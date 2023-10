TV 55 polegadas: 5 modelos para assistir a filmes e séries — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Qual Smart TV comprar? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A TCL 55P635 é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, possui tecnologia High Dynamic Range (HDR), que visa realçar as cores e os contrastes da imagem, e oferece compatibilidade com Google Assistente. O item está disponível a partir de R$ 2.269 na Amazon e R$ 2.149 no Girafa.

Na parte de conectividade, o modelo oferece uma entrada USB 2.0, três portas HDMI 2.1, uma RJ45, além de também permitir Bluetooth e Wi-Fi. Esta TV conta com uma taxa de atualização de 60 Hz. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade do áudio e da imagem. Porém, alguns apontam que o televisor parou de funcionar após 15 dias de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores relatam que o produto apresentou defeito com 15 dias de uso

Gostou do produto? Compre aqui google tv TCL 55P635 R$ 2.299,00 IR À LOJA R$ 2.149 IR À LOJA

Todas as ofertas de TCL 55P635 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. google tv TCL 55P635 R$ 2.299,00 IR À LOJA google tv TCL 55P635 R$ 2.149 IR À LOJA

A Samsung UN55CU7700GXZD é outra opção para quem busca uma TV de 55 polegadas. Segundo a fabricante, este modelo vem equipado com um processador Crystal 4K, possui bordas ultrafinas e conta com tecnologia HDR. Além disso, o televisor dispõe de três portas HDMI 2.1, um conector USB, uma entrada para cabo de rede e também é compatível com Wi-Fi e Bluetooth. O produto é visto por valores que começam em R$ 2.459.

A marca aponta que este modelo oferece os aplicativos Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, que permite acesso a mais de 1.000 jogos, por meio do acesso na nuvem. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas, os compradores se mostram satisfeitos com as funcionalidades da TV.

Prós: compatível com os aplicativos Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now

compatível com os aplicativos Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui 55 polegadaws Samsung UN55CU7700GXZD R$ 2.849,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung UN55CU7700GXZD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 55 polegadaws Samsung UN55CU7700GXZD R$ 2.849,00 IR À LOJA

A Philips 55PUG7906/78 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este produto possui uma tela LED de 55 polegadas, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O televisor também vem com os aplicativos Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e YouTube instalados. O equipamento é comercializado por aproximadamente R$ 2.499 na Amazon e R$ 2.499 no Girafa.

O modelo dispõe de quatro entradas HDMI, duas USB, um conector para fones de ouvido, uma porta para cabo RJ45 e uma entrada RF. Outra característica é que a TV também é compatível com o sistema Google Assistente. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que ele oferece um bom desempenho e possui uma imagem satisfatória. Porém, alguns reclamam da qualidade do áudio.

Prós: compatível com Google Assistente

compatível com Google Assistente Contras: alguns compradores reclamam da qualidade do áudio

Gostou do produto? Compre aqui Ambilight Philips 55PUG7906/78 R$ 2.641,06 IR À LOJA R$ 2.499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips 55PUG7906/78 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Ambilight Philips 55PUG7906/78 R$ 2.641,06 IR À LOJA Ambilight Philips 55PUG7906/78 R$ 2.499 IR À LOJA

A LG 55UR8750PSA é outra alternativa para assistir a filmes e séries. Segundo as especificações da marca, este modelo conta com uma tela de 55 polegadas, resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. O dispositivo também permite ser gerenciado por comando de voz via Alexa. Este item pode ser adquirido por cerca de R$ 2.618.

A fabricante reforça que este modelo possui três portas HDMI 2.1, duas USB 2.0, uma entrada RF e uma para cabo de internet. Além disso, a TV também conta com conexão Wi-Fi e Bluetooth. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o sistema operacional e a qualidade da imagem. Contudo, alguns relatam que o televisor apresenta alguns travamentos durante a troca de aplicativos.

Prós: permite gerenciamento via comando de voz, por meio da Alexa

permite gerenciamento via comando de voz, por meio da Alexa Contras: os usuários reclamam de travamentos durante a troca de aplicativos

Gostou do produto? Compre aqui 55" 4K LG 55UR8750PSA R$ 2.599,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 55UR8750PSA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 55" 4K LG 55UR8750PSA R$ 2.599,00 IR À LOJA

A Samsung QN55LS03BAGXZD é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo vem equipado com um processador Quantum 4K, é compatível com a Alexa, sistema HDR e conta com uma tela de 55 polegadas, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e proporção de 16:9. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 3.879 na Amazon e R$ 3.710 no Girafa.

Na parte traseira o modelo oferece quatro entradas HDMI 2.1, duas portas USB, um conector para cabo RJ45, saída para áudio digital e entrada RF. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores apontam positivamente a qualidade da imagem e do som. Por outro lado, alguns reclamam que receberam a TV com algumas manchas na tela.

Prós: taxa de atualização de 120 Hz

taxa de atualização de 120 Hz Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui TV 55" 4K Samsung QN55LS03BAGXZD R$ 3.739,90 IR À LOJA R$ 3.710 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung QN55LS03BAGXZD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TV 55" 4K Samsung QN55LS03BAGXZD R$ 3.739,90 IR À LOJA TV 55" 4K Samsung QN55LS03BAGXZD R$ 3.710 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?