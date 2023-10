Todo Mundo em Pânico: relembre filmes e elenco da sátira de terror

A franquia de filmes Todo Mundo em Pânico foi lançada nos cinemas em 2000 e, nos anos seguintes, consagrou-se como uma das comédias de terror mais populares do cinema. O sucesso das produções americanas se deve ao enredo, conhecido por parodiar filmes do gênero cheios de clichês, além de seus personagens caricatos. Os títulos estão atualmente disponíveis nos catálogos da Netflix , Amazon Prime Video , Telecine (via Globoplay ) e Paramount+ . A seguir, veja a lista com informações sobre os filmes de Todo Mundo em Pânico, como sinopse, elenco e repercussão.

Franquia de comédia de terror tornou-se um grande sucesso comercial — Foto: Divulgação/Dimension Films

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Todo Mundo em Pânico (2000)

O primeiro filme da franquia reúne em seu enredo uma paródia de diversos filmes de terror dos anos 90, como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Pânico. Sua trama segue um grupo de jovens que, após atropelar um homem acidentalmente, passam a ser perseguidos por um serial killer. Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa é estrelado por Anna Faris (Mom) e Jon Abrahams (Clover).

Todo Mundo em Pânico está atualmente disponível na Netflix, Telecine (via Globoplay) e Paramount+. O desempenho do filme entre a imprensa especializada é mediano, levando em conta as performances nos principais agregadores. No IMDb, por exemplo, o título leva nota 6,3, enquanto no Rotten Tomatoes, a pontuação atingiu 51% de aprovação dos críticos.

Todo Mundo em Pânico (2000): após atropelar um homem acidentalmente, o grupo de jovens é perseguido por um serial killer — Foto: Reprodução/IMDb

Todo Mundo em Pânico 2 (2001)

A primeira sequência está presente na Netflix e para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 4,90). Com direção de Wayans, a trama se baseia na sátira de filmes sobrenaturais, como O Exorcista (1973) e Poltergeist (1982). O enredo acompanha quatro adolescentes que, por conta de um projeto da faculdade, são enviados a uma casa assombrada, onde uma sessão frustrada de exorcismo ocorreu no passado. Anna Faris continua estrelando a franquia, ao lado de Regina Hall (Girls Trip), Marlon e Shawn Wayans (As Branquelas).

Apesar de popular entre os fãs, Todo Mundo em Pânico 2 não teve o mesmo sucesso que o primeiro longa, tendo uma performance desfavorável entre a crítica. No IMDb, a produção americana tem nota 5,4, enquanto no Rotten Tomatoes, o projeto cinematográfico conquistou apenas 14% de aprovação da imprensa especializada.

Segunda sequência foca em parodiar uma série de filmes sobrenaturais e assombrados de várias décadas, como O Exorcista — Foto: Divulgação/Dimension Films

Todo Mundo em Pânico 3 (2003)

Para quem gosta de filmes como O Chamado e Matrix Reloaded, a terceira sequência é a escolha certa. Com direção de David Zucker, o longa acompanha a jornalista Cindy (Anna Faris), que acidentalmente assiste a um vídeo estranho que faz com que o espectador morra em uma semana. E não bastasse isso, ela passa a investigar círculos misteriosos feitos nas plantações, para ajudar o presidente dos EUA a evitar uma invasão alienígena.

Disponível na Netflix, Globoplay e Paramount+, e com uma recepção mista por parte da imprensa especializada, Todo Mundo em Pânico 3 também foi um sucesso comercial, mas tem nota 5,5 no agregador IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a produção americana leva apenas 35% de aprovação dos críticos.

Todo Mundo em Pânico 3 parodia os filmes O Chamado, Sinais, Matrix Reloaded e 8 Mile — Foto: Divulgação/Dimension Films

Todo Mundo em Pânico 4 (2006)

Apesar de não estar disponível em nenhum streaming no Brasil, Todo Mundo em Pânico 4 marca a participação final de Anna Faris e Regina Hall na franquia. Satirizando clássicos como Jogos Mortais II e Guerra dos Mundos, a trama acompanha novamente Cindy, que descobre que a casa onde ela mora é assombrada por uma criança e parte em busca de descobrir quem a matou e por quê.

Também com performance mista por parte da crítica especializada, o longa, dirigido por David Zucker, recebeu nota 5,1 no agregador IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes a produção teve apenas 34% de aprovação da imprensa.

Todo Mundo em Pânico 4 teve recepção mista por parte da crítica especializada — Foto: Divulgação/The Weinstein Company

Todo Mundo em Pânico 5 (2013)

O último longa, dirigido por Malcolm D. Lee, parodia filmes como Atividade Paranormal e Cisne Negro. A história segue um casal que começa a experimentar uma atividade incomum em casa, logo após receber seus sobrinhos perdidos. A produção traz em seu elenco nomes como Simon Rex (Red Rocket), Ashley Tisdale (High School Musical) e Lindsay Lohan (Meninas Malvadas).

Com o pior desempenho de toda a franquia, o projeto cinematográfico tem nota 3,5 no IMDb, enquanto no agregador Rotten Tomatoes, o filme conquistou míseros 4% de aprovação da imprensa especializada. Vale lembrar que o filme também não está disponível no Brasil.

Este é o primeiro filme da franquia que não apresenta as personagens Cindy Campbell (Anna Faris) ou Brenda Meeks (Regina Hall) — Foto: Divulgação/The Weinstein Company

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video