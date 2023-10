The Crown: veja o que esperar da 6ª temporada da série sobre a realeza britânica

A primeira parte da sexta temporada de The Crown estreia no catálogo da Netflix no dia 16 de novembro, enquanto a segunda chega em 14 de dezembro. Criada por Peter Morgan, a série é uma das produções mais caras e bem-sucedidas da gigante do streaming. Com Imelda Staunton e Elizabeth Debicki no elenco, a trama do projeto segue o reinado da Rainha Elizabeth II, bem como os eventos que moldaram a segunda metade do século 20.

Com 10 episódios, a nova temporada do seriado inglês já é muito aguardada pelos fãs, visto que encerrará a trama sobre a monarquia britânica. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com todas as informações sobre a 6ª temporada de The Crown. Confira!

A atriz Elizabeth Debicki interpreta a Princesa Diana na quinta e sexta temporadas de The Crown — Foto: Divulgação/Netflix

Recapitulação dos eventos da 5ª temporada

Na quinta temporada da série, a trama se desenrola durante a década de 1990, período no qual a Família Real enfrenta um dos maiores desafios: o embate com a opinião pública sobre a relevância da monarquia no Reino Unido.

É neste cenário que a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton) está prestes a completar quarenta anos de reinado em uma sociedade em constante transformação. Mudanças em relação à ordem mundial, como o colapso da União Soviética, até questões familiares, como o divórcio do Príncipe Charles (Dominic West) e da Princesa Diana (Elizabeth Debicki), em 1996, interferem nos rumos da realeza britânica.

Quando se passa a primeira parte da 6ª temporada?

Nesta temporada final, os acontecimentos abordados se desenrolam entre 1997 e 2005. Nos primeiros quatros episódios, que representam a parte um, o foco será a Princesa Diana, que começa um relacionamento com Dodi Fayed (Khalid Abdalla). Outro arco que será brevemente abordado na série será a fatídica viagem dela à França, onde ocorre o acidente de carro que tira sua vida.

A Princesa Diana será uma das grandes protagonistas da primeira parte da 6ª temporada de The Crown — Foto: Divulgação/Netflix

O que esperar da 6ª temporada?

Na sexta season, os fãs da série poderão esperar uma sequência focada na princesa Diana, logo após ser convidada para passar as férias na França. O relacionamento dela com Dodi Fayed também ganhará destaque, bem como o acidente de carro envolvendo a perseguição de paparazzi.

Outros acontecimentos que serão abordados no drama envolvem o mandato de Tony Blair (Bertie Carvel) como novo primeiro-ministro do Reino Unido, o Jubileu de Ouro da Rainha Elizabeth II e também o polêmico casamento entre o Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles (Olivia Williams).

Vale lembrar que o início do relacionamento do Príncipe William (Ed McVey) com a plebeia Kate Middleton (Meg Bellamy) também será narrado, tudo isso com episódios se estendendo até o começo dos anos 2000.

The Crown: Meg Bellamy e Ed McVey interpretam a plebeia Kate Middleton e o Príncipe William — Foto: Divulgação

The Crown vai ter 7ª temporada ou spin-off?

De acordo com a Netflix, a sexta temporada de The Crown será dividida em duas partes e esta também será a última season da série inglesa. Até o momento, ainda não se sabe se a produção terá um spin-off com foco nos personagens secundários ou no atual momento da realeza britânica.

Confira o trailer oficial da 6ª temporada de The Crown:

Com informações de Collider, Netflix, People e Vogue

