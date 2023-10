TV 70 polegadas: 3 modelos por a partir de R$ 4.094

TVs de 70 polegadas com resolução 4K ou QLED podem ser ideais para quem busca experiência mais imersiva ou de cinema dentro de casa. Empresas como Samsung e LG oferecem modelos por preços a partir de R$ 4.094 , como é o caso da Samsung CU8000, que traz resolução UHD 4K e tela sem bordas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

TV 70 polegadas: 4 modelos por a partir de R$ 3.441 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A Samsung CU8000 pode ser indicada para quem busca o máximo desempenho tecnológico. A TV apresenta resolução UHD 4K em uma tela de 70 polegadas ‎com resolução de 3840 x 2160 pixels. O modelo é compatível com diversas assistentes de voz, como Alexa, Bixby e Google Assistente. O periférico também traz o processador Crystal 4K e tela sem bordas com canaletas exclusivas, voltadas para organização dos fios. Interessados precisam investir R$ 4.094 para adquirir o modelo.

A televisão conta com o Design Air Slim, sendo um modelo ultrafino com apenas 2,5 cm de espessura. A ficha técnica ainda inclui o sistema Dynamic Crystal Color, que promete cores puras e fiéis e o suporte de parede Slim-Mount, que proporciona um encaixe que deixa a televisão com o aspecto de um quadro. Além de um Som em Movimento Virtual, permitindo uma experiência em 3D. Avaliado com uma nota média de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ela recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações.

A LG 70UR8750PSA também apresenta resolução UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, Inteligência Artificial ThinQ, além do suporte aos assistentes virtuais Alexa e Google Assistente. Além disso, o modelo oferece tecnologia AirPlay2, um aplicativo que permite que donos de iPhone e iPad transmitam com facilidade conteúdo destes dispositivos, direto para a TV e HomeKit, uma estrutura de softwares da Apple que se conectam entre si, o que possibilita a integração do sistema da TV com todo o ecossistema de uma casa inteligente que conte com a base da marca.

O periférico acompanha o sistema operacional webOS 23, o que deve oferecer um leque interessante de aplicativos, além de um controle smart magic. Já em conectividades, o modelo oferece ‎conexão Bluetooth e Wi-fi, além de entradas ‎USB e HDMI. A 70UR8750PSA foi avaliada com 4,5 de 5 estrelas, com destaques para a qualidade da tela, custo-benefício e o controle smart magic. A TV pode ser encontrada por preços a partir de R$ 4.284.

A Samsung Q65C é uma tela de 70 polegadas descrita pela fabricante como um modelo de televisão imersivo. Ela acompanha uma resolução em UHD 4K de 3840 x 2160 pixels em uma tela QLED com bordas invisíveis, no intuito de oferecer uma experiência com painel de pouca interferência. Com recursos variados, ela pode ser indicada para aqueles que procuram tecnologia de áudio e qualidade visual otimizada para filmes, séries e outros tipos de entretenimento. A estrutura fina, com 2,7 cm de espessura, promete adaptação a qualquer espaço.

Ela disponibiliza suporte aos mais variados assistentes virtuais, como Alexa e Bixby. Para a conectividade, ela acompanha portas HDMI, USB, uma entrada LAN, Wi-Fi e Bluetooth. Um dos destaques fica para a tecnologia de Pontos Quânticos, sendo uma tela 100% fiel ao volume de cor. O comando de voz é feito por meio do Google Assistente. A Samsung QN50QN90B é vendida com dez anos de garantia e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 5.399. O produto com nota 5 de 5 na Amazon, com muitos elogios para a qualidade ao visual e outros recursos oferecidos pelo televisor.

