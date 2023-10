Spider-Man 2: veja as novas skins de Peter e Miles no jogo para PS5

Marvel's Spider-Man 2 é o novo jogo exclusivo do PlayStation 5 (PS5), sequência do jogo original, Spider-Man, lançado em 2018 para PlayStation 4 (PS4). O título da Insomniac Games permite jogar tanto com Peter Parker quanto com Miles Morales, cada Homem-Aranha trazendo seus próprios trajes e características, como diferentes poderes e habilidades. No jogo, é possível desbloquear diversos uniformes extras para utilizar com cada um dos heróis, seja por meio de missões da história ou secundárias.