TV 43 polegadas: 5 modelos por a partir de R$ 1.499

TVs de 43 polegadas podem garantir boa qualidade para assistir a filmes, séries e até mesmo para jogatina. Empresas como Samsung , AOC , TCL , HQ e Samsung possuem modelos com resolução 4K, Full HD e HD com preços que se iniciam em R$ 1.499 , como a AOC 43S5135/78G, que conta com sistema Roku OS e oferece compatibilidade com diversos aplicativos de streaming. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já a HQ 43, por exemplo, oferece um tamanho generoso em resolução em Ultra HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 60 Hz por R$ 1.863. Outra opção é a Samsung UN43CU7700GXZD, que oferece uma tela UHD com borda fina e processador Crystal 4K por valores a partir de R$ 1.899 na Amazon e R$ 1.851 no Girafa. Confira cinco modelos de TV 43 polegadas para comprar em 2023.

Empresas como Samsung, AOC, TCL, HQ e Samsung possuem modelos com resolução 4K, Full HD e HD — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A AOC 43S5135/78G é uma televisão smart com 43 polegadas. O display oferece uma resolução Full HD de 1280 x 720 pixels e uma taxa de atualização de 60 Hz. A parte traseira hospeda três entradas HDMI e duas USB para conectar-se a outros aparelhos, além de portas Ethernet e outras P2 para fios de áudio e vídeo. O televisor é vendido por preços a partir de R$ 1.499.

Já o controle remoto oferece teclas de atalho para acionar apps de quatro serviços de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Apple TV, Spotify e outros, o que pode ser útil para assistir a filmes com toda a família reunida. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a estética da TV e disponibilidade de múltiplas entradas de conexão.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam que o áudio é muito baixo

Gostou do produto? Compre aqui smart tv AOC 43S5135/78G R$ 1.533,67 IR À LOJA

Todas as ofertas de AOC 43S5135/78G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. smart tv AOC 43S5135/78G R$ 1.533,67 IR À LOJA

A TCL 43S615 pode ser mais uma opção para quem procura assistir a filmes e séries. Segundo a fabricante, o item possui uma tela de LED de 43 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, bordas minimalistas e tecnologia Hight Dynamic Range (HDR), que visa aprimorar a qualidade de cor da imagem. O produto possui tecnologia Micro Dimming, um controle da iluminação em 512 regiões da tela para o máximo controle de qualidade de brilho, contraste e cores perfeitas. A TV pode ser encontrada a partir de R$ 1.505 na Amazon.

A marca destaca que o aparelho é compatível com os aplicativos de streaming, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Amazon Prime Video, Globoplay, DirecTV GO e outros que podem ser baixados na Google Play Store. Na parte de conectividade, a TV dispõe de uma porta LAN, duas HDMI, uma USB, uma AV e uma RF para antenas. O modelo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento. No entanto, alguns reclamam que o sistema operacional é lento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sistema operacional lento

Gostou do produto? Compre aqui 43 POLEGADAS TCL 43S615 R$ 1.599,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de TCL 43S615 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 43 POLEGADAS TCL 43S615 R$ 1.599,00 IR À LOJA

A HQ 43 oferece um tamanho generoso resolução em Ultra HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. As portas incluídas contemplam três entradas HDMI, duas USB e uma P2, para áudio. Entre os recursos disponíveis, é possível mencionar que a TV acompanha a Android TV, sendo compatível com diversos serviços de streaming. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.863.

Além disso, o modelo possui conversor digital, transformando o periférico em um televisor com recepção digital. As avaliações feitas por clientes que já adquiriram o produto na Amazon garantem 3,9 de 5 estrelas estrelas à TV. No site, há elogios ao custo-benefício do produto, mas também há alertas quanto ao volume, que pode ser baixo ou abafado.

Prós: qualidade da tela e sistema Android TV

qualidade da tela e sistema Android TV Contras: não suporta qualidade 4K

Gostou do produto? Compre aqui android 11 HQ 43 R$ 1.630,88 IR À LOJA

Todas as ofertas de HQ 43 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 11 HQ 43 R$ 1.630,88 IR À LOJA

A Samsung UN43CU7700GXZD faz parte da linha UHD da marca sul-coreana e conta com bordas finas e visual livre de cabos. O modelo de 43 polegadas apresenta processador Crystal 4K, que converte todo o conteúdo em resolução mais próxima possível. Já a tela é em LED e tem proporção de ‎‎16:9. Para o comando de voz, o televisor conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.899.

Assim como outros modelos da linha, a UN43CU7700GXZD conta com sistema operacional Tizen, que é bem moderno e fácil de utilizar, tendo ainda compatibilidade com o HDR, sistema que promete aprimorar o framerate no modo game, som de 20W RMS em dois canais, Wi-Fi integrado, controle único, modo Filmmaker e Tap View. A TV também é muito bem avaliada, com aprovação máxima por parte de 85% dos consumidores que adquiriram o modelo na Amazon.

Prós: visual moderno e modelo popular

visual moderno e modelo popular Contras: costuma fazer barulho quando desligada

Todas as ofertas de Samsung Crystal CU7700 43 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung Crystal CU7700 43 polegadas R$ 1.946,55 IR À LOJA alexa Samsung Crystal CU7700 43 polegadas R$ 1.899 IR À LOJA alexa Samsung Crystal CU7700 43 polegadas R$ 1.851 IR À LOJA

A AOC 43S5195/7 é mais uma opção de televisão com sistema operacional Roku OS. Segundo a fabricante, este modelo é compatível com diversos serviços de streaming, entre eles, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Max, Netflix e YouTube. O modelo dispõe de uma tela de LED de 43 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, painel LED e taxa de atualização de 60 Hz. A TV é vendida por preços que partem de R$ 2.082.

O modelo conta com três entradas HDMI 3x, uma UBS 2.0 multimídia, uma saída para vídeo composto e uma conexão RF para antenas, além de qualidade sonora Dolby Digital. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design da TV, a qualidade da imagem e o fato de poder gerenciar o aparelho pelo app de celular da Roku, disponível para Android e iOS. Porém, alguns consumidores reclamam da oscilação de volume que ocorre entre as mudanças de aplicativo.

Prós: TV pode ser gerenciada pelo aplicativo de smartphone da Roku TV

TV pode ser gerenciada pelo aplicativo de smartphone da Roku TV Contras: usuários reclamam que o volume oscila de um aplicativo para o outro

Gostou do produto? Compre aqui TELA LED AOC Roku TV 43S5195/78G R$ 2.399,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de AOC Roku TV 43S5195/78G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELA LED AOC Roku TV 43S5195/78G R$ 2.399,00 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?