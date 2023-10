Uber Pro: como consultar pontos e categorias no app

O programa Uber Pro irá pagar R$ 1000 para motoristas do aplicativo. A campanha, que faz parte da “Missão Diamante”, busca incentivar parceiros da empresa a fazer mais viagens. O programa permite um acúmulo de pontos por cada viagem em um sistema dividido por categorias. Outros benefícios são disponibilizados pelo programa, como descontos em planos de academia e em cursos de graduação. A seguir, confira mais informações sobre o programa e como fazer para verificar a pontuação no aplicativo da Uber.

Programa Uber Pro de paga R$ 1000 para motoristas; entenda como funciona — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O que é Uber Pro e como funciona?

O Uber Pro é um programa de recompensas desenvolvido para motoristas parceiros do aplicativo de viagens. A pontuação, que classifica cada um dos usuários nas categorias Azul, Ouro, Platina e Diamante, muda de acordo com a cidade na qual cada um deles estão localizados.Entre os benefícios disponíveis estão cashback na compra de combustível em postos cadastrados, descontos no Total Pass, clínicas médicas, melhores condições em planos do Uber Chip, viagens com usuários Vip e acesso ao recurso de Regiões Preferidas.

Podem participar do programa todos os motoristas parceiros residentes no Brasil que já são cadastrados na plataforma. O programa ainda exige uma boa avaliação dos usuários do app, além de ter a cidade de origem elegível.

Uber Pro oferece diferentes benefícios para motoristas parceiros classificados conforme categorias do programa — Foto: Divulgação/Uber

Quem vai poder receber o pagamento de R$ 1000 da Uber?

Os parceiros da Uber da categoria Diamante vão poder receber o valor de R$ 1000, desde que cumpram algumas regras pré-estabelecidas pela empresa. Entre elas estão ter obtido 1.500 pontos entre os meses de julho e setembro, ter um percentual de cancelamento de viagens inferior a 10%, avaliação de usuários superior a 4,85 dentro do aplicativo e ter uma taxa assertiva em corridas de no mínimo 60%.

Como consultar os pontos do Uber Pro no aplicativo?

Para consultar a quantidade de pontos conquistados no Uber Pro, é preciso abrir o app Uber Drive, depois selecionar o campo "Uber Pro" e clicar sobre o ícone localizado na região superior da tela, que apresenta esta e outras informações, como os pontos restantes para subir de nível.

Com informações de Uber (1,2) e Valor Econômico.

