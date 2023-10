Twisted Metal: conheça personagens e elenco da série baseada no jogo

A série Twisted Metal , lançada em julho deste ano pela plataforma Peacock, deixou de ser uma exclusividade gringa e já está disponível no Brasil. O show é exibido semanalmente pelo HBO Max , com o primeiro capítulo disponibilizado no último domingo (1). Estrelada por Anthony Mackie ( O Banqueiro ) e Stephanie Beatriz ( Brooklyn Nine-Nine ), a obra é uma adaptação do game homônimo exclusivo do Playstation .

Na nova versão, alguns dos personagens clássicos do jogo Twisted Metal dão as caras no seriado, como os corredores John Doe e Agente Stone. Para conferir esses e outros nomes que saíram dos videogames direto para o streaming, confira a lista de atores do show.

Anthony Mackie é John Doe

No mundo devastado de Twisted Metal, John Doe é um "leiteiro", nome dado aos transportadores de cargas preciosas de uma cidade fortificada a outra. Interpretado por Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal), ele faz suas viagens à bordo de "Evelyn", um carro modificado para ser uma arma letal. Apesar do jeito debochado de conduzir seu trabalho, Doe lembra muito pouco de seu passado devido a uma amnésia que sofreu na infância.

O personagem John Doe apareceu pela primeira vez no game Twisted Metal: Black, lançado em 2001 para Playstation 2. No enredo do jogo, Doe é um ex-agente do FBI que está entre os pilotos do game.

Stephanie Beatriz é Quiet

Quiet é uma personagem criada para a série interpretada por Stephanie Beatriz (Brooklyn 99). Ela é uma ladra de carros cujo nome (quieta) se refere ao hábito de falar muito pouco, ao contrário de seu irmão Loud (barulhento), que é mais tagarela. Sua pouca verborragia não muda o seu jeito durão e violento, principalmente quando ela lembra de Agente Stone, um pseudo-policial a quem Quiet jura vingança. Ao lado de John Doe, a ladra embarca em missões arriscadas de entrega.

Richard Cabral é Loud

Loud e sua irmã Quiet vivem de roubar carros em regiões fora das cidades fortificadas. Diferente da personagem, o rapaz é um completo falastrão. Os dois chegam a tentar roubar Evelyn de Doe, mas o leiteiro foi mais rápido e impediu o crime. Porém, os dois se cruzam com o bando de Agente Stone, o que muda a vida de Quiet para sempre. Richard Cabral é um dos motoqueiros da série Mayans M.C., disponível no Star+.

Will Arnett e Joe Seanoa dão vida e voz à Sweet Tooth

O mascote oficial da franquia Twisted Metal é figura importante também no seriado. Sweet Tooth é um assassino que usa máscara de palhaço e um carro de sorvete cheio de armas. O antagonista lidera a cidade de Vegas Perdida (antiga Las Vegas), região que fica bem no caminho de John Doe. Quem pisa no local se torna alvo fácil de Tooth.

O lutador de wrestling Joe Seanoa - conhecido pela alcunha de Samoa Joe nos ringues - interpreta fisicamente o personagem, enquanto a voz de Sweet Tooth é de Will Arnett, conhecido pela série Arrested Development (Netflix). O palhaço sinistro está presente em quase todos os games da franquia Twisted Metal desde seu lançamento em 1995.

Thomas Haden Church é Agente Stone

Outro forte antagonista de Twisted Metal na TV é o Agente Stone. Apesar de ser vestir como um policial, Stone na verdade é um criminoso que quer colocar ordem no mundo da série. Diferente de um agente de segurança comum, o antagonista não se importa em matar qualquer pessoa que seja, por menor que seja o crime ou interesse. Os irmãos Loud e Quiet aprendem essa lição da pior forma possível.

Agente Stone é outro personagem antigo da franquia Twisted Metal, presente nos games Black e Lost (2008). Para interpretá-lo, foi chamado para o papel o ator Thomas Haden Church, conhecido por atuar em Homem-Aranha 3 (disponível na Netflix) dando vida ao Homem-Areia.

Neve Campbell é Raven

A diretora de operações da cidade de Nova San Francisco contrata John Doe para trazer mercadorias em sua região. Seu comportamento parece ser o de uma pessoa calma e apegada à família, mas na verdade Raven é uma pessoa controladora e insensível. Ela também parece saber do passado de John Doe.

A personagem é esteticamente diferente de sua versão nos games, onde Raven é uma jovem gótica e que despreza as pessoas da sua escola. Para dar vida à personagem, foi chamada a atriz Neve Campbell, conhecida pela franquia de terror Pânico.

Tahj Vaughans e Mike Mitchell são Stu e Mike

No game Twisted Metal 2 (1997), Mike e Stu são dois amigos abobalhados que pilotam o carro Hammerhead. Já na série, a dupla integra o grupo do Agente Stone após serem salvos pelo vilão. Tahj Vaughans (P-Valley) interpreta Mike, enquanto o papel de Stu é do ator Mike Mitchell (A Guerra do Amanhã).

