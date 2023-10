Tímido(a)? Veja 5 comandos do ChatGPT que vão te ajudar a puxar assunto

O ChatGPT pode te ajudar a vencer a timidez e iniciar conversas com pessoas novas ou colegas de trabalho. Com os prompts certos, a inteligência artificial (IA) da OpenAI é capaz de formular bons tópicos para puxar assunto, descobrir hobbies em comum e auxiliar o usuário a causar uma boa impressão. Basta oferecer um comando textual detalhado sobre o evento ou situação e informar sobre o tipo de assunto que deseja abordar com as pessoas. Em poucos segundos, o chatbot gera sugestões. A seguir, confira cinco comandos do ChatGPT que vão te ajudar a conversar como um extrovertido.

O ChatGPT pode te ajudar a vencer a timidez e iniciar conversas com colegas e desconhecidos; saiba como — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 ChatGPT is at capacity right now: o que isso significa? Veja no Fórum do TechTudo

1. Faça a pessoa falar de si mesma

Fazer a outra pessoa falar de si mesma é uma das formas mais seguras de puxar assunto. Direcionar o diálogo para o outro interlocutor pode ajudar a obter uma resposta longa e, consequentemente, mais tópicos para que você continue a conversa. Para essa tarefa, abra o ChatGPT e transcreva o máximo de informações possíveis sobre o local onde essa conversa acontecerá, a pessoa e o objetivo. Não esqueça de informar quais características vocês têm em comum para que o chatbot gere um tópico de conhecimento que agrade a ambos.

Use o comando textual para descrever as características que deseja destacar da pessoa — Foto: Reprodução/Millena Borges

No exemplo do TechTudo, descrevemos uma pessoa jornalista que recentemente recebeu um prêmio, publicou um livro de ficção e foi promovida. Como sugestões, a IA fez recomendações como dar os parabéns e demonstrar interesse sobre a obra publicada.

Para obter sugestões, escreva o seguinte comando no ChatGPT: “Vou conhecer uma pessoa em um [local/evento] devido a um [descreva o motivo do encontro]. Ela tem as seguintes características: [descreva as características que vocês têm em comum]. Escreva 5 formas com que posso iniciar uma conversa com ela ao mencionar as características mais relevantes sobre ela.”

2. Descubra interesses em comum

Outra forma de iniciar uma conversa é falar sobre coisas que você gosta para buscar interesses em comum com o outro. Isso porque ter hobbies e gostos compartilhados pode gerar assuntos ilimitados e garantir uma boa conversa entre pessoas que vivem situações ou gostos similares.Para descobrir interesses em comum, escreva no ChatGPT: “Meus principais interesses são [descreva seus interesses]. Me mostre 5 formas de usar eles em uma conversa de forma a descobrir se outra pessoa também gosta deles?”.

Diga os principais interesses para o ChatGPT e obtenha sugestões sobre como iniciar uma conversa com alguém — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Conte uma história interessante

Saber contar uma boa história é essencial para chamar a atenção de outras pessoas em uma conversa. No entanto, essa pode ser uma tarefa difícil para pessoas mais tímidas, mesmo que ela tenham episódios interessantes sobre os quais falar. Por sorte, com o comando certo, o ChatGPT pode te ajudar a contar sobre o ocorrido — para isso, escreva um comando textual destacando os principais pontos da história que deseja contar.

Teste o prompt a seguir: “Eu gostaria de contar uma história para um grupo de pessoas que irei conhecer como forma de iniciar uma conversa. Quero falar sobre [descreva o acontecimento]. Mostre 5 formas em que posso utilizar essa história de forma natural e interessante como meio de iniciar uma conversa com alguém.”

Descreva a história que deseja contar para que o ChatGPT sugira uma forma de contá-la — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Gere um debate a partir de uma pergunta do tipo “quiz”

Começar uma conversa com uma pergunta divertida é uma forma de entreter seus convidados, gerar debates ou até mesmo risadas. Você pode fazer isso por meio de um tema de interesse ou de um fato curioso. O ChatGPT pode te ajudar a encontrar a pergunta perfeita e a resposta exata dela. No exemplo do TechTudo, com base no tópico de interesse "filmes", o chatbot sugeriu a pergunta "Você sabia que o filme "Forrest Gump" originalmente tinha uma cena com o ator Tom Hanks correndo pela Casa Branca? Qual você acha que seria o motivo dessa cena?".

Sugira o tipo de pergunta que deseja que fazer para receber opções semelhantes — Foto: Reprodução/Millena Borges

Para encontrar uma boa pergunta, digite o seguinte comando no ChatGPT: “Quero iniciar uma conversa com um grupo de pessoas com uma pergunta divertida cuja resposta seja interessante e agradável para eles".

5. Faça uma observação

Preste atenção aos detalhes e use a observação a seu favor. Iniciar uma conversa a partir de uma situação ou característica do local onde você está ou das pessoas que estão ao seu redor é uma forma simples e bastante casual de começar um diálogo. Se você vai a um evento como uma reunião de trabalho em um local já conhecido, informe os principais detalhes do lugar — como decoração, localização, iluminação —, por exemplo, para que o chatbot sugira uma forma de puxar assunto a partir da observação.

Ofereça detalhes do local para que o ChatGPT descreva quais observações podem ser feitas — Foto: Reprodução/Millena Borges

Teste o seguinte comando no ChatGPT para obter as suas sugestões: “Estou em um evento de [tipo de evento] com aproximadamente [quantidade de pessoas] pessoas. O local é [descreva o local] e as pessoas [descreva qual sua relação com essas pessoas e como elas são]. Com base nesses detalhes, descreva 5 formas de iniciar uma conversa com elas”.

Com informações de Forbes

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI