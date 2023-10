Super Mario Bros. Wonder: 5 jogos do encanador para aproveitar o lançamento

Super Mario Bros. Wonder é um jogo recém-lançado do carismático encanador bigodudo, que chegou ao Nintendo Switch nesta sexta-feira (20). Por conta disso, o TechTudo preparou uma lista com outros cinco jogos do personagem, que podem ser ideais para os que pretendem se preparar para o novo título. Vale destacar que a mídia física é uma opção para os colecionadores ou para os que pretendem vender o jogo após zerá-lo. Os preços partem de R$ 288 , como é o caso do New Super Mario Bros. U Deluxe , que assim como Wonder, é uma aventura 2D do mascote da Nintendo . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Paper Mario: The Origami King, apresenta um estilo de gameplay mais voltado para o RPG, conta com um novo vilão e está acessível por cerca de R$ 329. Veja a lista com cinco jogos do bigodudo disponíveis no Brasil.

Super Mario Bros. Wonder: acompanhe cinco jogos do encanador para se preparar para o título — Foto: Divulgação/Nintendo

O New Super Mario Bros. U Deluxe é uma opção para os que procuram por uma aventura tradicional do personagem. O game foi lançado inicialmente para o console Nintendo Wii U, mas recebeu em 2019 uma versão atualizada para o Nintendo Switch, que também inclui a expansão New Super Luigi U. O título é visto por valores que partem de R$ 288.

O game conta com gráficos em 3D, mas possui um estilo de câmera 2D que remete aos jogos clássicos do Super Mario. Os jogadores podem aproveitar o jogo tanto no modo portátil como no modo TV. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores alegam que o título é satisfatório. No entanto, alguns relatam que receberam o produto com a capa americana, no lugar da brasileira.

Prós: ideal para os que buscam algo que lembra as aventuras clássicas do personagem

Mario Kart 8 Deluxe é mais uma escolha para jogar em família. Assim como o título anterior, este também foi lançado inicialmente para o Nintendo Wii U, em 2014, mas por conta da sua popularidade, recebeu uma versão para Nintendo Switch em 2017 e, até os dias de hoje, recebe novas pistas por meio de DLC. O game está disponível a partir de R$ 289.

Neste título, os jogadores têm acesso a um vasto elenco de corredores, que inclui não apenas os personagens do universo Mario, mas de todas as franquias da Nintendo, como o Link de The Legend of Zelda e o Donkey Kong. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores destacam que o game proporciona muita diversão. Porém, alguns afirmam que o jogo não conta com muitas novidades em comparação com as versões anteriores.

Prós: jogo apresenta um elenco variado de personagens, que inclui diversas franquias da Nintendo

O Super Mario Odyssey é voltado para os que buscam uma aventura moderna do bigodudo. O título foi lançado em 2017 para o Nintendo Switch e foi um dos primeiros games inéditos do personagem a chegar para o console. Neste game, o jogador precisará coletar Power Moons para ligar a aeronave Odyssey e poder viajar por diferentes mundos. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 289.

Uma das novidades, é que desta vez o encanador vai contar com a ajuda do personagem Cappy, que assume a forma de uma boina e pode ser utilizado para atacar e manipular os inimigos. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os jogadores elogiam o fato de o game ser colorido e afirmam que o item é essencial para os donos de Nintendo Switch. Entretanto, alguns comentam que o game deveria vir com legendas em português.

Prós: ideal para os que buscam um game moderno do Super Mario

O Super Mario 3D World + Bowser's Fury é mais uma escolha que pode agradar os usuários. Este game consegue unir os conceitos 2D e 3D utilizados em todos os jogos do personagem e se destaca por trazer quatro personagens jogáveis, que são: Mario, Luigi, Toad e Peach, além da Rosalina, que pode ser desbloqueada mais para frente. O game é vendido por aproximadamente R$ 289.

Assim como outros títulos desta lista, este também foi lançado inicialmente para Nintendo Wii U em 2013, mas também foi portado para o Nintendo Switch, com a adição da DLC Bowser's Fury, que apresenta uma aventura inédita do encanador. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam o fato de poder jogar cooperativamente. Contudo, alguns demonstraram dificuldade em se adaptar a jogabilidade 3D.

Prós: reúne diversos conceitos dos jogos 2D e 3D do personagem

5. Paper Mario: The Origami King – a partir de R$ 329

O Paper Mario: The Origami King é o item mais caro desta lista e é indicado para os que procuram uma aventura em estilo RPG. Neste game, o mundo do Mario foi tomado pelas forças dos soldados de dobraduras Folded Soldiers, que transformou todos os habitantes em origami. Por conta disso, o encanador e sua nova amiga Olivia, devem restaurar a paz. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 329.

Os destaques ficam por conta do sistema de batalha, que promete exercitar o raciocínio lógico e a criatividade do jogador. Na Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam que o game é bonito, possui um enredo engraçado e apresenta personagens carismáticos. Por outro lado, alguns dizem que o gameplay pode se tornar repetitivo.

Prós: indicado para os que procuram um game no estilo RPG

