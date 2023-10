Super Mario Bros. Wonder: 6 dicas para mandar bem no jogo de plataforma

Super Mario Bros. Wonder é o novo jogo de plataforma 2D do mascote da Nintendo e o primeiro em mais de uma década com a tradicional fórmula de fases com progressão natural - o último foi New Super Mario Bros. U, lançado em 2012. Com novos visuais e mecânicas mais responsivas, o jogo está disponível totalmente em português do Brasil para Nintendo Switch e já é um dos lançamentos mais bem avaliados do ano, principalmente pelo seu nível de detalhe com animações, design de níveis, trilha sonora e jogabilidade.

Embora o game seja desenhado de maneira a proporcionar uma experiência inclusiva e personalizável, é natural que muitos principiantes possam ter dificuldades com o gênero de plataforma, em especial nos estágios mais avançados. Por isso, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, seis dicas indispensáveis para mandar bem em Super Mario Bros. Wonder. Confira:

Super Mario Bros. Wonder traz o que os jogos 2D do encanador têm de melhor e vai além — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

1. Experimente diferentes insígnias

Uma das maiores novidades de Super Mario Bros. Wonder é um sistema de insígnias que permite customizar mecânicas de gameplay. Esses recursos são conquistados completando desafios nos mundos do jogo ou comprando com moedas roxas nas lojas dos Poplins. As insígnias são divididas em três categorias:

Ação: adicionam alguma técnica utilizável, que pode ser um chapéu planador, saltos flutuantes, salto vertical sobre paredes, entre outras;

adicionam alguma técnica utilizável, que pode ser um chapéu planador, saltos flutuantes, salto vertical sobre paredes, entre outras; Poder: técnicas passivas que podem ajudar, por exemplo, a começar o estágio com um Super Cogumelo, além de transformar inimigos abatidos em moedas ou indicar a localização de segredos;

técnicas passivas que podem ajudar, por exemplo, a começar o estágio com um Super Cogumelo, além de transformar inimigos abatidos em moedas ou indicar a localização de segredos; Avançadas: são mais difíceis de dominar e podem fazer o personagem correr permanentemente em alta velocidade, realizar saltos sequenciais ou até mesmo ficar invisível.

Graças ao seu alto nível de personalização, Super Mario Bros. Wonder incentiva a experimentação. É muito recompensador utilizar as insígnias que melhor se adequam às fases e situações, então, não deixe de dar uma chance a elas caso esteja com dificuldades para superar algum desafio.

As insígnias de Super Mario Bros. Wonder personalizam o gameplay de forma nunca antes vista na série — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

2. Explore bastante os cenários

As fases de Super Mario Bros. Wonder estão recheadas de segredos. Isso inclui não apenas passagens secretas com moedas roxas para descobrir, mas também saídas alternativas que revelam novas fases. Por isso, é interessante repetir os níveis usando uma Flor Fenomenal, um item inédito que muda completamente o mundo ao seu redor.

Uma forma fácil e rápida de descobrir se há segredos pendentes na fase é pressionando L no World Map, pois apresenta uma seleção de estágios mais linear. Nessa tela, as fases que estiverem com um símbolo de checagem no fundo foram concluídas e não têm mais segredos, portanto, vale atentar a isso caso seu objetivo seja completar tudo o que for possível no jogo.

Os mundos de Super Mario Bros. Wonder trazem seções abertas com vários segredos e caminhos alternativos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

3. Faça bom uso de itens arremessáveis

Super Mario Bros. Wonder traz os famosos cascos de tartaruga e outros itens arremessáveis que podem ser traiçoeiros, mas também extremamente úteis para usuários que buscam completar o jogo. É importante entender que esses itens servem como uma extensão do corpo do seu personagem, então eles podem ser utilizados para pegar moedas difíceis de alcançar ou até mesmo acionar blocos, disparando-os para cima.

Esse é um conceito que também vale para inimigos atingidos. Em certos estágios, será preciso matá-los em posições específicas para que eles caiam sobre moedas que, a princípio, são inacessíveis pelo seu personagem. Felizmente, o jogo permite recomeçar as fases facilmente e sem penalidades, então não tenha medo de praticar.

Cascos e outros itens arremessáveis podem ser utilizados para obter moedas durante as fases — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

4. Mude a ordem das fases se necessário

Caso algum mundo em Super Mario Bros. Wonder esteja muito complicado, talvez seja interessante mudar a ordem das fases para reduzir um pouco a adrenalina. Isso é possível porque algumas regiões permitem uma exploração mais livre antes de entrar em uma fase, de tal modo que é possível visitá-las sem uma ordem pré-determinada. É possível até mesmo passar pelos mundos sem fazer todos os seus estágios, já que a progressão está atrelada às Sementes Fenomenais para seguir caminho.

Também é interessante notar que todas os níveis apresentam um nível de dificuldade representado por estrelas. Caso o desafio esteja muito grande, talvez seja interessante evitar as fases que tiverem quatro estrelas para cima. Mas não se esqueça que há uma solução para tudo, então não deixe de explorar as dicas acima para vencê-las.

É possível completar as fases em qualquer ordem em Super Mario Bros. Wonder, além de analisar o que falta ser coletado — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

5. Domine a movimentação do personagem

Super Mario Bros. Wonder é um jogo que refina bastante seu gameplay, semelhante a títulos cultuados como Super Mario World. Por isso, é um game que recompensa os usuários que dominarem suas técnicas e movimentação. Não à toa, é possível vencer as fases do jogo sem o uso de insígnias, baseando-se apenas nas habilidades básicas do jogo, como correr e pular.

Uma das principais dicas de movimentação é correr com Y para executar saltos mais distantes. Além disso, é possível girar no ar com R para estender um pouco do tempo que o personagem fica suspenso, facilitando pulos mais complicados ou até mesmo evitando quedas em abismos. Às vezes, isso também é essencial para atingir o topo do mastro ao concluir uma fase

Dominar a movimentação básica em Super Mario Bros. Wonder já é recompensador o bastante para mandar bem no jogo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

6. Busque segredos no World Map.

Dentro do World Map de Super Mario Bros. Wonder é possível encontrar segredos, interagir com NPCs e descobrir caminhos alternativos que levam a novas fases. Por isso, é importante vasculhar cada cantinho e interagir com personagens, que por vezes podem pedir moedas roxas para realizar alguma ação.

Dessa forma, o jogador será capaz não apenas de aproveitar o game ao máximo com a descoberta de novas fases, mas também garantir insígnias que poderiam ficar para trás caso apenas seguisse em frente. Cada tarefa garante alguma recompensa, então vale dedicar um pouquinho de tempo e esforço para completá-las.

O World Map de Super Mario Bros. Wonder conta com uma exploração aberta repleta de segredos — Foto: Reprodução/Nintendo of America

