Teclado ABNT2: 5 modelos gamer para melhorar a jogatina

Teclados ABNT2 oferecem teclas com símbolos e sinais comuns na língua portuguesa. No mercado nacional, é possível encontrar modelos com este layout focado no público gamer de empresas como HyperX, Redragon e Logitech. Os modelos partem de R$ 179, como é o caso do HyperX ‎HX-KB5ME2-BR, que oferece iluminação RGB com até seis opções pré-definidas e possibilidade de personalização, além da tecnologia anti-ghosting e Modo Jogo. Ele também pode ser encontrado no Girafa por R$ 355. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.