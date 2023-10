Terror no Prime Video: veja 15 filmes e séries para se arrepiar de medo

O Dia das Bruxas está chegando e com ele a "necessidade" de montar a lista de filmes e séries de terror para maratonar. Entre as principais plataformas de streaming, o Amazon Prime Video se destaca por possuir um catálogo bastante vasto de produções. Em seu acervo há obras clássicas, como Hellraiser - Renascido do Inferno (1987) e Carrie, a Estranha (1977), e as novas revelações do horror, a exemplo de A Assediadora (2022) e A Noite que Devorou o Mundo (2018).

Os seriados não ficam de fora, pois o Prime Video também dispõe de shows como Gêmeas - Mórbida Semelhança (2023), Os Horrores de Dolores Roach (2023) e Supernatural (2005 - 2020). Nesta lista você confere todos os detalhes destas e de outras produções horripilantes para assistir nesse Halloween. Veja em cada dica informações sobre enredo, elenco e repercussão da crítica.

Cena sangrenta de Carrie, A Estranha é clássico do terror

Filmes

1. A Noite que Devorou o Mundo (2018)

Lançado com pouco alarde nos cinemas mundiais, mas elogiado pela crítica, A Noite que Devorou o Mundo é uma joia escondida no acervo do Prime Video. O longa francês é a estreia do cineasta e roteirista Dominique Rocher (La Corde) na direção. No elenco, estão presentes Anders Danielsen Lie (A Pior Pessoa do Mundo), Golshifteh Farahani (Resgate), Denis Lavant (Holy Motors), Sigrid Bouaziz (Personal Shopper), entre outros.

Na manhã seguinte a uma festa em um apartamento, Sam (Lie) acorda e já não vê ninguém no prédio, que está complemente bagunçado. Repentinamente, ele descobre que Paris foi tomada por uma horda de zumbis. Resta a Sam sobreviver aos ataques e tentar descobrir o que aconteceu com a cidade. No IMDb, a nota dada pelo público é 6,0, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação da crítica é de 87% (Certificado Fresco).

Sam acorda sozinho em um apartamento e descobre que sua cidade foi tomada por zumbis — Foto: Reprodução/IMDb

2. Nanny (2022)

Na linha de O Que Ficou Para Trás (2020), disponível na Netflix, Nanny é um horror que desperta reflexões acerca da imigração. A obra é a estreia de Nikyatu Jusu (Terror em Duas Frases) na direção de um longa. Integram o elenco Anna Diop (Titãs), Michelle Monaghan (O Dia do Atentado), Sinqua Walls (Homens Brancos Não Sabem Enterrar), Morgan Spector (Homeland), e mais.

Recém-chegada aos Estados Unidos, a imigrante senegalesa Aisha (Diop) consegue um emprego como babá da filha do casal Amy (Monaghan) e Adam (Spector). Ela espera trazer seu filho, que ficou no Senegal, para morar nos EUA. O que Aisha não esperava é ser atormentada pelo temperamento instável dos seus chefes e por influências sobrenaturais inexplicáveis. Nanny tem nota 5,3 no IMDb e aprovação de 90% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Aisha é uma imigrante senegalesa que presencia eventos sobrenaturais ao trabalhar como babá nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

3. Psicopata Americano (2001)

Além de ser uma obra de terror e suspense, Psicopata Americano faz uma crítica ácida ao egoísmo materialista dos yuppies - jovens americanos que atuam em altos cargos no mercado de trabalho. Baseado no livro homônimo de Bret Easton Ellis, o longa da diretora Mary Harron (Bettie Page) tem no elenco Christian Bale (O Pálido Olho Azul), Jared Leto (Morbius), Willem Dafoe (John Wick), Chloë Sevigny (The Act), Reese Witherspoon (Big Little Lies), e mais.

Patrick Bateman (Bale) é um jovem banqueiro que gasta o seu dinheiro aperfeiçoando ao máximo sua imagem pessoal e profissional. Tanto no ambiente de trabalho como nos lugares chiques em que frequenta, Bateman quer ser o centro das atenções. Seu narcisismo atinge um nível preocupante quando o protagonista sente desejo de matar seus desafetos. A obra apresenta aprovação de 68% no Rotten Tomatoes e nota 7,6 no IMDb.

