encontrado no "Modo de Microfone". Ao ativá-lo, o celular focará em capturar sua voz e filtrar sons ambientes, melhorando a clareza das chamadas. Durante uma chamada ou ao usar um aplicativo compatível, abra a "Central de Controle". Toque na opção "Modo de Microfone" e selecione "Isolamento de Voz" para focar na captação da sua voz, filtrando sons ambientes.

2. Ajuste o modo microfone

Dentro do "Modo de Microfone" existem várias configurações que você pode ajustar para otimizar a qualidade do som. Experimente diferentes modos e veja qual oferece a melhor qualidade de áudio para suas necessidades. Na "Central de Controle", toque em "Modo de Microfone" e escolha entre "Padrão", "Espectro Amplo" e "Isolamento de Voz" conforme sua necessidade.

Se, após tentar todas essas dicas, a qualidade do som ainda não estiver satisfatória, pode ser hora de procurar uma assistência técnica da Apple.

Recurso de isolamento de voz em ação no iPhone — Foto: Reprodução/Jonathan Lamim

Com informações de Make Use Of e ZDNET

