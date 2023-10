Tablet Samsung A: veja modelos da linha básica para comprar em 2023

A linha Galaxy Tab A chegou para aumentar o leque de opções de tablets da Samsung. Nela, a sul-coreana traz versões mais básicas e acessíveis de seus tablets. Mesmo com especificações mais singelas, a fabricante não deixou de oferecer aparelhos competentes. Geralmente focados no entretenimento, os dispositivos desta linha não se limitam e conseguem chegar a distintos públicos — principalmente aqueles que buscam o famoso aparelho bom, bonito e barato.

O primeiro lançamento da Samsung com a linha A foi em março de 2016, com o Galaxy Tab A 7.0 . Hoje o modelo foi descontinuado, mas à época ele trouxe um bom processador da Qualcomm , conjunto de câmeras duplo e bateria de 4.000 mAh.

O Galaxy Tab A7 Lite foi anunciado em maio de 2021 pela Samsung e chegou às lojas em junho do mesmo ano. O modelo traz tela de 8,7 polegadas com resolução WXGA+ (1.340 × 800 pixels) e tecnologia TFT. Para o desempenho do A7 Lite, a fabricante escolheu o processador Helio P22T, da MediaTek. O modelo conta com versões em 3 ou 4 GB de memória RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento — que é expansível em até 1 TB, via micro SD.