Patrick Bateman é um homem extremamente narcisista que sente desejo em assassinar seus desafetos — Foto: Reprodução/IMDb

4. Hellraiser - Renascido do Inferno (1987)

A gênese da franquia protagonizada pela entidade Pinhead está em Hellraiser - Renascido do Inferno, longa dirigido e roteirizado por Clive Barker, autor do livro original. Doug Bradley (Pânico na Floresta 5) dá vida ao vilão principal, estando no elenco ao lado de Andrew Robinson (Brinquedo Assassino 3), Clare Higgins (Jogador Nº 1), Ashley Laurence (Creepshow) e Sean Chapman (O Quarto Protocolo).

O casal Larry (Robinson) e Julia (Higgins) se mudam para a casa de Frank (Chapman), irmão de Larry. Antes da mudança, Frank abriu na residência um portal para outra dimensão onde ele encontra os cenobitas, entidades infernais que buscam prazer no sofrimento físico dos humanos. Quando Julia descobre o que aconteceu, ela é assombrada tanto por essas entidades como pelo corpo zumbificado do cunhado. O filme tem aprovação de 70% no Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

Pinhead, vilão de Hellraiser, é uma entidade infernal que busca prazer no sofrimento dos humanos — Foto: Reprodução/IMDb

5. A Assediadora (2022)

A Assediadora, também conhecido pelo nome original Sissy, esteve na lista dos melhores filmes de terror de 2022. Dirigido pela dupla Hannah Barlow (Terror em Duas Frases) e Kane Senese (Echoes of War), o filme é protagonizado por Aisha Dee (Como Seria Se...?), Hannah Barlow (For Now), Emily De Margheriti (O Filho do Noivo) e Daniel Monks (Pulse).

Na infância, a blogueira Cecila (Dee) cultivou uma longa amizade com Emma (Barlow). Doze anos depois, a influenciadora reencontra a antiga amiga, que a convida para uma despedida de solteira numa cabana na floresta. O que era para ser uma estadia agradável torna-se um pesadelo, pois Emma convida também Alex (Margheriti), uma antiga desafeta de Cecilia. Na avaliação do público e crítica, A Assediadora possui nota 6,1 no IMDb e aprovação de 96% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Uma influenciadora digital passa por situações degradantes ao reencontrar antigas amigas — Foto: Reprodução/Mubi

6. Carrie, A Estranha (1976)

Um clássico do terror lembrado até hoje, Carrie é a primeira adaptação de um romance de Stephen King para os cinemas. O responsável pela versão é o diretor Brian DePalma (franquia Missão Impossível), que teve no elenco os atores Sissy Spacek (O Destino Mudou Sua Vida), John Travolta (Grease), Piper Laurie (Prova Final), Amy Irving (Yentl), Nancy Allen (Robocop - O Policial do Futuro) e P.J. Soles (Halloween - A Noite do Terror).

Carrie (Spacek) é uma garota introvertida que mora com a mãe, Margaret (Laurie), uma mulher extremamente religiosa. Mesmo sendo abusada por ela e os colegas de escola, a jovem sonha em ser aceita pelos demais. Mas Carrie possui uma força oculta que pode ser devastadora quando ela chegar ao seu limite. O longa possui nota 7,4 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Ao descobrir seus poderes telecinéticos, Carrie os usa para se vingar do bullying sofrido pelos colegas de escola — Foto: Reprodução/IMDb

7. Uma Noite Alucinante 2 (1987)

Ainda que seja uma continuação de A Morte do Demônio (1981), Uma Noite Alucinante 2 é na verdade um reboot com um orçamento mais generoso dirigido novamente por Sam Raimi (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). A trama conta mais uma vez com o "final boy" Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell (Xena: A Princesa Guerreira). Sarah Berry, Dan Hicks (Porkchop) e Kassie DePaiva (Somos o que Somos) também estão no elenco.

Todos os eventos mostrados no primeiro filme são narrados aqui. Ash viaja com sua namorada Linda (Denise Bixler) em direção a uma cabana isolada. Ao chegarem no local, dão de cara com citações do funesto Livro dos Mortos. A partir de então, acontecem novos momentos tragicômicos envolvendo Ash e outras vítimas dos demônios libertados pelo livro. A sequência tem nota 7,7 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O herói Ash não está sozinho para combater os demônios que o perturbam em Uma Noite Alucinante 2 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

8. Louca Obsessão (1990)

Outra obra baseada nos romances de Stephen King é Louca Obsessão, dirigido por Rob Reiner (Tudo em Família). Até o momento, o filme é a única adaptação de um livro do mestre do horror a ganhar um Oscar - na categoria de Melhor Atriz para Kathy Bates (Titanic). Estão presentes no elenco James Caan (O Poderoso Chefão), Richard Farnsworth (Uma História Real), Frances Sternhagen (Divisão Criminal) e Lauren Bacall (Paixões em Fúria).

