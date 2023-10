Suporte para notebook é um item indispensável para utilizar o notebook de forma mais confortável e ergonômica. A lista a seguir reúne opções por valores a partir de R$ 32 , como o suporte da marca Resolve que oferece ajuste de altura e largura para poder ser utilizado também em tablets e smartphones. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o TAMO é um suporte em alumínio articulado feito para notebooks de 10 a 17 polegadas com altura de 5 a 15 cm que oferece apoio de silicone para encaixe dos dispositivos e também nos seus pés para garantir sua aderência por cerca de R$ 49. Outra opção é o C3Tech NBC-50, uma base ventilada que conta com dois coolers para reforçar a refrgeração do notebook, opção interessante para usuários que trabalham com softwares que exigem muito da máquina e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 70. Confira a seguir seis suportes para notebook para comprar no Brasil.

Suporte para notebook: 6 modelos para ter mais conforto ao usar o laptop — Foto: Reprodução/Unsplash/Tim van der Kuip

O modelo da marca Resolve conta com regulagem de altura que varia de 13 a 21 cm e largura de 3 a 38 cm, o que possibilita seu uso também em tablets e smartphones. O suporte possui uma estrutura tubular de aço e todas as suas peças são encaixadas e dobráveis para facilitar o seu armazenamento e transporte. Seus pés possuem borracha antiderrapante para evitar que ele deslize sobre a mesa e provoque danos ao aparelho. Ele aparece por valores que partem de R$ 32.

Com quase 1,4 mil avaliações de compradores no site da Amazon, o suporte da Resolve é classificado com 4,6 estrelas e 77% de notas máximas. Os clientes destacam o modelo por seu custo-benefício, facilidade de montagem, ajuste de altura e qualidade do material. Por outro lado, o grau de inclinação elevado mesmo na menor altura e a qualidade das borrachas antiaderentes são pontos negativos listados por alguns consumidores.

Prós: custo-benefício, facilidade de montagem, ajuste de altura e qualidade do material

custo-benefício, facilidade de montagem, ajuste de altura e qualidade do material Contras: inclinação elevada e qualidade das borrachas antiderrapantes

2. ELG NTB8520W - a partir de R$ 33

O ELG NTB8520W conta com 10 níveis de ajuste de altura e suporta notebooks com tamanhos de 10 a 17,3 polegadas. Feito em policarbonato, o modelo conta com apoios emborrachados antiderrapantes e pode suportar carga máxima de até 14,5 kg, segundo as informações do fabricante. O suporte é dobrável e acompanha uma bolsa para seu armazenamento e transporte. Ele apresenta dimensões A x L x P de 20 x 21,4 x 28 cm e pesa 200 g.

O NTB8520W possui quatro avaliações de compradores e classificação de 3,6 estrelas no site da Amazon. O suporte da ELG é uma boa opção por conta das suas diferentes posições para ajuste de altura e também pelo seu preço acessível. No entanto, a fragilidade de alguns componentes pode dificultar o seu uso no dia a dia. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 33.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: fragilidade de alguns componentes

3. Mastictmol ST35 - a partir de R$ 38

O Mastictmol ST35 é um suporte feito em plástico e pode ser uma possibilidade interessante para quem busca por um acessório leve. Ele oferece cinco opções de ajuste de posição para a utilização do notebook que permitem encontrar o melhor ângulo para a utilização do teclado. O modelo mede 33,5 x 31 x 3cm (A x L x P). O modelo aparece por valores que partem de R$ 38.

O ST35 possui mais de 8,2 mil avaliações e é classificado com 4,6 estrelas e 74% de notas máximas no site da Amazon. Os comentários dos compradores citam como principais atrativos do suporte seu custo-benefício, facilidade tanto para montar quanto para guardar e ergonomia. A resistência do suporte, no entanto, foi um ponto criticado por alguns clientes.

Prós: custo-benefício, fácil de montar e guardar, ergonomia

custo-benefício, fácil de montar e guardar, ergonomia Contras: resistência

O TAMO é um suporte articulado feito em alumínio feito para notebooks de 10 a 17 polegadas com sete níveis de inclinação que variam de 5 a 15 cm. Sua estrutura conta com juntas de aço e apoios de silicone para encaixe do notebook e também para os pés do suporte. O TAMO também pode ser utilizado em smartphones ou tablets e acompanha uma bolsa para o seu transporte. Ele pode ser visto por cifras que partem de R$ 49.

O suporte possui nove avaliações de compradores e classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. Os comentários destacam a sua robustez, qualidade de construção, montagem simples e capacidade de suportar modelos mais pesados. Contudo, alguns modelos mais volumosos podem não ter um bom encaixe com o suporte e sua inclinação, de acordo com relatos de clientes.

Prós: estrutura robusta, montagem simples e suporte a notebooks pesados

estrutura robusta, montagem simples e suporte a notebooks pesados Contras: pode não oferecer um bom encaixe para notebooks volumosos

5. Octoo Uptable - a partir de R$ 49

O design minimalista do Uptable pode ser atrativo para os que desejam um suporte com design discreto. Com o ajuste de suas hastes articuláveis, o modelo promete ser capaz de acomodar notebooks e tablets de qualquer tamanho. Para evitar que os dispositivos sejam arranhados ou que o suporte deslize pela mesa, tanto seus pés quanto suas ponteiras são revestidas com silicone. De acordo com as informações do fabricante, o modelo pesa 170 g e mede 16 x 2,5 x 26 cm (C x L x A).

O modelo da Octoo já tem quase 41 mil avaliações na Amazon e possui classificação de 4,4 estrelas, com 69% de notas máximas. Os compradores elogiam o suporte por conta da sua estabilidade, ergonomia e ajuste de altura, além da qualidade do material. No entanto, o seu desenho dificulta a utilização do teclado do notebook e pode oferecer dificuldades no ajuste da largura, de acordo com alguns comentários. O suporte está disponível nas cores branco, cromado, ice silver e preto. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 49.

Prós: estabilidade, ergonomia e possibilidades de ajuste, qualidade do material

estabilidade, ergonomia e possibilidades de ajuste, qualidade do material Contras: design dificulta a utilização do teclado do notebook, pode oferecer dificuldades no ajuste de largura

O NBC-50 é uma base ventilada feita para auxiliar tanto no conforto quanto no resfriamento do notebook. Para isso ele conta com dois coolers com velocidade de 800 a 1.000 RPM que são alimentados pela entrada USB do notebook. Cada cooler é alimentado por uma entrada e o produto acompanha um cabo de alimentação. A base conta com cinco níveis de ajuste de altura e suporta notebooks de 10 a 15,6 polegadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 70 para comprar o produto.

O suporte da C3Tech conta com mais de 14 mil avaliações de compradores no site da Amazon e apresenta classificação de 4,7 estrelas com 78% de notas máximas. Os comentários destacam o resfriamento eficiente proporcionado pela base, funcionamento silencioso, construção e acabamento de qualidade, ajuste de altura e custo-benefício para uma base refrigerada. O ponto negativo fica pela necessidade de comprar mais um cabo USB para utilizar os dois coolers, além dos dissipadores não contarem com regulagem de velocidade.

Prós: resfriamento eficiente e silencioso, qualidade de construção e acabamento, ajuste de altura e custo-benefício

resfriamento eficiente e silencioso, qualidade de construção e acabamento, ajuste de altura e custo-benefício Contras: acompanha cabo para apenas um cooler, não possui ajuste de velocidade dos dissipadores