O famoso escritor Paul Sheldon (Caan) sofre um acidente no meio de uma nevasca. Ele é socorrido pela enfermeira Annie Wilkes (Bates), que revela ser uma grande fã de seus livros. Durante a estadia, Wilkes descobre que Sheldon irá matar um de seus personagens principais no próximo romance. O spoiler desnuda um lado violento e obsessivo da enfermeira, que fará de tudo para que o escritor reverta a decisão. Louca Obsessão possui nota 7,8 no IMDb e aprovação de 91% no Rotten Tomatoes.

Uma enfermeira mantém como refém em sua casa um famoso escritor — Foto: Reprodução/IMDb

Séries

9. Os Horrores de Dolores Roach (2023)

Lançada em julho desse ano, a série de terror e comédia Os Horrores de Dolores Roach adapta a peça de teatro Empanada Loca e o podcast homônimo, ambos criados pelo showrunner Aaron Mark. No elenco, fazem parte Justina Machado (Arlequina), Alejandro Hernandez (Caminhos de Sangue), K. Todd Freeman (Desventuras em Série), além da participação da cantora Cyndi Lauper.

Dolores Roach (Machado) é uma ex-presidiária que passou 16 anos injustamente atrás das grades. Após sua saída, ela tenta recomeçar trabalhando como massagista em um porão localizado abaixo da lanchonete de seu amigo Luis Batista (Hernandez). Quando Roach está prestes a perder o espaço, ela usa de meios extremos para sobreviver. As avaliações gerais são de 80% no Rotten Tomatoes e nota 7,1 no IMDb.

Os Horrores de Dolores Roach possui uma trama que une comédia e horror — Foto: Reprodução/IMDb

10. Além da Imaginação (2019)

Muito antes de Black Mirror, a série Além da Imaginação fez sucesso na TV nos anos 1950/1960 trazendo uma antologia de histórias intrigantes a cada capítulo. Após dois revivals, em 1985 e 2002, os cineastas Simon Kinberg (Sr. e Sra. Smith) e Jordan Peele (Não! Não Olhe!) e o roteirista Marco Ramirez (Demolidor) desenvolveram um terceiro reboot da série, transmitido entre 2019 e 2020.

Estiveram no elenco os astros Taissa Farmiga (A Freira), Zazie Beetz (Atlanta), Adam Scott (Big Mouth), Morena Baccarin (Deadpool 3) e Steven Yeun (The Walking Dead). Assim como nas versões anteriores, cada um dos episódios traz histórias onde a fantasia, o terror, o suspense, a ficção científica e o drama se misturam. A nova versão conquistou nota 6,o no IMDb e aprovação de 67% no Rotten Tomatoes.

Além da Imaginação (The Twilight Zone) ganhou um reboot em 2019 e está disponível no Prime Video — Foto: Reprodução/IMDb

11. Fear The Walking Dead (2015)

Com o sucesso da série The Walking Dead (2010 - 2022) na TV, não demorou muito para surgir seu primeiro spin-off. Fear The Walking Dead mostra histórias anteriores ao evento principal. O derivado criado por Robert Kirkman e Dave Erickson tem no elenco Kim Dickens (O Enfermeiro da Noite), Cliff Curtis (Megatubarão), Frank Dillane (Astral), Alycia Debnam-Carey (The 100) e Lennie James (Save Me).

A ambientação da série é na cidade de Los Angeles, na California. Vemos como se deu o apocalipse zumbi em todo o mundo. O foco da série está na família formada pelo casal Madison Clark (Dickens) e Travis Manawa (Curtis) e seus filhos, Nick (Dillane) e Alicia (Debnam-Carey). Inesperadamente, a rotina disfuncional do grupo é interrompida com a chegada de mortos-vivos na região onde vivem. A produção tem nota 6,8 no IMDb e aprovação de 73% no Rotten Tomatoes.

Fear the Walking Dead traz o ator Lennie James como um de seus protagonistas — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

12. Gêmeas - Mórbida Semelhança (2023)

Baseado no filme homônimo de 1988 do diretor David Cronenberg, Gêmeas - Mórbida Semelhança é mais uma adaptação do romance Twins, escrito por Bari Wood e Jack Geasland. A nova versão, feita em formato de minissérie pela showrunner Alice Birch (O Milagre), tem Rachel Weisz (A Múmia) no papel das protagonistas gêmeas. Além da atriz inglesa, estão no elenco Britne Oldford (The Umbrella Academy), Poppy Liu (iCarly), Jennifer Ehle (1923) e Michael Chernus (O Patriota).

As gêmeas Beverly e Elliot Mantle trabalham juntas como ginecologistas em um escritório próprio. Sua união vai além do profissional, pois elas compartilham tudo entre si: amantes, drogas e um comportamento antiético que pode colocar não só a carreira das duas, como também a vida de suas pacientes, em risco. A nova versão recebeu nota 6,5 no IMDb e aprovação de 85% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Dead Ringers, disponível no Prime Video, é uma minissérie baseada no filme Gêmeos - Mórbida Semelhança, de 1988 — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

13. Sobrenatural (2005)

Os fãs dos irmãos Sam e Dean Winchester podem acompanhar as 15 temporadas de Sobrenatural no Prime Video. Criada por Eric Kripke (Gen V), a série de horror e ação estrelada por Jared Padalecki (Walker) e Jensen Ackles (The Boys) é uma das mais longevas do gênero, sendo exibida entre 2005 e 2020. Entre os nomes principais do elenco, estiveram presentes Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), Misha Collins (Gotham Knights) e Jim Beaver (Breaking Bad).

Dean (Ackles) e Sam Winchester (Padalecki) são dois irmãos de personalidades diferentes que se reencontram após o desaparecimento do pai, John (Morgan). A família Winchester esteve ligada durante anos à caça de seres demoníacos por todo os Estados Unidos. Agora, resta aos irmãos retomar o trabalho e reencontrar o pai. Sobrenatural tem aprovação de 93% no Rotten Tomatoes e nota 8,4 no IMDb.

Os irmãos Winchester, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), protagonistas de Supernatural desde o começo da série, em 2005 — Foto: Reprodução/IMDb

14. Hannibal (2013)

Após três filmes estrelados por Anthony Hopkins (Meu Pai), a franquia de filmes sobre o canibal Hannibal Lecter chegou à TV. Em Hannibal, o vilão é interpretado desta vez por Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore). A série possui três temporadas lançadas entre 2013 e 2015, com criação de Bryan Fuller (American Gods). Estão no elenco Hugh Dancy (Histeria), Laurence Fishburne (franquia Matrix), Gillian Anderson (Sex Education) e Caroline Dhavernas (O Pacífico).

A trama se baseia nos livros Dragão Vermelho e Hannibal, do escritor Thomas Harris. Na trama, vemos o início do relacionamento conflituoso entre Will Graham (Fuller), um agente do FBI especialista em caçar serial killers, e Hannibal Lecter, um talentoso psiquiatra que também é um implacável canibal. No Rotten Tomatoes, a série possui 92% de aprovação geral, enquanto no IMDb a nota é 8,5.

O personagem Hannibal Lecter é interpretado na série por Mads Mikkelsen — Foto: Reprodução/IMDb

15. Terror (2018)

Para quem gosta de séries antológicas, outra dica do gênero é Terror, produção que apresenta a cada temporada uma história horripilante diferente. A obra é uma criação dos showrunners Max Borenstein (Godzilla) e Alexander Woo, baseado no livro homônimo do autor Dan Simmons. Nas duas temporadas da série estão presentes Jared Harris (Fundação), Ciarán Hinds (Liga da Justiça), George Takei (Star Trek) e Derek Mio (Spooked).

Na primeira temporada, acompanhamos uma viagem ao Ártico feita pela Marinha Real Britânica. Em um ambiente completamente inabitável, a tripulação recorre a métodos extremos para sobreviver. Já na segunda temporada, nomeada Infamy, uma série de assassinatos macabros assombram uma pequena comunidade de nipo-americanos em plena Segunda Guerra Mundial. A produção conseguiu índice de 87% no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb.

Cada temporada de The Terror conta com uma história horripilante diferente — Foto: Reprodução/IMDb

